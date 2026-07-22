https://ukraina.ru/20260722/mayor-aleksey-ramm-posle-proryva-k-slavyansku-rossii-ne-nuzhna-slozhnaya-operatsiya-chtoby-osvobodit-1081740363.html

Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс

Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс - 22.07.2026 Украина.ру

Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру

2026-07-22T15:49

2026-07-22T15:49

2026-07-22T15:49

эксклюзив

славянск

харьковская область

донбасс

вооруженные силы украины

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Российская армия постепенно по сходящимся направлениям будет двигаться к Славянску и Краматорску. От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска.Что в этой ситуации для ВС РФ особенно хорошо? То, что нам больше не надо проводить сложную операцию по освобождению Донбасса на территории Харьковской области, о которой мы с вами неоднократно говорили. Не надо уже брать Изюм, Барвенково и Лозовую. На этом участке можно снизить активность и перенаправить войска на другие направления.Кстати, мы теперь можем зайти в Харьковскую область, двигаясь из Донбасса. Мы же видим, что наши войска опять начали наступление на Золотой Колодезь (ближе к Доброполью) и на Райское (ближе к Дружковке).Мне кажется, российское командование само не ожидало, что вместо сложной схемы боев все теперь будет гораздо проще.Для освобождения Доброполья надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти.К примеру, у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища (Рубцы и Боровая). У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении.Нам уже нет особой нужны наступать на Изюм ни со стороны Купянска, ни со стороны Святогорска. Можно спокойно двигаться вдоль границы на Барвенково и Лозовую, отрезая последние маршруты снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ukraina.ru/20260721/polkovnik-gennadiy-alekhin-artilleriya-i-drony-sorvali-ataku-polka-skala-vsu-v-lesakh-u-kazachey-1081699737.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

эксклюзив, славянск, харьковская область, донбасс, вооруженные силы украины