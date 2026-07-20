https://ukraina.ru/20260720/priklyucheniya-dzerzhinskogo-v-zemlyankakh-sobachvki-1081613469.html

Приключения Дзержинского в землянках Собачёвки

Приключения Дзержинского в землянках Собачёвки - 20.07.2026 Украина.ру

Приключения Дзержинского в землянках Собачёвки

20 июля исполняется 100 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского. Яркий был человек, неординарный. Его уже век нет на нашей планете, а довольно фамилию назвать, чтобы вызвать бурную реакцию у собеседника: от почтения и преклонения даже и до лютой ненависти. Равнодушным Дзержинский мало кого оставляет

2026-07-20T16:00

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В кинематографе его образ фигурировал и эксплуатировался неоднократно, в самых разных трактовках и сценарных ситуациях. Но есть во всём этом пестром экранном разнообразии с участием Феликса Дзержинского (точнее, актёров под него загримированных), одна лента, стоящая особняком. Это "Вихри враждебные" от киностудии "Мосфильм" образца 1953 года. Режиссёр: Михаил Калатозов.Во-первых, Дзержинский в этой кинокартине – главный герой, а не колоритная фигура второго плана. Во-вторых, в фильме, по сути, делается особый акцент на последнем периоде жизни пламенного революционера. В-третьих, Феликс Эдмундович, по задумке авторов картины, в своей деятельности плотно привязан к Донбассу. Такой ракурс по-своему уникален для кино.Солнечно. Радостно. Поезд мчится в Донбасс. Из вагонного окошка любуется терриконами "рыцарь революции" Феликс Дзержинский (актер Владимир Емельянов). Главный чекист спешит подставить свое железное плечо тресту "Югосталь". А заодно посмотреть, как люди Донбасса живут, чем дышат, кроме промышленной копоти.И вот высокий гость уже на одной из шахт. Он обескураженно рассматривает "Собачёвку" – типичный горняцкий посёлок, доставшийся в наследство, как говорится, от "проклятого царизма". Таких по Донбассу тьма тьмущая. Антисанитария там была знаменитая, а простота нравов травмировала нетренированные ранимые души.Прежде, чем отправиться вглубь "Собачёвки" в одиночное ознакомительное путешествие, Дзержинский интеллигентно распекает главного инженера и партийного секретаря шахты. Позже станет понятно, что это окопавшиеся среди пролетариата классовые враги. Дескать, как же вы "засадили сотни тысяч народных денег на восстановление этих жилищ"? Надо ведь было снести к шутам собачьим все эти вонючие землянки и выстроить на их месте приличный городок. Начальнички лукаво отвечали, что и так хорошо, "шахтёры очень благодарны". Зритель уже начинает догадываться, что Феликс Эдмундович не без оснований считает местных ответственных руководителей вредителями.Дзержинский ловко выхватывал из пучка проблем самую суть. А уж людей и вовсе насквозь просвечивал, как рентгеновский аппарат, и даже лучше. В донбасской части киноленты эта черта его революционной натуры рельефно проступает.Приключения Дзержинского в Донбассе снимались в Макеевке, на шахте им. Батова. Предприятие старинное, начало работать ещё в 1883 году, когда называлось шахтой "София" в честь дочки хозяина местного угольного холдинга помещика Иловайского. К 1953 году шахта обросла определённой славой и несколькими поколениями "халабуд" в местном поселке. В той самой "Собачёвке", куда смело шагнул Феликс Эдмундович.Визуально макеевские "фавелы" на момент съемок полностью удовлетворили своим видом московских кинематографистов. Не строить же им было бутафорские трущобы, право слово. Всё сняли в натуральном виде. Естественно, стихийный митинг, вызванный внезапным появлением на шахте Дзержинского, изображали местные обитатели. А потом передавали свои воспоминания из поколения в поколение.В фильме митинг возник не сразу, ведь сенсационная весть о прибытии небывалого гостя еще должна была облететь "Собачёвку". Дзержинский тем временем нырнул в первую попавшуюся неказистую избушку, где свой могучий торс в тазике полоскал шахтёр Никанор Гаврилович.Эту роль убедительно исполнил уроженец Донбасса Сергей Лукьянов, к тому моменту уже прославившийся воплощением образа председателя колхоза Гордея Гордеевича Ворона в "Кубанских казаках". На свое коронное южнорусское произношение актер в макеевской хибаре напирал даже активней, чем в упомянутой ярмарочно-любовной кубанской истории.Шахтёр Никанор увидел Дзержинского и, как водится, обалдел от радости. Запросто усадил гостя с сбой за стол. У горняка в этот день на обед была жареная на сале картошка, которую, как оказалось, Феликс Эдмундович тоже вполне уважал.На предложение выпить по случаю знакомства, сопровождавшееся ненавязчивым извлечением из-под стола полупустой (или наполовину полной, это уж кому как) поллитровки, Дзержинский ответил половинчато. В смысле, сам пить отказался наотрез – сослался на неизлечимую болезнь сердца, но хозяину налил всё, что было в бутылке. И предложил проветрить помещение.