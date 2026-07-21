Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен - 21.07.2026 Украина.ру
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Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен
Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен - 21.07.2026 Украина.ру
Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен
Желая победить животный страх за свою судьбу, заигрывать с теми и приближать к себе тех, от кого смертельная опасность и исходит, — это, скажем прямо, так себе линия защиты. Но глава неонацистского режима в Киеве Владимир Зеленский прибегает именно к ней
2026-07-21T16:09
2026-07-21T16:09
мнения
запад
украина
россия
владимир зеленский
михаил федоров
александр сырский
весь скачко
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Видимо, потому, что ничего другого у него в запасе уже нет.Это все равно что кормить тигра или крокодила с руки — никогда не знаешь, что он сделает с тобой. Я по молодости как-то вызвался покормить тигра в клетке куриным окорочком. И по мере того, как я приближался к зверю с мясом на вытянутой руке, становилось очевидно, какой он огромный и какая большая у него пасть: если тяпнет, то вместе с курицей полакомится и моей рукой.Но тигр мой был умиротворен присутствием рядом хозяина, который гладил его по загривку, и потому слизнул мясо без эксцессов. Все вокруг хлопали в ладоши и весело смеялись, но больше в такие игры я не играю…А вспомнил я эту ситуацию в связи с тем, что сейчас Зеленский активно заигрывает с украинскими военными, у них ища защиту. Сомнительное, повторяю, занятие, но других-то способов уберечься у него нет. А если и есть, то все дрянное, еще менее надежное, потому что все вокруг него — на измене. И только ВСУ, пусть и серьезно потрепанные в СВО, являются мощной силой, объективно способной как смести Зеленского, так и продлить его пребывание в секретном бункере на должности как бы президента.Речь, как вы уже, наверное, догадались, идет о том, что одной рукой Зеленский проводит чистку в ВСУ, стараясь избавиться от нелояльных к себе генералов и чиновников. А другой — пытается отыскать опору именно среди людей в погонах и модном ныне камуфляже.Нужно это Зеленскому по двум главным причинам. Во-первых, он обязался перед западными кураторами и кошельками-спонсорами вести войну с Россией до победного конца последнего украинца. А без более-менее дееспособной и подчиняющейся ему армии это невозможно. И потому ВСУ нужно держать как бы под контролем.Во-вторых, Запад же обязался поставлять режиму Зеленского помощь деньгами и оружием. И от того, кто в Минобороны и ВСУ сидит на приеме подачек, зависят и их распределение, и "освоение" полученного. Это клондайк по-украински и по-неонацистски. От этого зависит, что пойдет и сгорит в окопах СВО, а что будет перепродано по серым схемам налево и обогатит и Зеленского, и тех, кто ему отстегнет, и тех на Западе, кто надеется на привычные уже огромные откаты. Этими деньгами и коррупцией все они повязаны так, что разрубить этот гордиев узел взаимного мздоимства никакому мечу не под силу. Ну разве что российским "штурмам", которые в СВО делают свое дело…Что же случилось? Желая укрепить власть и еще плотнее дорваться до обещанной западной дармовщины (обещано-то очень много!), на днях Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова, на которого некоторые силы на Западе смотрели и как на министра-реформатора, способного оживить армию, и как на технического гения-дроновода, который обеспечит ВСУ прорывы и победы, и как на возможного политического сменщика самого Зеленского, если просроченный станет совсем уж ненужным и будет списан в утиль за ненадобностью.Зеленскому такое "здрасьте" совсем уж ни к чему, и он убрал выскочку Федорова как не справившегося и не оправдавшего доверия. Но западные сторонники уволенного встали на дыбы и покрыли Украину картонными мини-майданами, на которых активированные и проплаченные молодые грантососы требуют вернуть Федорова, а вместо него уволить главкома ВСУ Александра Сырского, военные заслуги которого сводятся к тому, что на фронте он получил кличку "Мясник" за то, что совсем не жалеет людей.