ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК
10:03 22.07.2026 (обновлено: 10:05 22.07.2026)
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт против работника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом 22 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ
Задержанный — молодой человек 2005 года рождения — через Телеграм связался с представителем украинской стороны и по его заданию собирал разведданные о сотрудниках предприятий ОПК.
Он получил координаты тайника, извлёк из него самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, и планировал заложить его под автомобиль цели. Задержание произошло в метро Петербурга.
Украина продолжает вербовать молодёжь для совершения терактов на территории России. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
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