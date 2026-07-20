https://ukraina.ru/20260720/ukraintsy-sravnili-novyy-pamyatnik-farion-vo-lvove-s-tualetnoy-kabinkoy-1081659352.html

Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой

Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой - 20.07.2026 Украина.ру

Украинцы сравнили новый памятник Фарион во Львове с туалетной кабинкой

В годовщину смерти ярой русофобки, экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" Ирины Фарион во Львове открыли памятник, передает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T14:54

2026-07-20T14:54

2026-07-20T14:54

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Конструкция появилась прямо на месте ее убийства. Она представляет собой медную коробку с вырезанными словами "мова", "воля", "нация" и "сила. Создатели отмечают, что вокруг этих понятий она якобы строила свою риторику. Внутри короба лежит камень с цитатами покойной. На открытии присутствовал мэр Львова Андрей Садовый, а также родственники Фарион. Однако в соцсетях внешний вид памятника вызвал волну насмешек: пользователи сравнили его то ли с холодильником, то ли с общественным туалетом.Подробнее о Фарион - в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс на сайте Украина.ру.

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новости, львов, украина, ирина фарион, андрей садовый, верховная рада, украина.ру