И сегодня вся страна живет под знаком гадания о том, осуществится ли отставка Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, которого считают человеком главкома. Генштаб опроверг эти слухи: "Информация об увольнении главкома Сырского и начальника генерального штаба Гнатова не соответствует действительности".Сам Сырский зачем-то извинился перед уволенным Федоровым, но в авторской колонке переложил на уволенного министра всю ответственность за проваленную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК) и другие проблемы ВСУ. А потом и за собой застолбил реноме сторонника реформы в ВСУ. "Я жду ее (реформу — ред.) так же, как ожидает вся страна", — пафосно черканул подвешенный главком.Однако на отставке Сырского настаивает бывший советник Федорова некто Сергей Стерненко, садист и убийца, которому зарезать человека раз плюнуть, но который при Федорове буквально озолотился на воровстве во имя любви к нэньке.Об этом же говорят и СМИ, близкие к нынешнему главе Офиса президента (ОПУ) Кириллу Буданову*, которого тоже называют одним из претендентов на пост министра обороны. Жуют эту тему и западные СМИ, которые совсем уж потерялись от этой украинской кадровой разноголосицы и от непонимания, кого же нужно поддерживать в этой варварской, насквозь коррупционной стране, сдуру названной демократической.Зеленский пока молчит, и только его советники намекают, что все скоро станет ясно. Всем. По данным СМИ, Зеленский в эти дни лихорадочно проводит встречи с высшим руководством силовых структур, чтобы лично понять, кто чем дышит и на кого, в случае чего, можно опереться. Как сейчас на Сырского, которому деваться некуда, ибо он во всем завязан на Зеленского. Он же не только "Мясник", но еще и москаль…И вот именно не от отставки или неотставки Сырского, а от того, о чем или о ком и как договорится Зеленский с военными, и может зависеть будущее развитие ситуации на Украине. А также от того, на ком из военных остановит свой взгляд Зеленский, если отставка Сырского все же состоится, а Федоров, к примеру, будет восстановлен, чтобы сбить волну проплаченного общественного возмущения.Это однозначно будет очередное поражение Зеленского в глазах как украинцев, так и западных кураторов. Потому что случится все под давлением, а значит, на него можно давить и впредь. Как и раньше в случае с САП и НАБУ, которые Зеленский хотел взять под контроль, но ему не дали "картонные Майданы" прошлого года.Но вряд ли таким уж выигрышем Зеленского будет и новое назначение министра. Кроме того же Федорова или ранее упомянутого Буданова, названы и другие соискатели синекуры главкома ВСУ. По данным источников, на этот пост претендуют 11 человек. И возглавляет претендентов — кто бы вы думали! — Андрей Билецкий* — экс-командир полка "Азов"**. Убийца, садист, военный преступник и неонацист-расист, для которого еврей Зеленский — хуже, чем бельмо на глазу, даже с точки зрения идеологических постулатов этих упырей.Кандидатами также называют Михаила Драпатого, командующего Объединенными силами ВСУ, Олега Апостола, командующего десантно-штурмовыми войсками, Владимира Горбатюка, замначальника Генштаба, и Игоря Оболенского, командующего группировкой "Хортица".Все они имеют боевой опыт и являются неонацистами. А от Билецкого их отличает разве что разная степень инфицированности неонацистскими идеями и заморочками. И все они с превеликим удовольствием либо сами подвесят на каштане на Крещатике дорогого верховного главнокомандующего Зеленского за обросшую жирком шейку, либо с нескрываемой радостью пронаблюдают, как это сделает кто-то другой.И, конечно, назначив нового министра и преодолев раскол в военном ведомстве в воюющей стране, Зеленский упредит общий хаос и распад, чем и оттянет общее поражение Украины. Потому что восстановит монолитное и вертикально подчиненное управление в армии, что поможет и мобилизации, и бусификации людоловов для пополнения живым пушечным мясом ВСУ. И, ясное дело, это понравится западным заказчикам, которые требуют продолжения войны с Россией.