https://ukraina.ru/20260721/zelenskiy-poka-prikryvaetsya-myasnikom-neonatsisty-mogut-vzyat-nedofyurera-v-plen-1081698081.html

Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен

Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен - 21.07.2026 Украина.ру

Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен

Желая победить животный страх за свою судьбу, заигрывать с теми и приближать к себе тех, от кого смертельная опасность и исходит, — это, скажем прямо, так себе линия защиты. Но глава неонацистского режима в Киеве Владимир Зеленский прибегает именно к ней

2026-07-21T16:09

2026-07-21T16:09

2026-07-21T16:09

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михаил федоров

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весь скачко

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Видимо, потому, что ничего другого у него в запасе уже нет.Это все равно что кормить тигра или крокодила с руки — никогда не знаешь, что он сделает с тобой. Я по молодости как-то вызвался покормить тигра в клетке куриным окорочком. И по мере того, как я приближался к зверю с мясом на вытянутой руке, становилось очевидно, какой он огромный и какая большая у него пасть: если тяпнет, то вместе с курицей полакомится и моей рукой.Но тигр мой был умиротворен присутствием рядом хозяина, который гладил его по загривку, и потому слизнул мясо без эксцессов. Все вокруг хлопали в ладоши и весело смеялись, но больше в такие игры я не играю…А вспомнил я эту ситуацию в связи с тем, что сейчас Зеленский активно заигрывает с украинскими военными, у них ища защиту. Сомнительное, повторяю, занятие, но других-то способов уберечься у него нет. А если и есть, то все дрянное, еще менее надежное, потому что все вокруг него — на измене. И только ВСУ, пусть и серьезно потрепанные в СВО, являются мощной силой, объективно способной как смести Зеленского, так и продлить его пребывание в секретном бункере на должности как бы президента.Речь, как вы уже, наверное, догадались, идет о том, что одной рукой Зеленский проводит чистку в ВСУ, стараясь избавиться от нелояльных к себе генералов и чиновников. А другой — пытается отыскать опору именно среди людей в погонах и модном ныне камуфляже.Нужно это Зеленскому по двум главным причинам. Во-первых, он обязался перед западными кураторами и кошельками-спонсорами вести войну с Россией до победного конца последнего украинца. А без более-менее дееспособной и подчиняющейся ему армии это невозможно. И потому ВСУ нужно держать как бы под контролем.Во-вторых, Запад же обязался поставлять режиму Зеленского помощь деньгами и оружием. И от того, кто в Минобороны и ВСУ сидит на приеме подачек, зависят и их распределение, и "освоение" полученного. Это клондайк по-украински и по-неонацистски. От этого зависит, что пойдет и сгорит в окопах СВО, а что будет перепродано по серым схемам налево и обогатит и Зеленского, и тех, кто ему отстегнет, и тех на Западе, кто надеется на привычные уже огромные откаты. Этими деньгами и коррупцией все они повязаны так, что разрубить этот гордиев узел взаимного мздоимства никакому мечу не под силу. Ну разве что российским "штурмам", которые в СВО делают свое дело…Что же случилось? Желая укрепить власть и еще плотнее дорваться до обещанной западной дармовщины (обещано-то очень много!), на днях Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова, на которого некоторые силы на Западе смотрели и как на министра-реформатора, способного оживить армию, и как на технического гения-дроновода, который обеспечит ВСУ прорывы и победы, и как на возможного политического сменщика самого Зеленского, если просроченный станет совсем уж ненужным и будет списан в утиль за ненадобностью.Зеленскому такое "здрасьте" совсем уж ни к чему, и он убрал выскочку Федорова как не справившегося и не оправдавшего доверия. Но западные сторонники уволенного встали на дыбы и покрыли Украину картонными мини-майданами, на которых активированные и проплаченные молодые грантососы требуют вернуть Федорова, а вместо него уволить главкома ВСУ Александра Сырского, военные заслуги которого сводятся к тому, что на фронте он получил кличку "Мясник" за то, что совсем не жалеет людей.И сегодня вся страна живет под знаком гадания о том, осуществится ли отставка Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, которого считают человеком главкома. Генштаб опроверг эти слухи: "Информация об увольнении главкома Сырского и начальника генерального штаба Гнатова не соответствует действительности".Сам Сырский зачем-то извинился перед уволенным Федоровым, но в авторской колонке переложил на уволенного министра всю ответственность за проваленную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК) и другие проблемы ВСУ. А потом и за собой застолбил реноме сторонника реформы в ВСУ. "Я жду ее (реформу — ред.) так же, как ожидает вся страна", — пафосно черканул подвешенный главком.Однако на отставке Сырского настаивает бывший советник Федорова некто Сергей Стерненко, садист и убийца, которому зарезать человека раз плюнуть, но который при Федорове буквально озолотился на воровстве во имя любви к нэньке.