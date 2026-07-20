"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море - 20.07.2026 Украина.ру
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"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море
"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море - 20.07.2026 Украина.ру
"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море
Эскалация в Чёрном и Азовском морях не утихнет до зимы. Россия уничтожает черноморские порты Украины и нефтеналивную инфраструктуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
2026-07-20T14:10
2026-07-20T14:10
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Обстановка на морском театре украинского конфликта резко обострилась — участились атаки беспилотников на гражданские суда в Азовском море и портовые объекты Таганрога. В ответ на усилившиеся удары российской армии киевский режим был вынужден остановить работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Ильичевске, через который Украина поставляла сельхозпродукцию более чем в 60 стран.Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько еще продлится эскалация, Перенджиев заявил, что ситуация останется напряженной до начала зимы. "Учитывая, что Черное море – это море южное, созданы все условия, чтобы эскалация шла круглый год", — пояснил эксперт.По словам аналитика, Россия ставит своей целью полное уничтожение морской инфраструктуры противника. "Россия ставит своей целью полностью уничтожить и черноморские порты Украины, и торговые суда, которые в них заходят. Удары наносятся и по Ильичевску, и по базе Южная возле Одессы, поражаются и сухогрузы", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что эскалация в Азовском море началась с удара противника по сухогрузу с азербайджанскими моряками, что имело политическую подоплёку. "Мне кажется, что эскалация в Азовском море фактически началась с удара по сухогрузу, когда погибли граждане Азербайджана. Это был сознательный удар, чтобы обострить отношения Москвы и Баку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Также про уничтожение морской инфраструктуры Украины — в материале "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
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Новости, Азовское море, Россия, Украина, Александр Перенджиев, Украина.ру, Черное море, Главные новости, главное, Одесса, Азербайджан, война, порт, война на Украине, Одесская область, корабль, эскалация, военная эскалация

"Ситуация не успокоится до начала зимы": Перенджиев рассказал про эскалацию в Черном море

14:10 20.07.2026
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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Эскалация в Чёрном и Азовском морях не утихнет до зимы. Россия уничтожает черноморские порты Украины и нефтеналивную инфраструктуру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев
Обстановка на морском театре украинского конфликта резко обострилась — участились атаки беспилотников на гражданские суда в Азовском море и портовые объекты Таганрога.
В ответ на усилившиеся удары российской армии киевский режим был вынужден остановить работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Ильичевске, через который Украина поставляла сельхозпродукцию более чем в 60 стран.
Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько еще продлится эскалация, Перенджиев заявил, что ситуация останется напряженной до начала зимы. "Учитывая, что Черное море – это море южное, созданы все условия, чтобы эскалация шла круглый год", — пояснил эксперт.
По словам аналитика, Россия ставит своей целью полное уничтожение морской инфраструктуры противника. "Россия ставит своей целью полностью уничтожить и черноморские порты Украины, и торговые суда, которые в них заходят. Удары наносятся и по Ильичевску, и по базе Южная возле Одессы, поражаются и сухогрузы", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что эскалация в Азовском море началась с удара противника по сухогрузу с азербайджанскими моряками, что имело политическую подоплёку.
"Мне кажется, что эскалация в Азовском море фактически началась с удара по сухогрузу, когда погибли граждане Азербайджана. Это был сознательный удар, чтобы обострить отношения Москвы и Баку", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.
Также про уничтожение морской инфраструктуры Украины — в материале "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
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