https://ukraina.ru/20260810/boevik-ukrainskogo-krakena-svyazan-s-moshennicheskimi-koll-tsentrami-v-dnepropetrovske-i-ubiystvom-na-1082365767.html

Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали

Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали - 10.08.2026 Украина.ру

Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали

Боевик украинского военного подразделения "Кракен"* оказался связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске (Днепре) и убийством на Бали. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-10T19:59

2026-08-10T19:59

2026-08-10T19:59

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"Украинские правоохранительные органы официально подтвердили богатый криминальный послужной список ветерана неонацистского подразделения "Кракен"* Глеба Новостронного. Теперь это не просто слухи, а задокументированные факты следствия", - сказано в публикации.В украинских органах заявили, что в изъятом телефоне боевика найдены прямые доказательства криминальной деятельности. В частности, найдены переписки, подтверждающие его непосредственное участие в вербовке "сотрудников" для работы в мошеннических колл-центрах Днепра (до недавнего переименования - город Днепропетровск).Телефонные махинации — лишь малая часть его биографии. Следствие также официально изучает причастность Новостронного и его подельника Дениса Галушки к убийству Игоря Комарова на индонезийском острове Бали.*— организация признана террористической и запрещена в РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровск, бали, днепр, кракен, украина.ру, набу, криминал, преступность, мошенничество, минобороны украины