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Инфляция на Украине растёт, гривна падает

Инфляция на Украине растёт, гривна падает - 10.08.2026 Украина.ру

Инфляция на Украине растёт, гривна падает

Потребительские цены на Украине выросли на 0,3% за июль, а в годовом исчислении инфляция прибавила 7,7% при базовой инфляции 8,1%. Об этом сообщила 10 августа Государственная служба статистики Украины

2026-08-10T19:45

2026-08-10T19:45

2026-08-10T19:45

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За январь-июль 2026 индекс потребительских цен на Украине вырос на 6% по сравнению с декабрем 2025 года. Рост потребительских цен за январь-июль 2026 года составил 7,8% к такому же периоду 2025 года. При этом продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 8,4%. В частности, хлеб и хлебопродукты подорожали на 15,4% (хлеб - на 14,1%, макаронные изделия - на 8,1%).Цены на мясо и мясопродукты были подняты на 10,8%, на рыбу и рыбопродукты - на 20,1%. Молоко стало дороже на 7,7%, яйца - на 9,9%.Подешевели одежда и обувь - на 5,5%. Существенно подорожали коммунальные услуги. В частности, канализация стала дороже на 9,1% и водоснабжение на 9,6%. Транспорт подорожал на 14,7%. При этом автодорожный транспорт подорожал на 19,1% - почти в два раза больше железнодорожного.Образование стало дороже на 14,5%, связь - на 14,1% (в том числе телефонные и телефаксовые услуги - на 17,9%).Согласно данным Госстата Украины, резкий рост цен на услуги ЖКХ и ряд товаров начался с начала года. Например, водоснабжение и канализация подорожали примерно наполовину, табачные изделия - почти на четверть.Курс украинской гривны при этом преодолел психологическую отметку 45 за один доллар США. Утром американскую валюту формально возможно было купить в некоторых обменных пунктах по курсу 44,9 гривен без учёта комиссии.Большинство обменных пунктов продают американскую валюту дороже 45 гривен. Именно доллары США наиболее популярны у обывателей как средство сбережений, а также у коррупционеров при получении взяток.Больше новостей дня представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, госстат, нбу, инфляция, доллар, бывший ссср, цены, коммунальные платежи, акцизы