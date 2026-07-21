https://ukraina.ru/20260721/ukraina-riskuet-ostatsya-bez-podderzhki-posle-vyborov-v-evrope-novosti-k-1100-1081681332.html

Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00

Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00 - 21.07.2026 Украина.ру

Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00

Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T11:00

2026-07-21T11:00

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Немецкое издание Die Welt отмечает, что 2027 год – это год крупных выборов в Европе. Помимо Франции и Польши, выборы также пройдут в Италии и Испании, и уже сейчас в этих странах расходы на оборону противопоставляются социальным расходам.Раскол в "коалиции желающих" становится заметным: премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила своё присоединение к коалиции по противоракетной обороне. 🟦 На украинских автозаправочных станциях (АЗС) растут цены на горючее, пишут местные СМИ. Бензин и дизель уже подорожали на 1–2 гривны (2-3,5 рубля) за литр.🟦 В Киеве хотят почти втрое повысить тариф на воду — до 88,90 гривны (почти 156 рублей) за кубометр.🟦 В Польше арестовали двух украинцев в возрасте 18 и 21 года, которых подозревают в мошенничестве на 80 тысяч злотых (свыше 1,6 миллиона рублей). По данным полиции, жертвой стала 77-летняя женщина. Мошенник, представившийся ее сыном, сообщил по телефону, что якобы стал виновником ДТП с участием беременной женщины и срочно нуждается в деньгах на адвоката. Пенсионерка поверила и передала незнакомцу деньги. Подозреваемых задержали, им грозит до восьми лет лишения свободы.🟦 ФСБ России ликвидировала ответным огнем агента украинских спецслужб из Тюмени, планировавшего теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа.🟦 Китай продлил безвизовый въезд для россиян до 31 декабря 2027 года. В стране можно находиться до 30 дней по загранпаспорту, предварительно заполнив электронную Arrival Card.🟦 Фермеры Армении вышли на протесты из-за проблем с экспортом помидоров в Россию. Аграрии требуют от властей решить вопрос со сбытом продукции.🟦 Американский лидер Дональд Трамп оказался перед выбором между 10-дневным перемирием с Ираном и дальнейшей эскалацией конфликта.🟦 Иран ударил по американской военной базе в Иордании, уничтожил радар системы ПВО и истребитель F-15, сообщает КСИР🟦 Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, пишет CBS News со ссылкой на Пентагон.🟦 Лионель Месси больше не будет играть за сборную Аргентины, заявил журналист Эрнан Кастильо. По его словам, в раздевалке перед партнёрами после финального матча чемпионата мира против команды Испании футболист произнёс прощальную речь. 🟦 Доходы ФИФА, полученные в ходе чемпионата мира, превысят рекордную отметку в 15 миллиардов долларов.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.

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