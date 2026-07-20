Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией - 20.07.2026 Украина.ру
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Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией
Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией - 20.07.2026 Украина.ру
Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией
Недопрезидент Украины Владимир Зеленский, по мнению его латентных симпатиков, сегодня силен, как никогда. И внутри Украины, и за ее пределами. Противники же этой мысли утверждают, что ничего особо сильного в нем нет, и он остается во главе режима потому, что воюет с Россией как может
2026-07-20T15:32
2026-07-20T15:32
мнения
украина
россия
запад
владимир зеленский
михаил федоров
урсула фон дер ляйен
весь скачко
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А это главное предназначение любого штымпа, который олицетворяет и возглавляет неонацистский режим в этой прокси-недостране, давно превращенной в убойный инструмент в руках Запада и его лидеров, страдающих агрессивной русофобией и милитаризацией.Тот, кто пока воюет и готов на любое преступление или даже самую невиданную подлость против России и русских, тот и у власти – вот нехитрая базовая формула существования власти на Украине.Все остальное – от лукавых пустобрехов, которые нагло и цинично пытаются втолкнуть происходящее на Украине в некие политологические формулировки и постулаты, чтобы вешать людям лапшу на уши и создавать видимость демократии и борьбы за нее на Украине. Происходящее же там напоминает сегодня "брожение настроений" в отхожем месте, куда опять бросили дрожжей. Немного и уже просроченных, как и сам Зеленский, который пока более-менее надежно и удерживает крышку над нехитрой конструкцией.И знаете почему? Да потому, что Зеленский пытается выполнить свою часть договоренностей с западными заказчиками и спонсорами его власти на Украине. Запад выполнил свою часть – продемонстрировал якобы единство на украинском треке всех русофобов-евроатлантистов (от Евросоюза и НАТО до США) и пообещал помогать деньгами и оружием в войне с Россией буквально до последнего украинца. Теперь очередь за Зеленским – показать и доказать, что Украина будет воевать исключительно под его началом.Вот что случилось в Европе буквально за последнюю неделю? Правильно: состоялись саммиты G7 во французском Эвиан-ле-Бене, НАТО в турецкой Анкаре, а потом и вообще в Париже "коалиции хотюнчиков" – так называемого широкого объединения государств, желающих помочь Украине в ее нелегком деле нанесения стратегического поражения России.Украине было обещано буквально все: 230 млрд евро в течение двух ближайших лет, усовершенствование и усиление системы ПВО, передача ракет и дронов, налаживание дронового и ракетного производства с использованием американских и европейских мощностей ВПК. Специально договорились с Украиной даже о создании в ближайшем и далеком будущем коалиции по защите от баллистических ракет ("антибаллистической коалиции") из 9 государств, чтобы таки создать совместную противоракетную оборону.А как при этом с разной степенью фривольности и похотливости мяли за бока и обнимали за всякие всякости самого Зеленского, так просто загляденье! Полное торжество толерантности, разнообразно-гендерной терпимости и сексуальной девиантности в чистом европейском виде. Президент Франции Эммануэль Макрон натешился вдоволь – дал волю и рукам, и мыслям, и как бы поступкам.Кроме того, Зеленского пофотографировали вместе с президентом США Дональдом Трампом, который вяло, но демонстративно имитировал возвращение в европейскую семью к евроатлантическому единству перед лицом "российского зверя" и обещался не бросить "демократию на Днепре" и всячески ей помогать. Правда, исключительно за европейские деньги, но это, как говорится, уже другой разговор…Зеленский в ответ занялся любимой триединой, но тоже демонстрационно-имитационной задачей. Во-первых, начал чистить свою команду, разогнав правительство Юлии Свириденко. Это позволило ему избавиться от одного из своих главных потенциальных соперников – министра обороны Михаила Федорова, на которого по старой привычке раскладывать яйца в разные корзины ставили некоторые западные политики. И как на противовес Зеленскому, который давно является нелегитимным, а значит, недоговороспособным президентом, и как на его возможного сменщика, который обязательно может понадобиться Украине, если конфликт вокруг нее в режиме СВО перейдет в режим переговоров о мире и для подписания документов понадобится подпись легитимного чиновника.