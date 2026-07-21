https://ukraina.ru/20260721/itogi-210726-zelenskiy-ne-dogovorilsya-s-fedorovym-tramp-vybiraet-mezhdu-voynoy-i-peremiriem-1081703199.html

Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием

Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием - 21.07.2026 Украина.ру

Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Киев пытается потушить политический кризис после увольнения Михаила Федорова, конфликт внутри украинской власти... Украина.ру, 21.07.2026

2026-07-21T17:05

2026-07-21T17:05

2026-07-21T17:05

киев

сша

иран

дональд трамп

тцк

михаил федоров

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новости украина ру

мобилизация на украине

мобилизация

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Киев пытается потушить политический кризис после увольнения Михаила Федорова, конфликт внутри украинской власти только разгорается. Financial Times раскрыла, какие должности Зеленский предлагал бывшему министру обороны и почему получил отказ. Тем временем Сырский неожиданно принес Федорову публичные извинения и впервые подробно высказался о конфликте.Еще громче прозвучали заявления омбудсмена Дмитрия Лубинца. Он признал, что большинство действий ТЦК нарушают закон, рассказал о случаях смерти мобилизованных, заявил, что украинцы готовы "линчевать" военкомов, а также озвучил суммы взяток за освобождение от мобилизации.На международной арене ситуация также остается напряженной. США рассматривают предложение о 10-дневном перемирии с Ираном, но одновременно перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток, оставляя открытым сценарий новой военной эскалации.

киев

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