ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК - 22.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260722/fsb-zaderzhala-v-metro-peterburga-agenta-kieva-s-bomboy-1081716250.html
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК - 22.07.2026 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт против работника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом 22 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ
2026-07-22T10:03
2026-07-22T10:05
новости
санкт-петербург
украина
россия
опк
фсб
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081219934_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_c634ac3b537cf7209441755ef5ec0176.jpg
Задержанный — молодой человек 2005 года рождения — через Телеграм связался с представителем украинской стороны и по его заданию собирал разведданные о сотрудниках предприятий ОПК. Он получил координаты тайника, извлёк из него самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, и планировал заложить его под автомобиль цели. Задержание произошло в метро Петербурга.Украина продолжает вербовать молодёжь для совершения терактов на территории России. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
санкт-петербург
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081219934_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_96035c632e719bbeb55dba988c4facf4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкт-петербург, украина, россия, опк, фсб, telegram
Новости, Санкт-Петербург, Украина, Россия, ОПК, ФСБ, Telegram

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК

10:03 22.07.2026 (обновлено: 10:05 22.07.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт против работника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом 22 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ
Задержанный — молодой человек 2005 года рождения — через Телеграм связался с представителем украинской стороны и по его заданию собирал разведданные о сотрудниках предприятий ОПК.
Он получил координаты тайника, извлёк из него самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, и планировал заложить его под автомобиль цели. Задержание произошло в метро Петербурга.
Украина продолжает вербовать молодёжь для совершения терактов на территории России. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСанкт-ПетербургУкраинаРоссияОПКФСБTelegram
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:43О Сырском с удовольствием
10:42«Мираторг» сообщил о масштабных атаках на производственные объекты компании в Брянской области
10:39Politico: ЕС исчерпал идеи для новых санкций против России
10:36Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли планируют получить гражданство России, об этом Ривелли рассказала в интервью РИА Новости
10:27"До первого провала на фронте". Что говорят на Украине о новом главкоме ВСУ
10:26Зеленский действует в угоду националистам - Spectator
10:10Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля
10:03ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК
09:58Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ
09:41США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов
09:30ВС РФ ударили по объектам в Одессе и других регионах Украины. Новости СВО
09:20СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
08:55Крупный пожар на нефтебазе, атаки на Wildberries. ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:27Главное за ночь 22 июля
08:00Убийство Павла Шеремета: "чёрная вдова", креативные нацики и 10 лет "танцев с бубнами"
07:54Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока
07:28ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
07:22Экономика Украины и война: управление страной под бомбёжками, кризисы в металлургии и легпроме
07:13"Линия Субтельного": реальность одного мема
06:36Бегают с картонками и рвутся к бюджету Минобороны. Чем занимаются украинские випы
Лента новостейМолния