А Зеленский давно исходит из того, что если такой чел понадобится, а он уберет с политической арены всех возможных соискателей типа того же Федорова или посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, то на выборах и он может прокатить. То есть переизбраться и подтвердить заново свою легитимность.Вот Федорову и сделали ноги, а сейчас пытаются по макушку изгваздать в обвинениях в коррупции, развале армии и непрофессионализме.Во-вторых, таким образом Зеленский подтверждает свою дееспособность как единственного руководителя, который все контролирует в стране и является единственным и неповторимым, с кем можно иметь дело в войне Украины с Россией руками украинцев. Он и только он – единственный, к кому можно обращаться насчет боевых действий.К тому же, разгоняя и уничтожая потенциальных соперников, Зеленский параллельно мобилизует своих сторонников, объединяет их вокруг себя и настраивает на выполнение поставленных задач. И в итоге команда Зеленского действительно выглядит сплоченной, как банда, повязанная кровью и общими делами, за которые пощады не будет. Западу это и нужно.В-третьих, подтверждая свою дееспособность, Зеленский выступает как единственный, кто может претендовать на западную помощь. И на деньги, и на оружие. Именно Зеленский на всех языках стран-участниц "коалиции хотюнчиков" как бы говорит и заклинает – "Дайте денег" (Дайте грошi, Give me some money, donner de l'argent, geben Sie Geld и т. д. и т. п.).И Зеленский не просто хочет быть единственным получателем, но и единственным распределителем поступившего. Он хочет сидеть на серых, черных, серо-буро-малиновых схемах увода помощи и оружия налево и на разные стороны, чтобы набивать собственные карманы и ублажать тех западных поставщиков, которые сидят на коррупционных откатах из Украины.Это очень непростое дело, но на Украине оно уже отработано до мелочей, и каждая схема имеет и своего куратора, и свои каналы по работе, и своих возвратных получателей от руки дающей. Любой сбой или смена действующих лиц чреваты неразберихой и вниманием со стороны недоброжелательных борцов с коррупцией, которые сами бы хотели поживиться. А зачем это Зеленскому и тем, кто уже присосался?И Зеленский, похоже, опять смог доказать, что дело пока можно иметь только с ним. И 15 июля с ревизионной проверкой в Киев прибыла сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы убедиться, что Зеленский не врет и все контролирует. Крайне цинично и подло Зеленский попользовал для своих целей и государство, и Господа Бога. Для визита он выбрал как бы государственный праздник – День украинской государственности, в который сам и перелицевал своим указом уже существующий праздник День крещения Киевской Руси-Украины, отмечавшийся раньше 28 июля.Случилось это в процессе уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ее праздничных дней. Ради этого неонацисты затеяли календарно-церковную реформу – синхронизировали праздники УПЦ с католическими и греко-католическими (униатскими) праздниками и праздниками раскольничьей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), на скорую руку сляпанной прежним президентом Петром Порошенко*.В итоге в июне 2023 года Зеленский внес в парламент проект закона, который переносит День украинской государственности с 28 июля на 15 июля. Первое празднование по новой дате состоялось в 2024 году, а параллельно и день крещения тоже перенесли на этот же день.Судя по всему, то, что увидела Урсула, ей понравилось, и смотрины готовности Украины Зеленского к войне с Россией были поставлены ему в зачет. Глава Еврокомиссии особо отметила, что прибыла в Киев уже в 11-й раз и, как водится, анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины. "…Обсудим присоединение и приготовления к зиме", — пообещала она.