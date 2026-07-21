ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции - 21.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260721/es-zastryal-na-21-m-pakete-sanktsiy-protiv-rossii-iz-za-gretsii-1081686289.html
ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции - 21.07.2026 Украина.ру
ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
Переговоры по новому, 21-му пакету санкций Евросоюза против России зашли в тупик из-за возражений Греции, которая выступает против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом 21 июля сообщают источники в дипломатических кругах
2026-07-21T11:55
2026-07-21T11:55
новости
греция
россия
брюссель
александр сырский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_d574cf850789e71c960e776e6fd7ac35.jpg
Афины блокируют меру, которая, по замыслу Брюсселя, должна была перекрыть реэкспорт российского СПГ за пределы ЕС. Греция настаивает на сохранении объемов поставок, ссылаясь на экономические интересы и энергетическую безопасность.Сейчас в ЕС обсуждаются разные варианты выхода из ситуации: от двухлетней отсрочки введения ограничений до полного отказа от этой меры или же от всего 21-го санкционного пакета целиком. При этом ограничение цен на российскую нефть, по данным источников, может быть продлено отдельно от основного пакета.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.
греция
россия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a9768efdbc919a4a3cf1c3646cb771a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, греция, россия, брюссель, александр сырский, ес
Новости, Греция, Россия, Брюссель, Александр Сырский, ЕС

ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции

11:55 21.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры по новому, 21-му пакету санкций Евросоюза против России зашли в тупик из-за возражений Греции, которая выступает против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом 21 июля сообщают источники в дипломатических кругах
Афины блокируют меру, которая, по замыслу Брюсселя, должна была перекрыть реэкспорт российского СПГ за пределы ЕС.
Греция настаивает на сохранении объемов поставок, ссылаясь на экономические интересы и энергетическую безопасность.
Сейчас в ЕС обсуждаются разные варианты выхода из ситуации: от двухлетней отсрочки введения ограничений до полного отказа от этой меры или же от всего 21-го санкционного пакета целиком.
При этом ограничение цен на российскую нефть, по данным источников, может быть продлено отдельно от основного пакета.
Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГрецияРоссияБрюссельАлександр СырскийЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:13В Анапе включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
13:09ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
13:08Танкер атакован по пути на Украину
13:02Взрывы гремят в Одессе
12:59Обломки дрона упали на территории храма в Сочи. Новости СВО
12:56В Казахстане требуют защиты гражданского судоходства и трансграничной инфраструктуры
12:44Украина все ближе к бунту: что будет с ТЦК при нынешнем кризисе власти
12:39Православное духовенство Украины истребляют мобилизацией
12:35"Эффект уже наступил": Самойлов про удары по АЗС, локомотивам и судам в портах Украины
12:35Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ
12:31Европейские политики спровоцируют конфликт с Россией и сбегут - президент Хорватии
12:24Зеленский обсудил задержки на совещании с представителями ВСУ и ВПК
12:19Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов
12:17Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова
12:04Масштабные обыски проходят во всех военкоматах Украины
11:55ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
11:35Федоров пытался навести порядок в оборонном секторе: озвучена еще одна версия его отставки
11:26Украинцы "дошли до точки кипения" из-за мобилизации - омбудсмен Лубинец
11:00Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе. Новости к 11:00
10:55Коренной перелом
Лента новостейМолния