Скорый на решения Никанор выбил окно, иначе оно не открывалось. А ради такого почетного гостя и хату развалить не грех, чего уж там.Выпить у героя Лукьянова, впрочем, толком не получилось. Только пригубил, заготовив для закуски головку лука, а Дзержинский давай ему по ушам кататься, что шахтёры Донбасса живут отвратительно. Разве для этого революция делалась?Никанор не соглашался. Вот при "царе Николашке", дескать, хлебали работяги горе полной ложкой. А теперь-то чего жаловаться? Сыты, обуты, одеты, спецовку выдают на шахте, подштанники даже казенные. А что грязновато в хате, так хозяйка в город к сынку уехала. Иначе убрала бы мусорник, понятное дело. Для убедительности повел шахтёр Дзержинского в прежнюю свою землянку.Там наблюдался полный мрак, даже по сравнению с нынешним жильем горняка. И вот в этой безнадеге, в смысле, в старой землянке, семья Никанора 12 лет прожила – с 1906 по 1918 год. Трех сыновей отсюда на кладбище отнесли.Пока Никанор Гаврилович с Феликсом Эдмундовичем выбирались из нехорошей землянки на воздух, как раз и стихийный митинг созрел."Помпея, мать её за ногу", – охарактеризовал руинообразное состояние поселка Никанор, показав и некоторую эрудированность, и рабоче-крестьянскую прямоту в выражении эмоции. А главное, он же прозревать начал. Так жить нельзя!"Недалеко то время, когда Донбасс станет базой коммунизма!" – Дзержинский был более академичен и подчёркнуто интеллигентен. Обрисовал, какие распрекрасные времена наступят, а в шахтных поселках не то, что сады зацветут, а стадионы возникнут и прочие атрибуты красивой и достойной жизни. И пошёл искать виноватого в недоработках.Проще всего было бы свалить всё на начальника шахты. Но Феликс Эдмундович в начальнике шахты сходу признал честного человека. Просто его оппортунисты Зиновьев и Каменев запутали. Приезжали в Донбасс и смущали умы пролетариата россказнями, мол, шахты отдадут в концессию капиталистам. Не обошлось без пакостного участия и главного инженера с партсекретарём – закоренелых негодяев.В фильме был задействован ещё один видный актер актёр донбасского происхождения – Николай Гриценко. Здесь раздолье его отрицательному обаянию дала роль отборного врага по фамилии Шредер. Этот типаж весь фильм гадости творил Советской власти и даже помышлял об убийстве Дзержинского.Ничего не вышло, как вы сами понимаете. "Рыцарь революции" умер своей смертью, хотя и преждевременной. 48 лет – разве же это возраст? Сыгравший Дзержинского Владимир Емельянов ушел из жизни в 1975 году, ему было 64. Надо же такому случиться, произошло это в Донецке. Сюда актер прибыл на съемки, скорее всего, фильма "Смотреть в глаза".Изначально фильм должен был называться просто – "Феликс Дзержинский". С рукою на сердце скажем, что в этом варианте было куда больше конкретики, чем в итоговой размытой версии "Вихри враждебные". Да и с точки зрения маркетинга фамилия популярного в народе "Железного Феликса" была привлекательней куцей строчки из песни "Варшавянка".Впрочем, начиная работу над картиной, её авторы и помыслить не могли, с какими грандиозными проблемами столкнутся, готовя её в прокат.Биографический фильм о Дзержинском – охват событий от 1918 до 1926 года – режиссер Михаил Калатозов завершил в 1953 году. Творческая и политическая концепции проекта были вполне очевидны. Проще говоря, фильм делался по устоявшимся канонам своего времени.Но тут умер Сталин и фильм пришлось отправить на перевёрстку. На экраны он вышел только в феврале 1956 года. Из "Феликса Дзержинского", плавно перетекающего в "Вихри враждебные", были извлечены 100% сцен с участием Михаила Геловани – прописного Сталина советского кинематографа. На экраны картина вышла уже идеологически безупречной.В стране как раз закипала кампания борьбы с "культом личности". "Вихри враждебные" в борьбу не вступали, они просто игнорировали наличие Сталина в истории. Зато и концерт Дзержинского для ВЧК с оркестром получался весомей, что ли.В любом случае, масштаб деяний Феликса Эдмундовича был таким, что им сложно не восхищаться и сейчас даже. Что ему партия поручала – все спорилось. А бывшего польского дворянина бросали на самые сложные участки. Подавление мятежа эсэров, возрождение искромсанной Гражданской войной и разрухой железной дороги, борьба с беспризорностью…Это, не говоря о том, что он не забывал наносить точечные, а, когда надо, и массированные удары карающим мечом революции по врагам.В 1957 году по мотивам фильма "Вихри враждебные" был выпущен диафильм "Феликс Дзержинский". Сюжетная линия и идеологическая наполненность соответствовали исходному материалу. Над диафильмом трудился творческий коллектив, составлявший и ядро съемочной группы кинокартины, во главе с Михаилом Калатозовым.

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