Сейчас у Зеленского возникли некоторые проблемы: сторонники апгрейда украинской власти на Западе решили надавить на Зеленского при помощи своих прикупленных и прикормленных грантоедов, которые организовали мини-майданы по типу "картонных майданов", которые в прошлом году заставили перепуганного вусмерть Зеленского отменить свой наезд на НАБУ и САП, антикоррупционные органы, которыми Запад держит его за жабры.Ныне грантососы тоже под видом несправедливо обиженного "министра-реформатора" требуют вернуть в дело и в кресло Федорова.И Зеленский, конечно, еще может пустить пенку и переиграть ситуацию. Но по другим признакам понятно, что он очень активно сопротивляется и напирает на правильность своих шагов и на свою незаменимость. Он в новом правительстве Сергея Корецкого назначил и.о. министра обороны некоего Евгения Хмару, который до того с 5 января сего года работал врио руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).Хмара – генерал-диверсант, служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа"), минно-взрывник по главной специальности, а значит, такой же военный преступник и террорист с задатками садиста, как и его предшественник на посту главы СБУ Василий Малюк* или уже упомянутый Федоров, который, как известно, ставил перед собой задачу уничтожения по 50 тыс. русских ежемесячно.Сам Зеленский после встречи с Хмарой, представляя его в соцсетях, рассказал, что поручил ему "продолжить реформирование сферы обороны". По словам Зеленского, у Хмары есть большой "опыт в проведении технологических ударных операций".И можно не сомневаться, что удары эти продолжатся, как и вся война в целом. Потому как Зеленский сознательно выбрал на пост главного силовика, ведущего войну с Россией по заказу Запада, нового цепного пса с лапами в крови, который цацкаться с оппонентами не будет: на кого укажут "фас", тот и будет порван внутри Украины. И если на внешнем контуре прикажут взрывать российские тылы и убивать мирных россиян, то это Хмара и будет делать изобретательно и с удовольствием, пока на него в Москве не выпишут своего Павла Судоплатова. Так и хочется сказать: скорей бы…Но Урсуле фон дер Ляйен и прочим европейским пернатым войны это самое то – ситуация дает им передышку для подготовки к новому витку войны…* лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, михаил федоров, урсула фон дер ляйен, весь скачко
Мнения, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Урсула фон дер Ляйен, весь Скачко

Смотрины перед боем продолжаются. Зеленский подтверждает готовность к войне с Россией

15:32 20.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Недопрезидент Украины Владимир Зеленский, по мнению его латентных симпатиков, сегодня силен, как никогда. И внутри Украины, и за ее пределами. Противники же этой мысли утверждают, что ничего особо сильного в нем нет, и он остается во главе режима потому, что воюет с Россией как может
А это главное предназначение любого штымпа, который олицетворяет и возглавляет неонацистский режим в этой прокси-недостране, давно превращенной в убойный инструмент в руках Запада и его лидеров, страдающих агрессивной русофобией и милитаризацией.
Тот, кто пока воюет и готов на любое преступление или даже самую невиданную подлость против России и русских, тот и у власти – вот нехитрая базовая формула существования власти на Украине.
Все остальное – от лукавых пустобрехов, которые нагло и цинично пытаются втолкнуть происходящее на Украине в некие политологические формулировки и постулаты, чтобы вешать людям лапшу на уши и создавать видимость демократии и борьбы за нее на Украине. Происходящее же там напоминает сегодня "брожение настроений" в отхожем месте, куда опять бросили дрожжей. Немного и уже просроченных, как и сам Зеленский, который пока более-менее надежно и удерживает крышку над нехитрой конструкцией.
И знаете почему? Да потому, что Зеленский пытается выполнить свою часть договоренностей с западными заказчиками и спонсорами его власти на Украине. Запад выполнил свою часть – продемонстрировал якобы единство на украинском треке всех русофобов-евроатлантистов (от Евросоюза и НАТО до США) и пообещал помогать деньгами и оружием в войне с Россией буквально до последнего украинца. Теперь очередь за Зеленским – показать и доказать, что Украина будет воевать исключительно под его началом.
