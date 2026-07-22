Новый главком на Украине. Что дальше? - 22.07.2026 Украина.ру
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Новый главком на Украине. Что дальше?
Новый главком на Украине. Что дальше? - 22.07.2026 Украина.ру
Новый главком на Украине. Что дальше?
Владимир Зеленский поддался ультиматуму улицы и европейских спонсоров и заменил главкома Александра Сырского на молодого и амбициозного Михаила Драпатого
2026-07-22T15:00
2026-07-22T15:00
эксклюзив
украина
россия
александр сырский
михаил драпатый
владимир зеленский
вооруженные силы украины
на площадях и площадках
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Очевидно, что на Украине предстоит большая кадровая чистка военного руководства. Как на это отреагируют военные и получится ли у Драпатого объединить армию, пока вопрос. А то, что раздрай не только в украинском обществе, но и в военной среде, — факт. Профессиональный армейский корпус оформился в мощную политическую силу со своими амбициями и силовыми рычагами влияния. Кроме того, для Зеленского остаётся нерешённой проблема с бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым, который в этом противостоянии ведёт по очкам. Он, даже лишившись должности, фактически добился отставки Сырского. Некоторые американские аналитики уже прочат Фёдорову президентское кресло. Как будет развиваться ситуация дальше, анализировали эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Влад СидоренкоМоё почтение и поздравления: мы сегодня снова проснулись в новом государстве. Удивительном государстве. И дело совершенно не в имени нового главкома украинской армии. Дело в том, что про отставку объявил президент, это прокомментировал предыдущий командующий Александр Сырский, прокомментировал новый командующий Михаил Драпатый, даже физическое лицо, возведённое в ранг мессии, Фёдоров поблагодарил всех за службу. Нюанс только в том… собственно, а где государственный указ? Очень хочется посмотреть, а как этот указ появится… ну, правда. Ведь юридически это сделать… просто невозможно. То есть всё, что наговорили и объявили эти уважаемые государственные люди вчера вечером… невозможно выполнить сегодня. Либо нарушить такое количество законов, что, ну… я не знаю, это по-разному можно назвать, конечно, но это такая вопиющая насмешка над любым государственным порядком, Конституцией, законами Украины, бюрократией… Поэтому вагончик тронулся, конечно, но очень хочется посмотреть: а как это законно будет оформлено, если вообще будет оформляться. Может, конечно, на бумаге останется Александр Сырский… а командовать будут другие люди. Мы, конечно, разное видели за эти 7 лет, и всё может быть… но интересно будет посмотреть. Это первая ступенька нового дня и удивительной реальности.Ещё интересно, что все специальные службы мира увидели: если на Украине вывести немного людей на митинг, который запрещён законом во время войны, то можно поменять главкома армии во время ведения боевых действий, нарушая любой законный, любой конституционный и бюрократический порядок. Ещё интересно, какую целевую группу используют следующей и по какому вопросу? И что будет, если это будут ветераны?А ещё самое увлекательное, и это мне нравится больше всего. Один из лидеров грантовых организаций, которая занималась организацией всего перечисленного выше, публично подвела итог: все генералы, которые поддержали предыдущего главкома, окажутся под проверкой её грантовой организации. То есть боевых генералов, которые ведут и командуют боевыми действиями во время полномасштабной войны, которые высказались, а, по мнению грантовой активистки, они не имели права этого делать, ведь право имеют только люди с картонками на площади, она теперь будет проверять и преследовать. Понимаю. Ну, как я сказал выше, мы многое видели за эти 7 лет… и, я так понимаю, нет повода не увидеть что-нибудь ещё более забористое. Однако не подумайте, ни в коем случае. Лично я — безальтернативно, бескомпромиссно и неистово поддерживаю! Давайте, поддайте больше угля! Химка, огня!Военкор Дмитрий АстраханьВсё утро лента забита постами про Драпатого. Ах, какой он молодой и боевой, окопный и опасный для нас враг. Наполовину это пересказ украинского национального мифа про рождение страны в 2014 году. На вторую половину — как всегда, какие-то внутренние намёки и разговор про самих себя. Уровень понимания событий 2014 года, Минска и розбудовы украинской полiтичной нацii (перестройки украинской политической нации - ред.), можно заметить, стремится к нулю.Публицист Андрей ПерлаПро Драпатого во главе ВСУ.На самом деле не важно, как его зовут: Драпатый, Чубатый, Конопатый или Бородатый, как тот запорожец у Гоголя. Важно, что в управлении Руиной окончательно утрачиваются система и стабильность. На их место приходят площадная политика — с одной стороны и отчаянное желание Зеленского зачищать поляну, избавляясь от возможных конкурентов, — с другой. Как долго они при такой внутренней политике смогут поддерживать в боеспособном состоянии свои войска на фронте — вопрос. Учитывая, как нужны эти войска Западу, какое-то время ещё смогут. Но вот вернуть себе государство — уже нет. Нынешняя Руина уйдёт по тому же маршруту, что Скоропадский и Петлюра с директорией.