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Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии

Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии - 21.07.2026 Украина.ру

Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии

Политики в Евросоюзе вызовут вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут, предупредил президент Хорватии Зоран Миланович

2026-07-21T12:31

2026-07-21T12:31

2026-07-21T12:31

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На саммите НАТО в Анкаре он назвал идею "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта - непроработанной, неясной и опасной. По его словам, поэтому Хорватия ее не поддержит.Он напомнил, что запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь дня взятия Бастилии 14 июля во Франции. По мнению Милановича, такое участие приблизило бы Загреб к "коалиции желающих"."Я против того, чтобы Хорватия была там, потому что это сейчас психологическая подготовка к войне с Россией. В ЕС ничего не происходит в экономическом, социальном и любом другом смысле, ЕС занимается исключительно разговором о войне и попытками финансирования военного производства", - подчеркнул президент Хорватии.Подробнее о политике Запада - в материале "Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение Лукьянова на сайте Украина.ру.

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