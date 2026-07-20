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Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги

Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги - 20.07.2026 Украина.ру

Зеленский и Федоров провели кадровый субботник - FT опубликовала итоги

Владимир Зеленский создал кадровый кризис и предлагал уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями, получив отказ. Об этом 20 июля сообщает газета Financial Times

2026-07-20T18:06

2026-07-20T18:06

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Кризис на Украине углубляется, констатировало издание. По его данным, Зеленский сделал предложение Фёдорову и бывший министр обороны ответил отказом."Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг <…>. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения", — сказано в публикации.По информации издания, Зеленский предлагал Федорову должность в СНБО с широкими полномочиями. В частности, предлагалось кураторство инновационной деятельности в сфере обороны и военной реформы, анонсированной недавно Зеленским. Фёдоров же якобы отказался, желая вернуться только в министерство обороны."Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне", — утверждает источник издания.Накануне было объявлено об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло правительство и начались новые назначения. Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре стать врио министра обороны Украины и дал ему ценные указания.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, александр федоров, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада, снбо, financial times, кадровые перестановки, ситуация на украине