https://ukraina.ru/20260720/ukraintsy-sravnili-novyy-pamyatnik-farion-vo-lvove-s-tualetnoy-kabinkoy-1081659352.html
Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой
Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой - 20.07.2026 Украина.ру
Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой
В годовщину смерти ярой русофобки, экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" Ирины Фарион во Львове открыли памятник, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T14:54
2026-07-20T14:54
2026-07-20T14:54
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Конструкция появилась прямо на месте ее убийства. Она представляет собой медную коробку с вырезанными словами "мова", "воля", "нация" и "сила. Создатели отмечают, что вокруг этих понятий она якобы строила свою риторику. Внутри короба лежит камень с цитатами покойной. На открытии присутствовал мэр Львова Андрей Садовый, а также родственники Фарион. Однако в соцсетях внешний вид памятника вызвал волну насмешек: пользователи сравнили его то ли с холодильником, то ли с общественным туалетом.Подробнее о Фарион - в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, львов, украина, ирина фарион, андрей садовый, верховная рада, украина.ру
Новости, Львов, Украина, Ирина Фарион, Андрей Садовый, Верховная Рада, Украина.ру
Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой
В годовщину смерти ярой русофобки, экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" Ирины Фарион во Львове открыли памятник, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
Конструкция появилась прямо на месте ее убийства.
Она представляет собой медную коробку с вырезанными словами "мова", "воля", "нация" и "сила. Создатели отмечают, что вокруг этих понятий она якобы строила свою риторику. Внутри короба лежит камень с цитатами покойной.
На открытии присутствовал мэр Львова Андрей Садовый, а также родственники Фарион.
Однако в соцсетях внешний вид памятника вызвал волну насмешек: пользователи сравнили его то ли с холодильником, то ли с общественным туалетом.
"В комментариях под публикациями Львовского горсовета пользователи пишут, что постройка по форме напоминает общественный биотуалет", - указал наш телеграм-канал.