Зеленский обсудил задержки на совещании с представителями ВСУ и ВПК - 21.07.2026 Украина.ру
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Зеленский обсудил задержки на совещании с представителями ВСУ и ВПК
Зеленский обсудил задержки на совещании с представителями ВСУ и ВПК - 21.07.2026 Украина.ру
Зеленский обсудил задержки на совещании с представителями ВСУ и ВПК
Владимир Зеленский 20 июля провел особое заседание в Ставке с участием комкоров и производителей ВПК. Об этом руководитель постсоветской республики сообщил подписчикам своего аккаунта
2026-07-21T12:24
2026-07-21T12:24
новости
украина
вооруженные силы украины
впк
владимир зеленский
россия
"азов"
совещание
снабжение
оружие
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"Впервые было прямое, непосредственное общение основных наших производителей оружия и оборудования с командирами корпусов, которые реально используют продукцию, министерствами обороны Украины и финансов, а также основными специальными службами нашего государства", - рассказал Зеленский. В мероприятии приняли участие командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, "Хартии" и "Азова"*, а также другие официальные лица и неназванные "представители цвета нового украинского оборонного сектора". Собранные обсудили, по словам Зеленского, "относительно реальных боевых потребностей, задержки в обеспечении, нерешенных вопросов в закупках, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку: дроны всех типов и НРК, дальнобойные снаряды для артиллерии, которые нужны фактически на каждом направлении интенсивных боевых действий, другое оборудование"Совещавшиеся договорились о регулярном формате такого общения между армейскими корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Минобороны и СНБО. "Отдельно обсудили конкретные показатели дефектов продукции, которые были выявлены на уровне применения в боевых подразделениях. Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо", - добавил Зеленский. На 21 июля Зеленский назначил переговоры с другими командирами корпусов. Таким образом он намерен выявить приоритеты снабжения войск продукцией ВПК в кратчайшие сроки."Много вопросов по ПВО и, соответственно, задач для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии", - добавил Зеленский.Публикация в аккаунте Зеленского завершена в духе бандеровцев, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны и проводивших геноцид на территории оккупированной Украины, в том числе в отношении поляков и евреев."Спасибо каждому воину, каждому подразделению, которые защищают наши позиции и уничтожают российские силы. Слава Украине!", - написано в публикации.* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РоссииТакже в новостях: Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00Актуальное интервью: Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне
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новости, украина, вооруженные силы украины, впк, владимир зеленский, россия, "азов", совещание, снабжение, оружие
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВПК, Владимир Зеленский, Россия, "Азов", совещание, снабжение, оружие

Зеленский обсудил задержки на совещании с представителями ВСУ и ВПК

12:24 21.07.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Владимир Зеленский 20 июля провел особое заседание в Ставке с участием комкоров и производителей ВПК. Об этом руководитель постсоветской республики сообщил подписчикам своего аккаунта
"Впервые было прямое, непосредственное общение основных наших производителей оружия и оборудования с командирами корпусов, которые реально используют продукцию, министерствами обороны Украины и финансов, а также основными специальными службами нашего государства", - рассказал Зеленский.
В мероприятии приняли участие командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, "Хартии" и "Азова"*, а также другие официальные лица и неназванные "представители цвета нового украинского оборонного сектора".
Собранные обсудили, по словам Зеленского, "относительно реальных боевых потребностей, задержки в обеспечении, нерешенных вопросов в закупках, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку: дроны всех типов и НРК, дальнобойные снаряды для артиллерии, которые нужны фактически на каждом направлении интенсивных боевых действий, другое оборудование"
Совещавшиеся договорились о регулярном формате такого общения между армейскими корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Минобороны и СНБО.
"Отдельно обсудили конкретные показатели дефектов продукции, которые были выявлены на уровне применения в боевых подразделениях. Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо", - добавил Зеленский.
На 21 июля Зеленский назначил переговоры с другими командирами корпусов. Таким образом он намерен выявить приоритеты снабжения войск продукцией ВПК в кратчайшие сроки.
"Много вопросов по ПВО и, соответственно, задач для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии", - добавил Зеленский.
Публикация в аккаунте Зеленского завершена в духе бандеровцев, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны и проводивших геноцид на территории оккупированной Украины, в том числе в отношении поляков и евреев.
"Спасибо каждому воину, каждому подразделению, которые защищают наши позиции и уничтожают российские силы. Слава Украине!", - написано в публикации.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
Также в новостях: Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00
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