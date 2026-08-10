https://ukraina.ru/20260810/inflyatsiya-na-ukraine-rastt-grivna-padaet-1082365559.html
Инфляция на Украине растёт, гривна падает
Инфляция на Украине растёт, гривна падает - 10.08.2026 Украина.ру
Инфляция на Украине растёт, гривна падает
Потребительские цены на Украине выросли на 0,3% за июль, а в годовом исчислении инфляция прибавила 7,7% при базовой инфляции 8,1%. Об этом сообщила 10 августа Государственная служба статистики Украины
2026-08-10T19:45
2026-08-10T19:45
2026-08-10T19:45
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За январь-июль 2026 индекс потребительских цен на Украине вырос на 6% по сравнению с декабрем 2025 года. Рост потребительских цен за январь-июль 2026 года составил 7,8% к такому же периоду 2025 года. При этом продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 8,4%. В частности, хлеб и хлебопродукты подорожали на 15,4% (хлеб - на 14,1%, макаронные изделия - на 8,1%).Цены на мясо и мясопродукты были подняты на 10,8%, на рыбу и рыбопродукты - на 20,1%. Молоко стало дороже на 7,7%, яйца - на 9,9%.Подешевели одежда и обувь - на 5,5%. Существенно подорожали коммунальные услуги. В частности, канализация стала дороже на 9,1% и водоснабжение на 9,6%. Транспорт подорожал на 14,7%. При этом автодорожный транспорт подорожал на 19,1% - почти в два раза больше железнодорожного.Образование стало дороже на 14,5%, связь - на 14,1% (в том числе телефонные и телефаксовые услуги - на 17,9%).Согласно данным Госстата Украины, резкий рост цен на услуги ЖКХ и ряд товаров начался с начала года. Например, водоснабжение и канализация подорожали примерно наполовину, табачные изделия - почти на четверть.Курс украинской гривны при этом преодолел психологическую отметку 45 за один доллар США. Утром американскую валюту формально возможно было купить в некоторых обменных пунктах по курсу 44,9 гривен без учёта комиссии.Большинство обменных пунктов продают американскую валюту дороже 45 гривен. Именно доллары США наиболее популярны у обывателей как средство сбережений, а также у коррупционеров при получении взяток.Больше новостей дня представлено в обзоре Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, госстат, нбу, инфляция, доллар, бывший ссср, цены, коммунальные платежи, акцизы
Новости, Украина, Россия, Госстат, НБУ, инфляция, доллар, бывший СССР, цены, коммунальные платежи, акцизы
Инфляция на Украине растёт, гривна падает
Потребительские цены на Украине выросли на 0,3% за июль, а в годовом исчислении инфляция прибавила 7,7% при базовой инфляции 8,1%. Об этом сообщила 10 августа Государственная служба статистики Украины
За январь-июль 2026 индекс потребительских цен на Украине вырос на 6% по сравнению с декабрем 2025 года.
Рост потребительских цен за январь-июль 2026 года составил 7,8% к такому же периоду 2025 года. При этом продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 8,4%. В частности, хлеб и хлебопродукты подорожали на 15,4% (хлеб - на 14,1%, макаронные изделия - на 8,1%).
Цены на мясо и мясопродукты были подняты на 10,8%, на рыбу и рыбопродукты - на 20,1%. Молоко стало дороже на 7,7%, яйца - на 9,9%.
Подешевели одежда и обувь - на 5,5%.
Существенно подорожали коммунальные услуги. В частности, канализация стала дороже на 9,1% и водоснабжение на 9,6%.
Транспорт подорожал на 14,7%. При этом автодорожный транспорт подорожал на 19,1% - почти в два раза больше железнодорожного.
Образование стало дороже на 14,5%, связь - на 14,1% (в том числе телефонные и телефаксовые услуги - на 17,9%).
Согласно данным Госстата Украины, резкий рост цен на услуги ЖКХ и ряд товаров начался с начала года. Например, водоснабжение и канализация подорожали примерно наполовину, табачные изделия - почти на четверть.
Курс украинской гривны при этом преодолел психологическую отметку 45 за один доллар США. Утром американскую валюту формально возможно было купить в некоторых обменных пунктах по курсу 44,9 гривен без учёта комиссии.
Большинство обменных пунктов продают американскую валюту дороже 45 гривен. Именно доллары США наиболее популярны у обывателей как средство сбережений, а также у коррупционеров при получении взяток.
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