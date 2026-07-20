https://ukraina.ru/20260720/smotriny-pered-boem-prodolzhayutsya-zelenskiy-podtverzhdaet-gotovnost--k-voyne-s-rossiey-1081661982.html

Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией

Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией - 20.07.2026 Украина.ру

Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией

Недопрезидент Украины Владимир Зеленский, по мнению его латентных симпатиков, сегодня силен, как никогда. И внутри Украины, и за ее пределами. Противники же этой мысли утверждают, что ничего особо сильного в нем нет, и он остается во главе режима потому, что воюет с Россией как может

2026-07-20T15:32

2026-07-20T15:32

2026-07-20T15:32

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владимир зеленский

михаил федоров

урсула фон дер ляйен

весь скачко

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А это главное предназначение любого штымпа, который олицетворяет и возглавляет неонацистский режим в этой прокси-недостране, давно превращенной в убойный инструмент в руках Запада и его лидеров, страдающих агрессивной русофобией и милитаризацией.Тот, кто пока воюет и готов на любое преступление или даже самую невиданную подлость против России и русских, тот и у власти – вот нехитрая базовая формула существования власти на Украине.Все остальное – от лукавых пустобрехов, которые нагло и цинично пытаются втолкнуть происходящее на Украине в некие политологические формулировки и постулаты, чтобы вешать людям лапшу на уши и создавать видимость демократии и борьбы за нее на Украине. Происходящее же там напоминает сегодня "брожение настроений" в отхожем месте, куда опять бросили дрожжей. Немного и уже просроченных, как и сам Зеленский, который пока более-менее надежно и удерживает крышку над нехитрой конструкцией.И знаете почему? Да потому, что Зеленский пытается выполнить свою часть договоренностей с западными заказчиками и спонсорами его власти на Украине. Запад выполнил свою часть – продемонстрировал якобы единство на украинском треке всех русофобов-евроатлантистов (от Евросоюза и НАТО до США) и пообещал помогать деньгами и оружием в войне с Россией буквально до последнего украинца. Теперь очередь за Зеленским – показать и доказать, что Украина будет воевать исключительно под его началом.Вот что случилось в Европе буквально за последнюю неделю? Правильно: состоялись саммиты G7 во французском Эвиан-ле-Бене, НАТО в турецкой Анкаре, а потом и вообще в Париже "коалиции хотюнчиков" – так называемого широкого объединения государств, желающих помочь Украине в ее нелегком деле нанесения стратегического поражения России.Украине было обещано буквально все: 230 млрд евро в течение двух ближайших лет, усовершенствование и усиление системы ПВО, передача ракет и дронов, налаживание дронового и ракетного производства с использованием американских и европейских мощностей ВПК. Специально договорились с Украиной даже о создании в ближайшем и далеком будущем коалиции по защите от баллистических ракет ("антибаллистической коалиции") из 9 государств, чтобы таки создать совместную противоракетную оборону.А как при этом с разной степенью фривольности и похотливости мяли за бока и обнимали за всякие всякости самого Зеленского, так просто загляденье! Полное торжество толерантности, разнообразно-гендерной терпимости и сексуальной девиантности в чистом европейском виде. Президент Франции Эммануэль Макрон натешился вдоволь – дал волю и рукам, и мыслям, и как бы поступкам.Кроме того, Зеленского пофотографировали вместе с президентом США Дональдом Трампом, который вяло, но демонстративно имитировал возвращение в европейскую семью к евроатлантическому единству перед лицом "российского зверя" и обещался не бросить "демократию на Днепре" и всячески ей помогать. Правда, исключительно за европейские деньги, но это, как говорится, уже другой разговор…Зеленский в ответ занялся любимой триединой, но тоже демонстрационно-имитационной задачей. Во-первых, начал чистить свою команду, разогнав правительство Юлии Свириденко. Это позволило ему избавиться от одного из своих главных потенциальных соперников – министра обороны Михаила Федорова, на которого по старой привычке раскладывать яйца в разные корзины ставили некоторые западные политики. И как на противовес Зеленскому, который давно является нелегитимным, а значит, недоговороспособным президентом, и как на его возможного сменщика, который обязательно может понадобиться Украине, если конфликт вокруг нее в режиме СВО перейдет в режим переговоров о мире и для подписания документов понадобится подпись легитимного чиновника.А Зеленский давно исходит из того, что если такой чел понадобится, а он уберет с политической арены всех возможных соискателей типа того же Федорова или посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, то на выборах и он может прокатить. То есть переизбраться и подтвердить заново свою легитимность.Вот Федорову и сделали ноги, а сейчас пытаются по макушку изгваздать в обвинениях в коррупции, развале армии и непрофессионализме.Во-вторых, таким образом Зеленский подтверждает свою дееспособность как единственного руководителя, который все контролирует в стране и является единственным и неповторимым, с кем можно иметь дело в войне Украины с Россией руками украинцев. Он и только он – единственный, к кому можно обращаться насчет боевых действий.