Об этом же говорят и СМИ, близкие к нынешнему главе Офиса президента (ОПУ) Кириллу Буданову*, которого тоже называют одним из претендентов на пост министра обороны. Жуют эту тему и западные СМИ, которые совсем уж потерялись от этой украинской кадровой разноголосицы и от непонимания, кого же нужно поддерживать в этой варварской, насквозь коррупционной стране, сдуру названной демократической.Зеленский пока молчит, и только его советники намекают, что все скоро станет ясно. Всем. По данным СМИ, Зеленский в эти дни лихорадочно проводит встречи с высшим руководством силовых структур, чтобы лично понять, кто чем дышит и на кого, в случае чего, можно опереться. Как сейчас на Сырского, которому деваться некуда, ибо он во всем завязан на Зеленского. Он же не только "Мясник", но еще и москаль…И вот именно не от отставки или неотставки Сырского, а от того, о чем или о ком и как договорится Зеленский с военными, и может зависеть будущее развитие ситуации на Украине. А также от того, на ком из военных остановит свой взгляд Зеленский, если отставка Сырского все же состоится, а Федоров, к примеру, будет восстановлен, чтобы сбить волну проплаченного общественного возмущения.Это однозначно будет очередное поражение Зеленского в глазах как украинцев, так и западных кураторов. Потому что случится все под давлением, а значит, на него можно давить и впредь. Как и раньше в случае с САП и НАБУ, которые Зеленский хотел взять под контроль, но ему не дали "картонные Майданы" прошлого года.Но вряд ли таким уж выигрышем Зеленского будет и новое назначение министра. Кроме того же Федорова или ранее упомянутого Буданова, названы и другие соискатели синекуры главкома ВСУ. По данным источников, на этот пост претендуют 11 человек. И возглавляет претендентов — кто бы вы думали! — Андрей Билецкий* — экс-командир полка "Азов"**. Убийца, садист, военный преступник и неонацист-расист, для которого еврей Зеленский — хуже, чем бельмо на глазу, даже с точки зрения идеологических постулатов этих упырей.Кандидатами также называют Михаила Драпатого, командующего Объединенными силами ВСУ, Олега Апостола, командующего десантно-штурмовыми войсками, Владимира Горбатюка, замначальника Генштаба, и Игоря Оболенского, командующего группировкой "Хортица".Все они имеют боевой опыт и являются неонацистами. А от Билецкого их отличает разве что разная степень инфицированности неонацистскими идеями и заморочками. И все они с превеликим удовольствием либо сами подвесят на каштане на Крещатике дорогого верховного главнокомандующего Зеленского за обросшую жирком шейку, либо с нескрываемой радостью пронаблюдают, как это сделает кто-то другой.И, конечно, назначив нового министра и преодолев раскол в военном ведомстве в воюющей стране, Зеленский упредит общий хаос и распад, чем и оттянет общее поражение Украины. Потому что восстановит монолитное и вертикально подчиненное управление в армии, что поможет и мобилизации, и бусификации людоловов для пополнения живым пушечным мясом ВСУ. И, ясное дело, это понравится западным заказчикам, которые требуют продолжения войны с Россией.Консенсус же трех западных групп поддержки Украины — европейцев, британцев и американцев — зиждется пока на требовании войны с Россией. И пока этот консенсус неизменен, никто на Западе не позволит Украине соскочить с войны. И Украина по-прежнему будет прокси-страной, государством-ЧВК, коллективным наемником Запада, который не жалко и который должен воевать до конца.А Украина Зеленского и так готова воевать и дальше, несмотря на скандалы в армейских верхах. Например, украинский волонтер Тарас Чмут уже сообщил, что генералы и президент планируют увеличить количество групп ТЦК, чтобы таки выполнить строгие планы по мобилизации-бусификации. Сейчас план у ТЦК составляет 30 тысяч человек в месяц, но эта цифра не покрывает потребности ВСУ на фронтах, и ее нужно срочно увеличить. Вот новые группы ТЦК и выйдут на охоту.Но, с другой стороны, окружив себя новыми людьми с откровенным неонацистским нутром вурдалаков, Зеленский фактически окажется в плену у неонацистов. Они окружат его со всех сторон и фактически лишат маневра, если он, паче чаяния, захочет этого в поисках замирения в войне. А если будет кочевряжиться, то кокнут без лишних хлопот и без всяких сомнений.И получится, что, борясь за власть в ближайшем окружении, убирая конкурентов и усиливая как бы свои позиции, Зеленский сам себя загоняет в угол, где его и уконтрапупят.И не помогут никакие западные гарантии личной безопасности. Потому что кому на Западе нужен диктатор, который залил свою страну кровью и толкнул ее в пропасть? Правильно: никому.К тому же, как говорится, мальчик слишком много знает. Например, то, с кем он на Западе, украинизируя его коррупцией, воровал на паях западную же помощь и на каких счетах она находится. Так что, кажется, Зеленский уже допрыгался. Или допрыгивается…*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФЕще мнение Владимира Скачко о происходящем на Украине - в материале Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, запад, украина, россия, владимир зеленский, михаил федоров, александр сырский, весь скачко