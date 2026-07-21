Российские дроны поразили резервуары для хранения нефтепродуктов в Черниговской области

"На одной из автомобильных стоянок в районе населенного пункта Корюковка в Черниговской области был обнаружен грузовой автомобиль, перевозивший материальные средства в интересах ВСУ. По выявленной цели был нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер", - добавили в ведомстве.