Вот что случилось в Европе буквально за последнюю неделю? Правильно: состоялись саммиты G7 во французском Эвиан-ле-Бене, НАТО в турецкой Анкаре, а потом и вообще в Париже "коалиции хотюнчиков" – так называемого широкого объединения государств, желающих помочь Украине в ее нелегком деле нанесения стратегического поражения России.
Украине было обещано буквально все: 230 млрд евро в течение двух ближайших лет, усовершенствование и усиление системы ПВО, передача ракет и дронов, налаживание дронового и ракетного производства с использованием американских и европейских мощностей ВПК. Специально договорились с Украиной даже о создании в ближайшем и далеком будущем коалиции по защите от баллистических ракет ("антибаллистической коалиции") из 9 государств, чтобы таки создать совместную противоракетную оборону.
А как при этом с разной степенью фривольности и похотливости мяли за бока и обнимали за всякие всякости самого Зеленского, так просто загляденье! Полное торжество толерантности, разнообразно-гендерной терпимости и сексуальной девиантности в чистом европейском виде. Президент Франции Эммануэль Макрон натешился вдоволь – дал волю и рукам, и мыслям, и как бы поступкам.
Кроме того, Зеленского пофотографировали вместе с президентом США Дональдом Трампом, который вяло, но демонстративно имитировал возвращение в европейскую семью к евроатлантическому единству перед лицом "российского зверя" и обещался не бросить "демократию на Днепре" и всячески ей помогать. Правда, исключительно за европейские деньги, но это, как говорится, уже другой разговор…
Зеленский в ответ занялся любимой триединой, но тоже демонстрационно-имитационной задачей. Во-первых, начал чистить свою команду, разогнав правительство Юлии Свириденко. Это позволило ему избавиться от одного из своих главных потенциальных соперников – министра обороны Михаила Федорова, на которого по старой привычке раскладывать яйца в разные корзины ставили некоторые западные политики. И как на противовес Зеленскому, который давно является нелегитимным, а значит, недоговороспособным президентом, и как на его возможного сменщика, который обязательно может понадобиться Украине, если конфликт вокруг нее в режиме СВО перейдет в режим переговоров о мире и для подписания документов понадобится подпись легитимного чиновника.
А Зеленский давно исходит из того, что если такой чел понадобится, а он уберет с политической арены всех возможных соискателей типа того же Федорова или посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, то на выборах и он может прокатить. То есть переизбраться и подтвердить заново свою легитимность.
Вот Федорову и сделали ноги, а сейчас пытаются по макушку изгваздать в обвинениях в коррупции, развале армии и непрофессионализме.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-вторых, таким образом Зеленский подтверждает свою дееспособность как единственного руководителя, который все контролирует в стране и является единственным и неповторимым, с кем можно иметь дело в войне Украины с Россией руками украинцев. Он и только он – единственный, к кому можно обращаться насчет боевых действий.
К тому же, разгоняя и уничтожая потенциальных соперников, Зеленский параллельно мобилизует своих сторонников, объединяет их вокруг себя и настраивает на выполнение поставленных задач. И в итоге команда Зеленского действительно выглядит сплоченной, как банда, повязанная кровью и общими делами, за которые пощады не будет. Западу это и нужно.
В-третьих, подтверждая свою дееспособность, Зеленский выступает как единственный, кто может претендовать на западную помощь. И на деньги, и на оружие. Именно Зеленский на всех языках стран-участниц "коалиции хотюнчиков" как бы говорит и заклинает – "Дайте денег" (Дайте грошi, Give me some money, donner de l'argent, geben Sie Geld и т. д. и т. п.).
И Зеленский не просто хочет быть единственным получателем, но и единственным распределителем поступившего. Он хочет сидеть на серых, черных, серо-буро-малиновых схемах увода помощи и оружия налево и на разные стороны, чтобы набивать собственные карманы и ублажать тех западных поставщиков, которые сидят на коррупционных откатах из Украины.
