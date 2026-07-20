https://ukraina.ru/20260720/reshenie-po-glavkomu-vsu-okonchatelno-ne-prinyato---smi-ukrainy-1081673070.html
Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины
Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины - 20.07.2026 Украина.ру
Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины
Официальные заявления Минобороны и Офиса президента Украины не отменили интригу вокруг командующего украинской армией. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-20T20:08
2026-07-20T20:08
2026-07-20T20:08
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Решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского отложено, но не отменено, заявил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники.Он заявил, что сейчас "проводятся собеседования с возможными кандидатами на эту должность"."Вероятнее всего, решение будет принято в течение этой недели. И будет сразу несколько кадровых перестановок", – написал Глагола.Ранее на эту тему: Сырского то ли уволят, то ли нет — Генштаб опровергает, но слухи не утихаютБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, киев, украина.ру, минобороны украины, всу, кадровые перестановки
Новости, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина.ру, Минобороны Украины, ВСУ, кадровые перестановки
Решение по главкому ВСУ окончательно не принято - СМИ Украины
Официальные заявления Минобороны и Офиса президента Украины не отменили интригу вокруг командующего украинской армией. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру