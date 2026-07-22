Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс - 22.07.2026 Украина.ру
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Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс
Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс - 22.07.2026 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
2026-07-22T15:49
2026-07-22T15:49
эксклюзив
славянск
харьковская область
донбасс
вооруженные силы украины
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Российская армия постепенно по сходящимся направлениям будет двигаться к Славянску и Краматорску. От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска.Что в этой ситуации для ВС РФ особенно хорошо? То, что нам больше не надо проводить сложную операцию по освобождению Донбасса на территории Харьковской области, о которой мы с вами неоднократно говорили. Не надо уже брать Изюм, Барвенково и Лозовую. На этом участке можно снизить активность и перенаправить войска на другие направления.Кстати, мы теперь можем зайти в Харьковскую область, двигаясь из Донбасса. Мы же видим, что наши войска опять начали наступление на Золотой Колодезь (ближе к Доброполью) и на Райское (ближе к Дружковке).Мне кажется, российское командование само не ожидало, что вместо сложной схемы боев все теперь будет гораздо проще.Для освобождения Доброполья надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти.К примеру, у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища (Рубцы и Боровая). У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении.Нам уже нет особой нужны наступать на Изюм ни со стороны Купянска, ни со стороны Святогорска. Можно спокойно двигаться вдоль границы на Барвенково и Лозовую, отрезая последние маршруты снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ukraina.ru/20260721/polkovnik-gennadiy-alekhin-artilleriya-i-drony-sorvali-ataku-polka-skala-vsu-v-lesakh-u-kazachey-1081699737.html
славянск
харьковская область
донбасс
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, славянск, харьковская область, донбасс, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Славянск, Харьковская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины

Майор Алексей Рамм: После прорыва к Славянску России не нужна сложная операция, чтобы освободить Донбасс

15:49 22.07.2026
 
© Украина.руАлексей Рамм (СВО)
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
Российская армия постепенно по сходящимся направлениям будет двигаться к Славянску и Краматорску. От Рай-Александровки до Славянска всего 10 километров. Это фактически пригород Славянска.
Что в этой ситуации для ВС РФ особенно хорошо? То, что нам больше не надо проводить сложную операцию по освобождению Донбасса на территории Харьковской области, о которой мы с вами неоднократно говорили. Не надо уже брать Изюм, Барвенково и Лозовую. На этом участке можно снизить активность и перенаправить войска на другие направления.
Кстати, мы теперь можем зайти в Харьковскую область, двигаясь из Донбасса. Мы же видим, что наши войска опять начали наступление на Золотой Колодезь (ближе к Доброполью) и на Райское (ближе к Дружковке).
Мне кажется, российское командование само не ожидало, что вместо сложной схемы боев все теперь будет гораздо проще.
Для освобождения Доброполья надо проводить операцию, двигаясь к Верхней Самаре к трехграничью ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей. Вопрос в том, как мы туда будем идти.
К примеру, у ВСУ еще сохраняется группировка на восточном берегу Оскольского водохранилища (Рубцы и Боровая). У них еще есть узкая дорожка возле Святогорска, которая позволяет им хоть как-то держаться. Но как только мы начнем наступление от Красного Лимана на Славянск, эта нитка оборвется, и они окажутся в окружении.
Нам уже нет особой нужны наступать на Изюм ни со стороны Купянска, ни со стороны Святогорска. Можно спокойно двигаться вдоль границы на Барвенково и Лозовую, отрезая последние маршруты снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Вчера, 15:48
Полковник Геннадий Алехин: Артиллерия и дроны сорвали атаку полка "Скала" ВСУ в лесах у Казачьей ЛопаниЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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