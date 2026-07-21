Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием - 21.07.2026 Украина.ру
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Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием
Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием - 21.07.2026 Украина.ру
Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Киев пытается потушить политический кризис после увольнения Михаила Федорова, конфликт внутри украинской власти... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T17:05
2026-07-21T17:05
киев
сша
иран
дональд трамп
тцк
михаил федоров
кризис
новости украина ру
мобилизация на украине
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Киев пытается потушить политический кризис после увольнения Михаила Федорова, конфликт внутри украинской власти только разгорается. Financial Times раскрыла, какие должности Зеленский предлагал бывшему министру обороны и почему получил отказ. Тем временем Сырский неожиданно принес Федорову публичные извинения и впервые подробно высказался о конфликте.Еще громче прозвучали заявления омбудсмена Дмитрия Лубинца. Он признал, что большинство действий ТЦК нарушают закон, рассказал о случаях смерти мобилизованных, заявил, что украинцы готовы "линчевать" военкомов, а также озвучил суммы взяток за освобождение от мобилизации.На международной арене ситуация также остается напряженной. США рассматривают предложение о 10-дневном перемирии с Ираном, но одновременно перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток, оставляя открытым сценарий новой военной эскалации.
киев
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киев, сша, иран, дональд трамп, тцк, михаил федоров, кризис, новости украина ру, мобилизация на украине, мобилизация, война в иране, ближний восток, эскалация, военная эскалация, видео
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Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием

17:05 21.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Киев пытается потушить политический кризис после увольнения Михаила Федорова, конфликт внутри украинской власти только разгорается. Financial Times раскрыла, какие должности Зеленский предлагал бывшему министру обороны и почему получил отказ. Тем временем Сырский неожиданно принес Федорову публичные извинения и впервые подробно высказался о конфликте.

Еще громче прозвучали заявления омбудсмена Дмитрия Лубинца. Он признал, что большинство действий ТЦК нарушают закон, рассказал о случаях смерти мобилизованных, заявил, что украинцы готовы "линчевать" военкомов, а также озвучил суммы взяток за освобождение от мобилизации.

На международной арене ситуация также остается напряженной. США рассматривают предложение о 10-дневном перемирии с Ираном, но одновременно перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток, оставляя открытым сценарий новой военной эскалации.
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