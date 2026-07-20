Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги - 20.07.2026 Украина.ру
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Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги
Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги - 20.07.2026 Украина.ру
Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги
Владимир Зеленский создал кадровый кризис и предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, получив отказ. Об этом 20 июля сообщает газета Financial Times
2026-07-20T18:06
2026-07-20T18:08
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Кризис на Украине углубляется, констатировало издание. По его данным, Зеленский сделал предложение Фёдорову и бывший министр обороны ответил отказом."Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг &lt;…&gt;. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения", — сказано в публикации.По информации издания, Зеленский предлагал Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями. В частности, предлагалось кураторство инновационной деятельности в сфере обороны и военной реформы, анонсированной недавно Зеленским. Фёдоров же якобы отказался, желая вернуться только в министерство обороны."Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне", — утверждает источник издания.Накануне было объявлено об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло правительство и начались новые назначения. Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре стать врио министра обороны Украины и дал ему ценные указания.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, александр федоров, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада, снбо, financial times, кадровые перестановки, ситуация на украине
Новости, Украина, Киев, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Верховная Рада, СНБО, Financial Times, кадровые перестановки, ситуация на Украине

Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги

18:06 20.07.2026 (обновлено: 18:08 20.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский создал кадровый кризис и предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, получив отказ. Об этом 20 июля сообщает газета Financial Times
Кризис на Украине углубляется, констатировало издание. По его данным, Зеленский сделал предложение Фёдорову и бывший министр обороны ответил отказом.
"Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг <…>. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения", — сказано в публикации.
По информации издания, Зеленский предлагал Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями. В частности, предлагалось кураторство инновационной деятельности в сфере обороны и военной реформы, анонсированной недавно Зеленским. Фёдоров же якобы отказался, желая вернуться только в министерство обороны.
"Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне", — утверждает источник издания.
Накануне было объявлено об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло правительство и начались новые назначения. Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре стать врио министра обороны Украины и дал ему ценные указания.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июля
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