Это очень непростое дело, но на Украине оно уже отработано до мелочей, и каждая схема имеет и своего куратора, и свои каналы по работе, и своих возвратных получателей от руки дающей. Любой сбой или смена действующих лиц чреваты неразберихой и вниманием со стороны недоброжелательных борцов с коррупцией, которые сами бы хотели поживиться. А зачем это Зеленскому и тем, кто уже присосался?
И Зеленский, похоже, опять смог доказать, что дело пока можно иметь только с ним. И 15 июля с ревизионной проверкой в Киев прибыла сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы убедиться, что Зеленский не врет и все контролирует. Крайне цинично и подло Зеленский попользовал для своих целей и государство, и Господа Бога. Для визита он выбрал как бы государственный праздник – День украинской государственности, в который сам и перелицевал своим указом уже существующий праздник День крещения Киевской Руси-Украины, отмечавшийся раньше 28 июля.
Случилось это в процессе уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ее праздничных дней. Ради этого неонацисты затеяли календарно-церковную реформу – синхронизировали праздники УПЦ с католическими и греко-католическими (униатскими) праздниками и праздниками раскольничьей неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), на скорую руку сляпанной прежним президентом Петром Порошенко*.
В итоге в июне 2023 года Зеленский внес в парламент проект закона, который переносит День украинской государственности с 28 июля на 15 июля. Первое празднование по новой дате состоялось в 2024 году, а параллельно и день крещения тоже перенесли на этот же день.
Судя по всему, то, что увидела Урсула, ей понравилось, и смотрины готовности Украины Зеленского к войне с Россией были поставлены ему в зачет. Глава Еврокомиссии особо отметила, что прибыла в Киев уже в 11-й раз и, как водится, анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины. "…Обсудим присоединение и приготовления к зиме", — пообещала она.
Сейчас у Зеленского возникли некоторые проблемы: сторонники апгрейда украинской власти на Западе решили надавить на Зеленского при помощи своих прикупленных и прикормленных грантоедов, которые организовали мини-майданы по типу "картонных майданов", которые в прошлом году заставили перепуганного вусмерть Зеленского отменить свой наезд на НАБУ и САП, антикоррупционные органы, которыми Запад держит его за жабры.
Ныне грантососы тоже под видом несправедливо обиженного "министра-реформатора" требуют вернуть в дело и в кресло Федорова.
И Зеленский, конечно, еще может пустить пенку и переиграть ситуацию. Но по другим признакам понятно, что он очень активно сопротивляется и напирает на правильность своих шагов и на свою незаменимость. Он в новом правительстве Сергея Корецкого назначил и.о. министра обороны некоего Евгения Хмару, который до того с 5 января сего года работал врио руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Хмара – генерал-диверсант, служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа"), минно-взрывник по главной специальности, а значит, такой же военный преступник и террорист с задатками садиста, как и его предшественник на посту главы СБУ Василий Малюк* или уже упомянутый Федоров, который, как известно, ставил перед собой задачу уничтожения по 50 тыс. русских ежемесячно.
Сам Зеленский после встречи с Хмарой, представляя его в соцсетях, рассказал, что поручил ему "продолжить реформирование сферы обороны". По словам Зеленского, у Хмары есть большой "опыт в проведении технологических ударных операций".
И можно не сомневаться, что удары эти продолжатся, как и вся война в целом. Потому как Зеленский сознательно выбрал на пост главного силовика, ведущего войну с Россией по заказу Запада, нового цепного пса с лапами в крови, который цацкаться с оппонентами не будет: на кого укажут "фас", тот и будет порван внутри Украины. И если на внешнем контуре прикажут взрывать российские тылы и убивать мирных россиян, то это Хмара и будет делать изобретательно и с удовольствием, пока на него в Москве не выпишут своего Павла Судоплатова. Так и хочется сказать: скорей бы…
Но Урсуле фон дер Ляйен и прочим европейским пернатым войны это самое то – ситуация дает им передышку для подготовки к новому витку войны…
* лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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МненияУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровУрсула фон дер Ляйенвесь Скачко
 
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