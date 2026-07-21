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ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции - 21.07.2026 Украина.ру
ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
Переговоры по новому, 21-му пакету санкций Евросоюза против России зашли в тупик из-за возражений Греции, которая выступает против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом 21 июля сообщают источники в дипломатических кругах
2026-07-21T11:55
2026-07-21T11:55
2026-07-21T11:55
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Афины блокируют меру, которая, по замыслу Брюсселя, должна была перекрыть реэкспорт российского СПГ за пределы ЕС. Греция настаивает на сохранении объемов поставок, ссылаясь на экономические интересы и энергетическую безопасность.Сейчас в ЕС обсуждаются разные варианты выхода из ситуации: от двухлетней отсрочки введения ограничений до полного отказа от этой меры или же от всего 21-го санкционного пакета целиком. При этом ограничение цен на российскую нефть, по данным источников, может быть продлено отдельно от основного пакета.Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, греция, россия, брюссель, александр сырский, ес
Новости, Греция, Россия, Брюссель, Александр Сырский, ЕС
ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
Переговоры по новому, 21-му пакету санкций Евросоюза против России зашли в тупик из-за возражений Греции, которая выступает против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом 21 июля сообщают источники в дипломатических кругах
Афины блокируют меру, которая, по замыслу Брюсселя, должна была перекрыть реэкспорт российского СПГ за пределы ЕС.
Греция настаивает на сохранении объемов поставок, ссылаясь на экономические интересы и энергетическую безопасность.
Сейчас в ЕС обсуждаются разные варианты выхода из ситуации: от двухлетней отсрочки введения ограничений до полного отказа от этой меры или же от всего 21-го санкционного пакета целиком.
При этом ограничение цен на российскую нефть, по данным источников, может быть продлено отдельно от основного пакета.