Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00 - 21.07.2026 Украина.ру
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Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00
Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00 - 21.07.2026 Украина.ру
Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00
Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T11:00
2026-07-21T11:41
новости
украина
польша
дональд трамп
европа
пентагон
фифа
украина.ру
мир без границ
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Немецкое издание Die Welt отмечает, что 2027 год – это год крупных выборов в Европе. Помимо Франции и Польши, выборы также пройдут в Италии и Испании, и уже сейчас в этих странах расходы на оборону противопоставляются социальным расходам.Раскол в "коалиции желающих" становится заметным: премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила своё присоединение к коалиции по противоракетной обороне. 🟦 На украинских автозаправочных станциях (АЗС) растут цены на горючее, пишут местные СМИ. Бензин и дизель уже подорожали на 1–2 гривны (2-3,5 рубля) за литр.🟦 В Киеве хотят почти втрое повысить тариф на воду — до 88,90 гривны (почти 156 рублей) за кубометр.🟦 В Польше арестовали двух украинцев в возрасте 18 и 21 года, которых подозревают в мошенничестве на 80 тысяч злотых (свыше 1,6 миллиона рублей). По данным полиции, жертвой стала 77-летняя женщина. Мошенник, представившийся ее сыном, сообщил по телефону, что якобы стал виновником ДТП с участием беременной женщины и срочно нуждается в деньгах на адвоката. Пенсионерка поверила и передала незнакомцу деньги. Подозреваемых задержали, им грозит до восьми лет лишения свободы.🟦 ФСБ России ликвидировала ответным огнем агента украинских спецслужб из Тюмени, планировавшего теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа.🟦 Китай продлил безвизовый въезд для россиян до 31 декабря 2027 года. В стране можно находиться до 30 дней по загранпаспорту, предварительно заполнив электронную Arrival Card.🟦 Фермеры Армении вышли на протесты из-за проблем с экспортом помидоров в Россию. Аграрии требуют от властей решить вопрос со сбытом продукции.🟦 Американский лидер Дональд Трамп оказался перед выбором между 10-дневным перемирием с Ираном и дальнейшей эскалацией конфликта.🟦 Иран ударил по американской военной базе в Иордании, уничтожил радар системы ПВО и истребитель F-15, сообщает КСИР🟦 Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, пишет CBS News со ссылкой на Пентагон.🟦 Лионель Месси больше не будет играть за сборную Аргентины, заявил журналист Эрнан Кастильо. По его словам, в раздевалке перед партнёрами после финального матча чемпионата мира против команды Испании футболист произнёс прощальную речь. 🟦 Доходы ФИФА, полученные в ходе чемпионата мира, превысят рекордную отметку в 15 миллиардов долларов.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, дональд трамп, европа, пентагон, фифа, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Польша, Дональд Трамп, Европа, Пентагон, ФИФА, Украина.ру, Мир без границ

Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00

11:00 21.07.2026 (обновлено: 11:41 21.07.2026)
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Немецкое издание Die Welt отмечает, что 2027 год – это год крупных выборов в Европе. Помимо Франции и Польши, выборы также пройдут в Италии и Испании, и уже сейчас в этих странах расходы на оборону противопоставляются социальным расходам.
Раскол в "коалиции желающих" становится заметным: премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила своё присоединение к коалиции по противоракетной обороне.
🟦 На украинских автозаправочных станциях (АЗС) растут цены на горючее, пишут местные СМИ. Бензин и дизель уже подорожали на 1–2 гривны (2-3,5 рубля) за литр.
🟦 В Киеве хотят почти втрое повысить тариф на воду — до 88,90 гривны (почти 156 рублей) за кубометр.
🟦 В Польше арестовали двух украинцев в возрасте 18 и 21 года, которых подозревают в мошенничестве на 80 тысяч злотых (свыше 1,6 миллиона рублей). По данным полиции, жертвой стала 77-летняя женщина.
Мошенник, представившийся ее сыном, сообщил по телефону, что якобы стал виновником ДТП с участием беременной женщины и срочно нуждается в деньгах на адвоката. Пенсионерка поверила и передала незнакомцу деньги. Подозреваемых задержали, им грозит до восьми лет лишения свободы.
🟦 ФСБ России ликвидировала ответным огнем агента украинских спецслужб из Тюмени, планировавшего теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа.
🟦 Китай продлил безвизовый въезд для россиян до 31 декабря 2027 года. В стране можно находиться до 30 дней по загранпаспорту, предварительно заполнив электронную Arrival Card.

🟦 Фермеры Армении вышли на протесты из-за проблем с экспортом помидоров в Россию. Аграрии требуют от властей решить вопрос со сбытом продукции.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп оказался перед выбором между 10-дневным перемирием с Ираном и дальнейшей эскалацией конфликта.
🟦 Иран ударил по американской военной базе в Иордании, уничтожил радар системы ПВО и истребитель F-15, сообщает КСИР
🟦 Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, пишет CBS News со ссылкой на Пентагон.
🟦 Лионель Месси больше не будет играть за сборную Аргентины, заявил журналист Эрнан Кастильо. По его словам, в раздевалке перед партнёрами после финального матча чемпионата мира против команды Испании футболист произнёс прощальную речь.

🟦 Доходы ФИФА, полученные в ходе чемпионата мира, превысят рекордную отметку в 15 миллиардов долларов.
О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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