Консенсус же трех западных групп поддержки Украины — европейцев, британцев и американцев — зиждется пока на требовании войны с Россией. И пока этот консенсус неизменен, никто на Западе не позволит Украине соскочить с войны. И Украина по-прежнему будет прокси-страной, государством-ЧВК, коллективным наемником Запада, который не жалко и который должен воевать до конца.А Украина Зеленского и так готова воевать и дальше, несмотря на скандалы в армейских верхах. Например, украинский волонтер Тарас Чмут уже сообщил, что генералы и президент планируют увеличить количество групп ТЦК, чтобы таки выполнить строгие планы по мобилизации-бусификации. Сейчас план у ТЦК составляет 30 тысяч человек в месяц, но эта цифра не покрывает потребности ВСУ на фронтах, и ее нужно срочно увеличить. Вот новые группы ТЦК и выйдут на охоту.Но, с другой стороны, окружив себя новыми людьми с откровенным неонацистским нутром вурдалаков, Зеленский фактически окажется в плену у неонацистов. Они окружат его со всех сторон и фактически лишат маневра, если он, паче чаяния, захочет этого в поисках замирения в войне. А если будет кочевряжиться, то кокнут без лишних хлопот и без всяких сомнений.И получится, что, борясь за власть в ближайшем окружении, убирая конкурентов и усиливая как бы свои позиции, Зеленский сам себя загоняет в угол, где его и уконтрапупят.И не помогут никакие западные гарантии личной безопасности. Потому что кому на Западе нужен диктатор, который залил свою страну кровью и толкнул ее в пропасть? Правильно: никому.К тому же, как говорится, мальчик слишком много знает. Например, то, с кем он на Западе, украинизируя его коррупцией, воровал на паях западную же помощь и на каких счетах она находится. Так что, кажется, Зеленский уже допрыгался. Или допрыгивается…*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФЕще мнение Владимира Скачко о происходящем на Украине - в материале Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией.
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запад
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, запад, украина, россия, владимир зеленский, михаил федоров, александр сырский, весь скачко
Мнения, Запад, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Александр Сырский, весь Скачко

Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен

16:09 21.07.2026
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP / Roman Chop
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Желая победить животный страх за свою судьбу, заигрывать с теми и приближать к себе тех, от кого смертельная опасность и исходит, — это, скажем прямо, так себе линия защиты. Но глава неонацистского режима в Киеве Владимир Зеленский прибегает именно к ней
Видимо, потому, что ничего другого у него в запасе уже нет.
Это все равно что кормить тигра или крокодила с руки — никогда не знаешь, что он сделает с тобой. Я по молодости как-то вызвался покормить тигра в клетке куриным окорочком. И по мере того, как я приближался к зверю с мясом на вытянутой руке, становилось очевидно, какой он огромный и какая большая у него пасть: если тяпнет, то вместе с курицей полакомится и моей рукой.
Но тигр мой был умиротворен присутствием рядом хозяина, который гладил его по загривку, и потому слизнул мясо без эксцессов. Все вокруг хлопали в ладоши и весело смеялись, но больше в такие игры я не играю…
А вспомнил я эту ситуацию в связи с тем, что сейчас Зеленский активно заигрывает с украинскими военными, у них ища защиту. Сомнительное, повторяю, занятие, но других-то способов уберечься у него нет. А если и есть, то все дрянное, еще менее надежное, потому что все вокруг него — на измене. И только ВСУ, пусть и серьезно потрепанные в СВО, являются мощной силой, объективно способной как смести Зеленского, так и продлить его пребывание в секретном бункере на должности как бы президента.
Речь, как вы уже, наверное, догадались, идет о том, что одной рукой Зеленский проводит чистку в ВСУ, стараясь избавиться от нелояльных к себе генералов и чиновников. А другой — пытается отыскать опору именно среди людей в погонах и модном ныне камуфляже.
