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ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК - 22.07.2026 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге: агент Киева планировал подрыв автомобиля сотрудника ОПК

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт против работника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Об этом 22 июля сообщил Центр общественных связей ФСБ

2026-07-22T10:03

2026-07-22T10:03

2026-07-22T10:05

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Задержанный — молодой человек 2005 года рождения — через Телеграм связался с представителем украинской стороны и по его заданию собирал разведданные о сотрудниках предприятий ОПК. Он получил координаты тайника, извлёк из него самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, и планировал заложить его под автомобиль цели. Задержание произошло в метро Петербурга.Украина продолжает вербовать молодёжь для совершения терактов на территории России. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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