Общественный деятель Александр СкубченкоНе знаю, куда там ВСУ Сырского наступает, может, в кучу чего-то коричневого и дурно пахнущего. Но понимаю, зачем этот жук врёт через край. Теперь же во всех провалах можно будет Драпатого обвинить. Мол, Сырский же оставил "армию, которая наступает", а Драпатый — "драпает". Сырский же "удержал" Константиновку, а Драпатый её "оставил". Хотя все прекрасно понимают, что Константиновка уже давно под контролем России. Да и сам Драпатый ещё до своего назначения стал уже временным главкомом: его же, отталкиваясь от лжи Сырского, можно будет уволить в любой момент "за провалы". Единственный выход для Драпатого — это сразу же после назначения публично зафиксировать реальное положение дел в ВСУ и на фронте. Но тогда в него на Украине полетят все тапки. В общем, жрите там друг друга не останавливаясь. Чем меньше мотивации в стране и чем больше склок в ВСУ, тем труднее внешнему управлению удерживать политическую стабильность в стране и противостоять России на фронте. А мы-то понимаем, что фамилии шутов на Украине мало на что влияют, так как и Украиной, и войной с Россией управляют извне.Политолог Вадим ТрухачёвНовость о смене Сырского на Драпатого во главе ВСУ — достаточно проходная. И в России должна освещаться "между делом". Это мало что для нас меняет. Куда интереснее давать, например, сводки SIPRI и Кильского института о поставках оружия Украине по странам. Или делать обзор принимаемых ЕС и НАТО документов по России и Украине. Вот они действительно влияют на ход СВО. Но это же копаться надо, рыть. Куда проще обсуждать кадровые формальности.Политолог Максим ЖаровПосле нескольких дней интенсивных переговоров со своими "полевыми командирами" Зеленский всё-таки, вопреки ожиданиям, поменял главкома ВСУ Сырского на человека с весьма специфической биографией по фамилии Драпатый. Параллели с первой и второй чеченскими войнами будут сейчас более чем уместны для внимательного и не торопящегося с выводами аналитика. Поэтому ждём, в какую кадровую "клетку" попадут в итоге Фёдоров и Сырский, и уже после этого будем делать какие-либо глобальные выводы относительно "кадрового лохотрона", затеянного Зеленским явно не от хорошей жизни.Политический аналитик Юрий ПодолякаКстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал комбатом!!!.. Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает её, — очень сложный противник. А потому я бы на месте наших каналов не продолжал склонять его фамилию.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.
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Виктория Титова
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, александр сырский, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, на площадях и площадках
Эксклюзив, Украина, Россия, Александр Сырский, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, На площадях и площадках

Новый главком на Украине. Что дальше?

15:00 22.07.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : antikor.info
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский поддался ультиматуму улицы и европейских спонсоров и заменил главкома Александра Сырского на молодого и амбициозного Михаила Драпатого
Очевидно, что на Украине предстоит большая кадровая чистка военного руководства. Как на это отреагируют военные и получится ли у Драпатого объединить армию, пока вопрос.
А то, что раздрай не только в украинском обществе, но и в военной среде, — факт. Профессиональный армейский корпус оформился в мощную политическую силу со своими амбициями и силовыми рычагами влияния.
Кроме того, для Зеленского остаётся нерешённой проблема с бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым, который в этом противостоянии ведёт по очкам. Он, даже лишившись должности, фактически добился отставки Сырского. Некоторые американские аналитики уже прочат Фёдорову президентское кресло.
Как будет развиваться ситуация дальше, анализировали эксперты в своих соцсетях.
Политический аналитик Влад Сидоренко
Моё почтение и поздравления: мы сегодня снова проснулись в новом государстве. Удивительном государстве. И дело совершенно не в имени нового главкома украинской армии. Дело в том, что про отставку объявил президент, это прокомментировал предыдущий командующий Александр Сырский, прокомментировал новый командующий Михаил Драпатый, даже физическое лицо, возведённое в ранг мессии, Фёдоров поблагодарил всех за службу.
Нюанс только в том… собственно, а где государственный указ? Очень хочется посмотреть, а как этот указ появится… ну, правда.
Ведь юридически это сделать… просто невозможно. То есть всё, что наговорили и объявили эти уважаемые государственные люди вчера вечером… невозможно выполнить сегодня. Либо нарушить такое количество законов, что, ну… я не знаю, это по-разному можно назвать, конечно, но это такая вопиющая насмешка над любым государственным порядком, Конституцией, законами Украины, бюрократией… Поэтому вагончик тронулся, конечно, но очень хочется посмотреть: а как это законно будет оформлено, если вообще будет оформляться. Может, конечно, на бумаге останется Александр Сырский… а командовать будут другие люди. Мы, конечно, разное видели за эти 7 лет, и всё может быть… но интересно будет посмотреть. Это первая ступенька нового дня и удивительной реальности.
