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Главк Нацгвардии Украины проворовался

Главк Нацгвардии Украины проворовался - 21.07.2026 Украина.ру

Главк Нацгвардии Украины проворовался

Сотрудники главного управления Нацгвардии Украины украли 150 млн грн (более $3,3 млн) на закупках. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T18:08

2026-07-21T18:08

2026-07-21T18:08

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НАБУ и САП сообщили, что восемь участников преступной группы завладели миллионами Национальной гвардии Украины и получили "подозрения" в совершении преступления.По версии следствия, большая сумма была украдена при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное — на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров.На украденные деньги были сотрудники НГУ купили автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в Киеве и апартаменты в курортном Буковеле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, буковель, набу, украина.ру, нацгвардия, мвд украины, сап, коррупция, криминал