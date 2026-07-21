Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии - 21.07.2026 Украина.ру
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Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии
Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии - 21.07.2026 Украина.ру
Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии
Политики в Евросоюзе вызовут вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут, предупредил президент Хорватии Зоран Миланович
2026-07-21T12:31
2026-07-21T12:31
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На саммите НАТО в Анкаре он назвал идею "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта - непроработанной, неясной и опасной. По его словам, поэтому Хорватия ее не поддержит.Он напомнил, что запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь дня взятия Бастилии 14 июля во Франции. По мнению Милановича, такое участие приблизило бы Загреб к "коалиции желающих"."Я против того, чтобы Хорватия была там, потому что это сейчас психологическая подготовка к войне с Россией. В ЕС ничего не происходит в экономическом, социальном и любом другом смысле, ЕС занимается исключительно разговором о войне и попытками финансирования военного производства", - подчеркнул президент Хорватии.Подробнее о политике Запада - в материале "Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение Лукьянова на сайте Украина.ру.
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новости, хорватия, россия, запад, ес, нато, украина.ру
Новости, Хорватия, Россия, Запад, ЕС, НАТО, Украина.ру

Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии

12:31 21.07.2026
 
© AP / Ronald Zak / Перейти в фотобанкЗоран Миланович
Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP / Ronald Zak
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Политики в Евросоюзе вызовут вооруженный конфликт с Россией, а потом сбегут, предупредил президент Хорватии Зоран Миланович
На саммите НАТО в Анкаре он назвал идею "коалиции желающих" о военном присутствии Запада на Украине после завершения конфликта - непроработанной, неясной и опасной. По его словам, поэтому Хорватия ее не поддержит.

"От России нет опасности, что касается территории, безопасности, мира или жизни граждан ЕС. Но (в ЕС) могут вызвать конфликт, у некоторых людей сердца бьются ради этого, а потом они сбегут. А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет", - сказал Миланович.

Он напомнил, что запретил роте почетного караула вооруженных сил Хорватии участвовать в параде в честь дня взятия Бастилии 14 июля во Франции. По мнению Милановича, такое участие приблизило бы Загреб к "коалиции желающих".
"Я против того, чтобы Хорватия была там, потому что это сейчас психологическая подготовка к войне с Россией. В ЕС ничего не происходит в экономическом, социальном и любом другом смысле, ЕС занимается исключительно разговором о войне и попытками финансирования военного производства", - подчеркнул президент Хорватии.
Подробнее о политике Запада - в материале "Слабоумие и отвага": почему Европа перестала оглядываться на "красные линии" — мнение Лукьянова на сайте Украина.ру.
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