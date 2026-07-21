Российские дроны поразили резервуары для хранения нефтепродуктов в Черниговской области
© ФотоГерань
© Фото
Российские дроны поразили резервуары для хранения нефтепродуктов в Бахмаче Черниговской области Украины, сообщило 21 июля Минобороны РФ
"В районе населенного пункта Бахмач в Черниговской области расчетом беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер" поражены резервуары для хранения нефтепродуктов. В результате поражения места хранения горюче-смазочных материалов емкости получили повреждения, возник сильный пожар", - говорится в материале ведомства.
Также министерство сообщило об уничтожении автотранспорта Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"На одной из автомобильных стоянок в районе населенного пункта Корюковка в Черниговской области был обнаружен грузовой автомобиль, перевозивший материальные средства в интересах ВСУ. По выявленной цели был нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер", - добавили в ведомстве.
О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
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