Нужно это Зеленскому по двум главным причинам. Во-первых, он обязался перед западными кураторами и кошельками-спонсорами вести войну с Россией до победного конца последнего украинца. А без более-менее дееспособной и подчиняющейся ему армии это невозможно. И потому ВСУ нужно держать как бы под контролем.
Во-вторых, Запад же обязался поставлять режиму Зеленского помощь деньгами и оружием. И от того, кто в Минобороны и ВСУ сидит на приеме подачек, зависят и их распределение, и "освоение" полученного. Это клондайк по-украински и по-неонацистски. От этого зависит, что пойдет и сгорит в окопах СВО, а что будет перепродано по серым схемам налево и обогатит и Зеленского, и тех, кто ему отстегнет, и тех на Западе, кто надеется на привычные уже огромные откаты. Этими деньгами и коррупцией все они повязаны так, что разрубить этот гордиев узел взаимного мздоимства никакому мечу не под силу. Ну разве что российским "штурмам", которые в СВО делают свое дело…
Что же случилось? Желая укрепить власть и еще плотнее дорваться до обещанной западной дармовщины (обещано-то очень много!), на днях Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова, на которого некоторые силы на Западе смотрели и как на министра-реформатора, способного оживить армию, и как на технического гения-дроновода, который обеспечит ВСУ прорывы и победы, и как на возможного политического сменщика самого Зеленского, если просроченный станет совсем уж ненужным и будет списан в утиль за ненадобностью.
Зеленскому такое "здрасьте" совсем уж ни к чему, и он убрал выскочку Федорова как не справившегося и не оправдавшего доверия. Но западные сторонники уволенного встали на дыбы и покрыли Украину картонными мини-майданами, на которых активированные и проплаченные молодые грантососы требуют вернуть Федорова, а вместо него уволить главкома ВСУ Александра Сырского, военные заслуги которого сводятся к тому, что на фронте он получил кличку "Мясник" за то, что совсем не жалеет людей.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И сегодня вся страна живет под знаком гадания о том, осуществится ли отставка Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, которого считают человеком главкома. Генштаб опроверг эти слухи: "Информация об увольнении главкома Сырского и начальника генерального штаба Гнатова не соответствует действительности".
Сам Сырский зачем-то извинился перед уволенным Федоровым, но в авторской колонке переложил на уволенного министра всю ответственность за проваленную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК) и другие проблемы ВСУ. А потом и за собой застолбил реноме сторонника реформы в ВСУ.
"Я жду ее (реформу — ред.) так же, как ожидает вся страна", — пафосно черканул подвешенный главком.
Однако на отставке Сырского настаивает бывший советник Федорова некто Сергей Стерненко, садист и убийца, которому зарезать человека раз плюнуть, но который при Федорове буквально озолотился на воровстве во имя любви к нэньке.
Об этом же говорят и СМИ, близкие к нынешнему главе Офиса президента (ОПУ) Кириллу Буданову*, которого тоже называют одним из претендентов на пост министра обороны. Жуют эту тему и западные СМИ, которые совсем уж потерялись от этой украинской кадровой разноголосицы и от непонимания, кого же нужно поддерживать в этой варварской, насквозь коррупционной стране, сдуру названной демократической.
Зеленский пока молчит, и только его советники намекают, что все скоро станет ясно. Всем. По данным СМИ, Зеленский в эти дни лихорадочно проводит встречи с высшим руководством силовых структур, чтобы лично понять, кто чем дышит и на кого, в случае чего, можно опереться. Как сейчас на Сырского, которому деваться некуда, ибо он во всем завязан на Зеленского. Он же не только "Мясник", но еще и москаль…
И вот именно не от отставки или неотставки Сырского, а от того, о чем или о ком и как договорится Зеленский с военными, и может зависеть будущее развитие ситуации на Украине. А также от того, на ком из военных остановит свой взгляд Зеленский, если отставка Сырского все же состоится, а Федоров, к примеру, будет восстановлен, чтобы сбить волну проплаченного общественного возмущения.
