https://ukraina.ru/20260720/reshenie-po-glavkomu-vsu-okonchatelno-ne-prinyato---smi-ukrainy-1081673070.html

Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины

Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины - 20.07.2026 Украина.ру

Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины

Официальные заявления Минобороны и Офиса президента Украины не отменили интригу вокруг командующего украинской армией. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T20:08

2026-07-20T20:08

2026-07-20T20:08

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Решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского отложено, но не отменено, заявил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники.Он заявил, что сейчас "проводятся собеседования с возможными кандидатами на эту должность"."Вероятнее всего, решение будет принято в течение этой недели. И будет сразу несколько кадровых перестановок", – написал Глагола.Ранее на эту тему: Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихаютБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, киев, украина.ру, минобороны украины, всу, кадровые перестановки