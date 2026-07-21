https://ukraina.ru/20260721/glavk-natsgvardii-ukrainy-provorovalsya-1081705352.html
Главк Нацгвардии Украины проворовался
Главк Нацгвардии Украины проворовался - 21.07.2026 Украина.ру
Главк Нацгвардии Украины проворовался
Сотрудники главного управления Нацгвардии Украины украли 150 млн грн (более $3,3 млн) на закупках. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T18:08
2026-07-21T18:08
2026-07-21T18:08
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НАБУ и САП сообщили, что восемь участников преступной группы завладели миллионами Национальной гвардии Украины и получили "подозрения" в совершении преступления.По версии следствия, большая сумма была украдена при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное — на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров.На украденные деньги были сотрудники НГУ купили автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в Киеве и апартаменты в курортном Буковеле.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, буковель, набу, украина.ру, нацгвардия, мвд украины, сап, коррупция, криминал
Новости, Украина, Киев, Буковель, НАБУ, Украина.ру, Нацгвардия, МВД Украины, САП, коррупция, криминал
Главк Нацгвардии Украины проворовался
Сотрудники главного управления Нацгвардии Украины украли 150 млн грн (более $3,3 млн) на закупках. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
НАБУ и САП сообщили, что восемь участников преступной группы завладели миллионами Национальной гвардии Украины и получили "подозрения" в совершении преступления.
По версии следствия, большая сумма была украдена при покупке склада для хранения продовольствия для военных по завышенной цене. Остальное — на закупке солнечных станций и шин для бронетранспортеров.
На украденные деньги были сотрудники НГУ купили автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в Киеве и апартаменты в курортном Буковеле.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.