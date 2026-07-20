https://ukraina.ru/20260720/situatsiya-ne-uspokoitsya-do-nachala-zimy-perendzhiev-rasskazal-pro-eskalatsiyu-v-chernom-more-1081656610.html

"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море

"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море - 20.07.2026 Украина.ру

"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море

Эскалация в Чёрном и Азовском морях не утихнет до зимы. Россия уничтожает черноморские порты Украины и нефтеналивную инфраструктуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев

2026-07-20T14:10

2026-07-20T14:10

2026-07-20T14:10

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Обстановка на морском театре украинского конфликта резко обострилась — участились атаки беспилотников на гражданские суда в Азовском море и портовые объекты Таганрога. В ответ на усилившиеся удары российской армии киевский режим был вынужден остановить работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Ильичевске, через который Украина поставляла сельхозпродукцию более чем в 60 стран.Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько еще продлится эскалация, Перенджиев заявил, что ситуация останется напряженной до начала зимы. "Учитывая, что Черное море – это море южное, созданы все условия, чтобы эскалация шла круглый год", — пояснил эксперт.По словам аналитика, Россия ставит своей целью полное уничтожение морской инфраструктуры противника. "Россия ставит своей целью полностью уничтожить и черноморские порты Украины, и торговые суда, которые в них заходят. Удары наносятся и по Ильичевску, и по базе Южная возле Одессы, поражаются и сухогрузы", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что эскалация в Азовском море началась с удара противника по сухогрузу с азербайджанскими моряками, что имело политическую подоплёку. "Мне кажется, что эскалация в Азовском море фактически началась с удара по сухогрузу, когда погибли граждане Азербайджана. Это был сознательный удар, чтобы обострить отношения Москвы и Баку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Также про уничтожение морской инфраструктуры Украины — в материале "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.

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