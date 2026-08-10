Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали - 10.08.2026 Украина.ру
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Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали - 10.08.2026 Украина.ру
Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
Боевик украинского военного подразделения "Кракен"* оказался связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске (Днепре) и убийством на Бали. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-10T19:59
2026-08-10T19:59
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"Украинские правоохранительные органы официально подтвердили богатый криминальный послужной список ветерана неонацистского подразделения "Кракен"* Глеба Новостронного. Теперь это не просто слухи, а задокументированные факты следствия", - сказано в публикации.В украинских органах заявили, что в изъятом телефоне боевика найдены прямые доказательства криминальной деятельности. В частности, найдены переписки, подтверждающие его непосредственное участие в вербовке "сотрудников" для работы в мошеннических колл-центрах Днепра (до недавнего переименования - город Днепропетровск).Телефонные махинации — лишь малая часть его биографии. Следствие также официально изучает причастность Новостронного и его подельника Дениса Галушки к убийству Игоря Комарова на индонезийском острове Бали.*— организация признана террористической и запрещена в РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, бали, днепр, кракен, украина.ру, набу, криминал, преступность, мошенничество, минобороны украины
Новости, Днепропетровск, Бали, Днепр, Кракен, Украина.ру, НАБУ, криминал, преступность, мошенничество, Минобороны Украины

Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали

19:59 10.08.2026
 
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Боевик украинского военного подразделения "Кракен"* оказался связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске (Днепре) и убийством на Бали. Об этом сообщает 10 августа телеграм-канал Украина.ру
"Украинские правоохранительные органы официально подтвердили богатый криминальный послужной список ветерана неонацистского подразделения "Кракен"* Глеба Новостронного. Теперь это не просто слухи, а задокументированные факты следствия", - сказано в публикации.
В украинских органах заявили, что в изъятом телефоне боевика найдены прямые доказательства криминальной деятельности. В частности, найдены переписки, подтверждающие его непосредственное участие в вербовке "сотрудников" для работы в мошеннических колл-центрах Днепра (до недавнего переименования - город Днепропетровск).

Телефонные махинации — лишь малая часть его биографии. Следствие также официально изучает причастность Новостронного и его подельника Дениса Галушки к убийству Игоря Комарова на индонезийском острове Бали.
*— организация признана террористической и запрещена в РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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