Ещё интересно, что все специальные службы мира увидели: если на Украине вывести немного людей на митинг, который запрещён законом во время войны, то можно поменять главкома армии во время ведения боевых действий, нарушая любой законный, любой конституционный и бюрократический порядок. Ещё интересно, какую целевую группу используют следующей и по какому вопросу? И что будет, если это будут ветераны?
А ещё самое увлекательное, и это мне нравится больше всего. Один из лидеров грантовых организаций, которая занималась организацией всего перечисленного выше, публично подвела итог: все генералы, которые поддержали предыдущего главкома, окажутся под проверкой её грантовой организации.
То есть боевых генералов, которые ведут и командуют боевыми действиями во время полномасштабной войны, которые высказались, а, по мнению грантовой активистки, они не имели права этого делать, ведь право имеют только люди с картонками на площади, она теперь будет проверять и преследовать. Понимаю.
Ну, как я сказал выше, мы многое видели за эти 7 лет… и, я так понимаю, нет повода не увидеть что-нибудь ещё более забористое. Однако не подумайте, ни в коем случае. Лично я — безальтернативно, бескомпромиссно и неистово поддерживаю! Давайте, поддайте больше угля! Химка, огня!
Военкор Дмитрий Астрахань
Всё утро лента забита постами про Драпатого. Ах, какой он молодой и боевой, окопный и опасный для нас враг. Наполовину это пересказ украинского национального мифа про рождение страны в 2014 году. На вторую половину — как всегда, какие-то внутренние намёки и разговор про самих себя. Уровень понимания событий 2014 года, Минска и розбудовы украинской полiтичной нацii (перестройки украинской политической нации - ред.), можно заметить, стремится к нулю.
Публицист Андрей Перла
Про Драпатого во главе ВСУ.
На самом деле не важно, как его зовут: Драпатый, Чубатый, Конопатый или Бородатый, как тот запорожец у Гоголя. Важно, что в управлении Руиной окончательно утрачиваются система и стабильность. На их место приходят площадная политика — с одной стороны и отчаянное желание Зеленского зачищать поляну, избавляясь от возможных конкурентов, — с другой.
Как долго они при такой внутренней политике смогут поддерживать в боеспособном состоянии свои войска на фронте — вопрос. Учитывая, как нужны эти войска Западу, какое-то время ещё смогут. Но вот вернуть себе государство — уже нет. Нынешняя Руина уйдёт по тому же маршруту, что Скоропадский и Петлюра с директорией.
Общественный деятель Александр Скубченко
Не знаю, куда там ВСУ Сырского наступает, может, в кучу чего-то коричневого и дурно пахнущего. Но понимаю, зачем этот жук врёт через край. Теперь же во всех провалах можно будет Драпатого обвинить. Мол, Сырский же оставил "армию, которая наступает", а Драпатый — "драпает".
Сырский же "удержал" Константиновку, а Драпатый её "оставил". Хотя все прекрасно понимают, что Константиновка уже давно под контролем России. Да и сам Драпатый ещё до своего назначения стал уже временным главкомом: его же, отталкиваясь от лжи Сырского, можно будет уволить в любой момент "за провалы".
Единственный выход для Драпатого — это сразу же после назначения публично зафиксировать реальное положение дел в ВСУ и на фронте. Но тогда в него на Украине полетят все тапки. В общем, жрите там друг друга не останавливаясь. Чем меньше мотивации в стране и чем больше склок в ВСУ, тем труднее внешнему управлению удерживать политическую стабильность в стране и противостоять России на фронте. А мы-то понимаем, что фамилии шутов на Украине мало на что влияют, так как и Украиной, и войной с Россией управляют извне.
Политолог Вадим Трухачёв
Новость о смене Сырского на Драпатого во главе ВСУ — достаточно проходная. И в России должна освещаться "между делом". Это мало что для нас меняет. Куда интереснее давать, например, сводки SIPRI и Кильского института о поставках оружия Украине по странам. Или делать обзор принимаемых ЕС и НАТО документов по России и Украине. Вот они действительно влияют на ход СВО. Но это же копаться надо, рыть. Куда проще обсуждать кадровые формальности.
Политолог Максим Жаров
После нескольких дней интенсивных переговоров со своими "полевыми командирами" Зеленский всё-таки, вопреки ожиданиям, поменял главкома ВСУ Сырского на человека с весьма специфической биографией по фамилии Драпатый. Параллели с первой и второй чеченскими войнами будут сейчас более чем уместны для внимательного и не торопящегося с выводами аналитика. Поэтому ждём, в какую кадровую "клетку" попадут в итоге Фёдоров и Сырский, и уже после этого будем делать какие-либо глобальные выводы относительно "кадрового лохотрона", затеянного Зеленским явно не от хорошей жизни.
Политический аналитик Юрий Подоляка
Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал комбатом!!!.. Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает её, — очень сложный противник. А потому я бы на месте наших каналов не продолжал склонять его фамилию.
О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.
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