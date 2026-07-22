Польше не удалось сбыть ВСУ военный утиль - 22.07.2026 Украина.ру
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Польше не удалось сбыть ВСУ военный утиль
Польше не удалось сбыть ВСУ военный утиль - 22.07.2026 Украина.ру
Польше не удалось сбыть ВСУ военный утиль
Польша намеревалась передать Украине советские истребители МиГ-29 и не увидела взаимного интереса. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости
2026-07-22T13:57
2026-07-22T13:58
новости
польша
украина
киев
ввс
вооруженные силы украины
миг-29
нато
военная помощь украине
варшава
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Варшава отказывается ремонтировать свою военную помощь киевскому режиму, что ВСУ не устроило."Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. Они даже приезжали в Польшу специально для ознакомления с экземплярами, о которых идет речь. Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации", - рассказал собеседник российского информагентства.Он отметил, что украинская сторона "считает оставшиеся польские МиГ-29 недостаточно ценными без дорогостоящей модернизации и поэтому не проявляет интереса к их передаче в текущем виде".По словам информатора, разногласия по вопросу передачи Киеву этих самолетов возникли именно на почве того, кто будет финансировать приведение этих самолетов в пригодное для боевых действий состояние."Украина платить за это не хочет или не может, Польша тоже не собирается оплачивать дорогостоящие работы", - сказал он.Издание напомнило, что в декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29 - их польская сторона должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава ВВС Польши планировалось вывести 14 самолетов этого типа.В июне замглавы польского минобороны Цезарий Томчик 15 июня заявил, что Варшава не передаст истребители МиГ-29, пока Украина не предоставит Польше доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, польша, украина, киев, ввс, вооруженные силы украины, миг-29, нато, военная помощь украине, варшава, ес, военная хроника на украине, ввс украины, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, Польша, Украина, Киев, ВВС, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, НАТО, военная помощь Украине, Варшава, ЕС, военная хроника на Украине, ВВС Украины, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)

Польше не удалось сбыть ВСУ военный утиль

13:57 22.07.2026 (обновлено: 13:58 22.07.2026)
 
© commons.wikimedia.org / bomberpilot / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© commons.wikimedia.org / bomberpilot
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Польша намеревалась передать Украине советские истребители МиГ-29 и не увидела взаимного интереса. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости
Варшава отказывается ремонтировать свою военную помощь киевскому режиму, что ВСУ не устроило.
"Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. Они даже приезжали в Польшу специально для ознакомления с экземплярами, о которых идет речь. Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации", - рассказал собеседник российского информагентства.
Он отметил, что украинская сторона "считает оставшиеся польские МиГ-29 недостаточно ценными без дорогостоящей модернизации и поэтому не проявляет интереса к их передаче в текущем виде".
По словам информатора, разногласия по вопросу передачи Киеву этих самолетов возникли именно на почве того, кто будет финансировать приведение этих самолетов в пригодное для боевых действий состояние.
"Украина платить за это не хочет или не может, Польша тоже не собирается оплачивать дорогостоящие работы", - сказал он.
Издание напомнило, что в декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29 - их польская сторона должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава ВВС Польши планировалось вывести 14 самолетов этого типа.
В июне замглавы польского минобороны Цезарий Томчик 15 июня заявил, что Варшава не передаст истребители МиГ-29, пока Украина не предоставит Польше доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июля
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