Это однозначно будет очередное поражение Зеленского в глазах как украинцев, так и западных кураторов. Потому что случится все под давлением, а значит, на него можно давить и впредь. Как и раньше в случае с САП и НАБУ, которые Зеленский хотел взять под контроль, но ему не дали "картонные Майданы" прошлого года.
Но вряд ли таким уж выигрышем Зеленского будет и новое назначение министра. Кроме того же Федорова или ранее упомянутого Буданова, названы и другие соискатели синекуры главкома ВСУ. По данным источников, на этот пост претендуют 11 человек. И возглавляет претендентов — кто бы вы думали! — Андрей Билецкий* — экс-командир полка "Азов"**. Убийца, садист, военный преступник и неонацист-расист, для которого еврей Зеленский — хуже, чем бельмо на глазу, даже с точки зрения идеологических постулатов этих упырей.
Кандидатами также называют Михаила Драпатого, командующего Объединенными силами ВСУ, Олега Апостола, командующего десантно-штурмовыми войсками, Владимира Горбатюка, замначальника Генштаба, и Игоря Оболенского, командующего группировкой "Хортица".
Все они имеют боевой опыт и являются неонацистами. А от Билецкого их отличает разве что разная степень инфицированности неонацистскими идеями и заморочками. И все они с превеликим удовольствием либо сами подвесят на каштане на Крещатике дорогого верховного главнокомандующего Зеленского за обросшую жирком шейку, либо с нескрываемой радостью пронаблюдают, как это сделает кто-то другой.
И, конечно, назначив нового министра и преодолев раскол в военном ведомстве в воюющей стране, Зеленский упредит общий хаос и распад, чем и оттянет общее поражение Украины. Потому что восстановит монолитное и вертикально подчиненное управление в армии, что поможет и мобилизации, и бусификации людоловов для пополнения живым пушечным мясом ВСУ. И, ясное дело, это понравится западным заказчикам, которые требуют продолжения войны с Россией.
Консенсус же трех западных групп поддержки Украины — европейцев, британцев и американцев — зиждется пока на требовании войны с Россией. И пока этот консенсус неизменен, никто на Западе не позволит Украине соскочить с войны. И Украина по-прежнему будет прокси-страной, государством-ЧВК, коллективным наемником Запада, который не жалко и который должен воевать до конца.
А Украина Зеленского и так готова воевать и дальше, несмотря на скандалы в армейских верхах. Например, украинский волонтер Тарас Чмут уже сообщил, что генералы и президент планируют увеличить количество групп ТЦК, чтобы таки выполнить строгие планы по мобилизации-бусификации. Сейчас план у ТЦК составляет 30 тысяч человек в месяц, но эта цифра не покрывает потребности ВСУ на фронтах, и ее нужно срочно увеличить. Вот новые группы ТЦК и выйдут на охоту.
Но, с другой стороны, окружив себя новыми людьми с откровенным неонацистским нутром вурдалаков, Зеленский фактически окажется в плену у неонацистов. Они окружат его со всех сторон и фактически лишат маневра, если он, паче чаяния, захочет этого в поисках замирения в войне. А если будет кочевряжиться, то кокнут без лишних хлопот и без всяких сомнений.
И получится, что, борясь за власть в ближайшем окружении, убирая конкурентов и усиливая как бы свои позиции, Зеленский сам себя загоняет в угол, где его и уконтрапупят.
И не помогут никакие западные гарантии личной безопасности. Потому что кому на Западе нужен диктатор, который залил свою страну кровью и толкнул ее в пропасть? Правильно: никому.
К тому же, как говорится, мальчик слишком много знает. Например, то, с кем он на Западе, украинизируя его коррупцией, воровал на паях западную же помощь и на каких счетах она находится. Так что, кажется, Зеленский уже допрыгался. Или допрыгивается…
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
Еще мнение Владимира Скачко о происходящем на Украине - в материале Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией.
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МненияЗападУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАлександр Сырскийвесь Скачко
 
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