Главк Нацгвардии Украины проворовался - 21.07.2026 Украина.ру
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Главк Нацгвардии Украины проворовался
Главк Нацгвардии Украины проворовался - 21.07.2026 Украина.ру
Главк Нацгвардии Украины проворовался
Сотрудники главного управления Нацгвардии Украины украли 150 млн грн (более $3,3 млн) на закупках. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T18:08
2026-07-21T18:08
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НАБУ и САП сообщили, что восемь участников преступной группы завладели миллионами Национальной гвардии Украины и получили "подозрения" в совершении преступления.По версии следствия, большая сумма была украдена при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное — на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров.На украденные деньги были сотрудники НГУ купили автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в Киеве и апартаменты в курортном Буковеле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, буковель, набу, украина.ру, нацгвардия, мвд украины, сап, коррупция, криминал
Новости, Украина, Киев, Буковель, НАБУ, Украина.ру, Нацгвардия, МВД Украины, САП, коррупция, криминал

Главк Нацгвардии Украины проворовался

18:08 21.07.2026
 
© Фото : НАБУ
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : НАБУ
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Сотрудники главного управления Нацгвардии Украины украли 150 млн грн (более $3,3 млн) на закупках. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
НАБУ и САП сообщили, что восемь участников преступной группы завладели миллионами Национальной гвардии Украины и получили "подозрения" в совершении преступления.

По версии следствия, большая сумма была украдена при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное — на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров.

На украденные деньги были сотрудники НГУ купили автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в Киеве и апартаменты в курортном Буковеле.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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