К тому же, разгоняя и уничтожая потенциальных соперников, Зеленский параллельно мобилизует своих сторонников, объединяет их вокруг себя и настраивает на выполнение поставленных задач. И в итоге команда Зеленского действительно выглядит сплоченной, как банда, повязанная кровью и общими делами, за которые пощады не будет. Западу это и нужно.В-третьих, подтверждая свою дееспособность, Зеленский выступает как единственный, кто может претендовать на западную помощь. И на деньги, и на оружие. Именно Зеленский на всех языках стран-участниц "коалиции хотюнчиков" как бы говорит и заклинает – "Дайте денег" (Дайте грошi, Give me some money, donner de l'argent, geben Sie Geld и т. д. и т. п.).И Зеленский не просто хочет быть единственным получателем, но и единственным распределителем поступившего. Он хочет сидеть на серых, черных, серо-буро-малиновых схемах увода помощи и оружия налево и на разные стороны, чтобы набивать собственные карманы и ублажать тех западных поставщиков, которые сидят на коррупционных откатах из Украины.Это очень непростое дело, но на Украине оно уже отработано до мелочей, и каждая схема имеет и своего куратора, и свои каналы по работе, и своих возвратных получателей от руки дающей. Любой сбой или смена действующих лиц чреваты неразберихой и вниманием со стороны недоброжелательных борцов с коррупцией, которые сами бы хотели поживиться. А зачем это Зеленскому и тем, кто уже присосался?И Зеленский, похоже, опять смог доказать, что дело пока можно иметь только с ним. И 15 июля с ревизионной проверкой в Киев прибыла сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы убедиться, что Зеленский не врет и все контролирует. Крайне цинично и подло Зеленский попользовал для своих целей и государство, и Господа Бога. Для визита он выбрал как бы государственный праздник – День украинской государственности, в который сам и перелицевал своим указом уже существующий праздник День крещения Киевской Руси-Украины, отмечавшийся раньше 28 июля.Случилось это в процессе уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ее праздничных дней. Ради этого неонацисты затеяли календарно-церковную реформу – синхронизировали праздники УПЦ с католическими и греко-католическими (униатскими) праздниками и праздниками раскольничьей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), на скорую руку сляпанной прежним президентом Петром Порошенко*.В итоге в июне 2023 года Зеленский внес в парламент проект закона, который переносит День украинской государственности с 28 июля на 15 июля. Первое празднование по новой дате состоялось в 2024 году, а параллельно и день крещения тоже перенесли на этот же день.Судя по всему, то, что увидела Урсула, ей понравилось, и смотрины готовности Украины Зеленского к войне с Россией были поставлены ему в зачет. Глава Еврокомиссии особо отметила, что прибыла в Киев уже в 11-й раз и, как водится, анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины. "…Обсудим присоединение и приготовления к зиме", — пообещала она.Сейчас у Зеленского возникли некоторые проблемы: сторонники апгрейда украинской власти на Западе решили надавить на Зеленского при помощи своих прикупленных и прикормленных грантоедов, которые организовали мини-майданы по типу "картонных майданов", которые в прошлом году заставили перепуганного вусмерть Зеленского отменить свой наезд на НАБУ и САП, антикоррупционные органы, которыми Запад держит его за жабры.Ныне грантососы тоже под видом несправедливо обиженного "министра-реформатора" требуют вернуть в дело и в кресло Федорова.И Зеленский, конечно, еще может пустить пенку и переиграть ситуацию. Но по другим признакам понятно, что он очень активно сопротивляется и напирает на правильность своих шагов и на свою незаменимость. Он в новом правительстве Сергея Корецкого назначил и.о. министра обороны некоего Евгения Хмару, который до того с 5 января сего года работал врио руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).Хмара – генерал-диверсант, служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа"), минно-взрывник по главной специальности, а значит, такой же военный преступник и террорист с задатками садиста, как и его предшественник на посту главы СБУ Василий Малюк* или уже упомянутый Федоров, который, как известно, ставил перед собой задачу уничтожения по 50 тыс. русских ежемесячно.Сам Зеленский после встречи с Хмарой, представляя его в соцсетях, рассказал, что поручил ему "продолжить реформирование сферы обороны". По словам Зеленского, у Хмары есть большой "опыт в проведении технологических ударных операций".И можно не сомневаться, что удары эти продолжатся, как и вся война в целом. Потому как Зеленский сознательно выбрал на пост главного силовика, ведущего войну с Россией по заказу Запада, нового цепного пса с лапами в крови, который цацкаться с оппонентами не будет: на кого укажут "фас", тот и будет порван внутри Украины. И если на внешнем контуре прикажут взрывать российские тылы и убивать мирных россиян, то это Хмара и будет делать изобретательно и с удовольствием, пока на него в Москве не выпишут своего Павла Судоплатова. Так и хочется сказать: скорей бы…Но Урсуле фон дер Ляйен и прочим европейским пернатым войны это самое то – ситуация дает им передышку для подготовки к новому витку войны…* лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, михаил федоров, урсула фон дер ляйен, весь скачко