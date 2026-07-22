https://ukraina.ru/20260722/novyy-glavkom-na-ukraine-chto-dalshe-1081736055.html

Новый главком на Украине. Что дальше?

Новый главком на Украине. Что дальше? - 22.07.2026 Украина.ру

Новый главком на Украине. Что дальше?

Владимир Зеленский поддался ультиматуму улицы и европейских спонсоров и заменил главкома Александра Сырского на молодого и амбициозного Михаила Драпатого

2026-07-22T15:00

2026-07-22T15:00

2026-07-22T15:00

эксклюзив

украина

россия

александр сырский

михаил драпатый

владимир зеленский

вооруженные силы украины

на площадях и площадках

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Очевидно, что на Украине предстоит большая кадровая чистка военного руководства. Как на это отреагируют военные и получится ли у Драпатого объединить армию, пока вопрос. А то, что раздрай не только в украинском обществе, но и в военной среде, — факт. Профессиональный армейский корпус оформился в мощную политическую силу со своими амбициями и силовыми рычагами влияния. Кроме того, для Зеленского остаётся нерешённой проблема с бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым, который в этом противостоянии ведёт по очкам. Он, даже лишившись должности, фактически добился отставки Сырского. Некоторые американские аналитики уже прочат Фёдорову президентское кресло. Как будет развиваться ситуация дальше, анализировали эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Влад СидоренкоМоё почтение и поздравления: мы сегодня снова проснулись в новом государстве. Удивительном государстве. И дело совершенно не в имени нового главкома украинской армии. Дело в том, что про отставку объявил президент, это прокомментировал предыдущий командующий Александр Сырский, прокомментировал новый командующий Михаил Драпатый, даже физическое лицо, возведённое в ранг мессии, Фёдоров поблагодарил всех за службу. Нюанс только в том… собственно, а где государственный указ? Очень хочется посмотреть, а как этот указ появится… ну, правда. Ведь юридически это сделать… просто невозможно. То есть всё, что наговорили и объявили эти уважаемые государственные люди вчера вечером… невозможно выполнить сегодня. Либо нарушить такое количество законов, что, ну… я не знаю, это по-разному можно назвать, конечно, но это такая вопиющая насмешка над любым государственным порядком, Конституцией, законами Украины, бюрократией… Поэтому вагончик тронулся, конечно, но очень хочется посмотреть: а как это законно будет оформлено, если вообще будет оформляться. Может, конечно, на бумаге останется Александр Сырский… а командовать будут другие люди. Мы, конечно, разное видели за эти 7 лет, и всё может быть… но интересно будет посмотреть. Это первая ступенька нового дня и удивительной реальности.Ещё интересно, что все специальные службы мира увидели: если на Украине вывести немного людей на митинг, который запрещён законом во время войны, то можно поменять главкома армии во время ведения боевых действий, нарушая любой законный, любой конституционный и бюрократический порядок. Ещё интересно, какую целевую группу используют следующей и по какому вопросу? И что будет, если это будут ветераны?А ещё самое увлекательное, и это мне нравится больше всего. Один из лидеров грантовых организаций, которая занималась организацией всего перечисленного выше, публично подвела итог: все генералы, которые поддержали предыдущего главкома, окажутся под проверкой её грантовой организации. То есть боевых генералов, которые ведут и командуют боевыми действиями во время полномасштабной войны, которые высказались, а, по мнению грантовой активистки, они не имели права этого делать, ведь право имеют только люди с картонками на площади, она теперь будет проверять и преследовать. Понимаю. Ну, как я сказал выше, мы многое видели за эти 7 лет… и, я так понимаю, нет повода не увидеть что-нибудь ещё более забористое. Однако не подумайте, ни в коем случае. Лично я — безальтернативно, бескомпромиссно и неистово поддерживаю! Давайте, поддайте больше угля! Химка, огня!Военкор Дмитрий АстраханьВсё утро лента забита постами про Драпатого. Ах, какой он молодой и боевой, окопный и опасный для нас враг. Наполовину это пересказ украинского национального мифа про рождение страны в 2014 году. На вторую половину — как всегда, какие-то внутренние намёки и разговор про самих себя. Уровень понимания событий 2014 года, Минска и розбудовы украинской полiтичной нацii (перестройки украинской политической нации - ред.), можно заметить, стремится к нулю.Публицист Андрей ПерлаПро Драпатого во главе ВСУ.На самом деле не важно, как его зовут: Драпатый, Чубатый, Конопатый или Бородатый, как тот запорожец у Гоголя. Важно, что в управлении Руиной окончательно утрачиваются система и стабильность. На их место приходят площадная политика — с одной стороны и отчаянное желание Зеленского зачищать поляну, избавляясь от возможных конкурентов, — с другой. Как долго они при такой внутренней политике смогут поддерживать в боеспособном состоянии свои войска на фронте — вопрос. Учитывая, как нужны эти войска Западу, какое-то время ещё смогут. Но вот вернуть себе государство — уже нет. Нынешняя Руина уйдёт по тому же маршруту, что Скоропадский и Петлюра с директорией.Общественный деятель Александр СкубченкоНе знаю, куда там ВСУ Сырского наступает, может, в кучу чего-то коричневого и дурно пахнущего. Но понимаю, зачем этот жук врёт через край. Теперь же во всех провалах можно будет Драпатого обвинить. Мол, Сырский же оставил "армию, которая наступает", а Драпатый — "драпает". Сырский же "удержал" Константиновку, а Драпатый её "оставил". Хотя все прекрасно понимают, что Константиновка уже давно под контролем России. Да и сам Драпатый ещё до своего назначения стал уже временным главкомом: его же, отталкиваясь от лжи Сырского, можно будет уволить в любой момент "за провалы". Единственный выход для Драпатого — это сразу же после назначения публично зафиксировать реальное положение дел в ВСУ и на фронте. Но тогда в него на Украине полетят все тапки. В общем, жрите там друг друга не останавливаясь. Чем меньше мотивации в стране и чем больше склок в ВСУ, тем труднее внешнему управлению удерживать политическую стабильность в стране и противостоять России на фронте. А мы-то понимаем, что фамилии шутов на Украине мало на что влияют, так как и Украиной, и войной с Россией управляют извне.Политолог Вадим ТрухачёвНовость о смене Сырского на Драпатого во главе ВСУ — достаточно проходная. И в России должна освещаться "между делом". Это мало что для нас меняет. Куда интереснее давать, например, сводки SIPRI и Кильского института о поставках оружия Украине по странам. Или делать обзор принимаемых ЕС и НАТО документов по России и Украине. Вот они действительно влияют на ход СВО. Но это же копаться надо, рыть. Куда проще обсуждать кадровые формальности.Политолог Максим ЖаровПосле нескольких дней интенсивных переговоров со своими "полевыми командирами" Зеленский всё-таки, вопреки ожиданиям, поменял главкома ВСУ Сырского на человека с весьма специфической биографией по фамилии Драпатый. Параллели с первой и второй чеченскими войнами будут сейчас более чем уместны для внимательного и не торопящегося с выводами аналитика. Поэтому ждём, в какую кадровую "клетку" попадут в итоге Фёдоров и Сырский, и уже после этого будем делать какие-либо глобальные выводы относительно "кадрового лохотрона", затеянного Зеленским явно не от хорошей жизни.Политический аналитик Юрий ПодолякаКстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал комбатом!!!.. Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает её, — очень сложный противник. А потому я бы на месте наших каналов не продолжал склонять его фамилию.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

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эксклюзив, украина, россия, александр сырский, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, на площадях и площадках