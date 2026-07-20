Приключения Дзержинского в землянках Собачёвки
© Фото : Кадр из фильмаКадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
© Фото : Кадр из фильма
20 июля исполняется 100 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского. Яркий был человек, неординарный. Его уже век нет на нашей планете, а довольно фамилию назвать, чтобы вызвать бурную реакцию у собеседника: от почтения и преклонения даже и до лютой ненависти. Равнодушным Дзержинский мало кого оставляет
В кинематографе его образ фигурировал и эксплуатировался неоднократно, в самых разных трактовках и сценарных ситуациях. Но есть во всём этом пестром экранном разнообразии с участием Феликса Дзержинского (точнее, актёров под него загримированных), одна лента, стоящая особняком. Это "Вихри враждебные" от киностудии "Мосфильм" образца 1953 года. Режиссёр: Михаил Калатозов.
Во-первых, Дзержинский в этой кинокартине – главный герой, а не колоритная фигура второго плана. Во-вторых, в фильме, по сути, делается особый акцент на последнем периоде жизни пламенного революционера. В-третьих, Феликс Эдмундович, по задумке авторов картины, в своей деятельности плотно привязан к Донбассу. Такой ракурс по-своему уникален для кино.
Солнечно. Радостно. Поезд мчится в Донбасс. Из вагонного окошка любуется терриконами "рыцарь революции" Феликс Дзержинский (актер Владимир Емельянов). Главный чекист спешит подставить свое железное плечо тресту "Югосталь". А заодно посмотреть, как люди Донбасса живут, чем дышат, кроме промышленной копоти.
И вот высокий гость уже на одной из шахт. Он обескураженно рассматривает "Собачёвку" – типичный горняцкий посёлок, доставшийся в наследство, как говорится, от "проклятого царизма". Таких по Донбассу тьма тьмущая. Антисанитария там была знаменитая, а простота нравов травмировала нетренированные ранимые души.
Прежде, чем отправиться вглубь "Собачёвки" в одиночное ознакомительное путешествие, Дзержинский интеллигентно распекает главного инженера и партийного секретаря шахты. Позже станет понятно, что это окопавшиеся среди пролетариата классовые враги. Дескать, как же вы "засадили сотни тысяч народных денег на восстановление этих жилищ"? Надо ведь было снести к шутам собачьим все эти вонючие землянки и выстроить на их месте приличный городок. Начальнички лукаво отвечали, что и так хорошо, "шахтёры очень благодарны". Зритель уже начинает догадываться, что Феликс Эдмундович не без оснований считает местных ответственных руководителей вредителями.
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Дзержинский ловко выхватывал из пучка проблем самую суть. А уж людей и вовсе насквозь просвечивал, как рентгеновский аппарат, и даже лучше. В донбасской части киноленты эта черта его революционной натуры рельефно проступает.
Приключения Дзержинского в Донбассе снимались в Макеевке, на шахте им. Батова. Предприятие старинное, начало работать ещё в 1883 году, когда называлось шахтой "София" в честь дочки хозяина местного угольного холдинга помещика Иловайского. К 1953 году шахта обросла определённой славой и несколькими поколениями "халабуд" в местном поселке. В той самой "Собачёвке", куда смело шагнул Феликс Эдмундович.
Визуально макеевские "фавелы" на момент съемок полностью удовлетворили своим видом московских кинематографистов. Не строить же им было бутафорские трущобы, право слово. Всё сняли в натуральном виде. Естественно, стихийный митинг, вызванный внезапным появлением на шахте Дзержинского, изображали местные обитатели. А потом передавали свои воспоминания из поколения в поколение.
© ФотоКадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
© Фото
Кадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
В фильме митинг возник не сразу, ведь сенсационная весть о прибытии небывалого гостя еще должна была облететь "Собачёвку". Дзержинский тем временем нырнул в первую попавшуюся неказистую избушку, где свой могучий торс в тазике полоскал шахтёр Никанор Гаврилович.
Эту роль убедительно исполнил уроженец Донбасса Сергей Лукьянов, к тому моменту уже прославившийся воплощением образа председателя колхоза Гордея Гордеевича Ворона в "Кубанских казаках". На свое коронное южнорусское произношение актер в макеевской хибаре напирал даже активней, чем в упомянутой ярмарочно-любовной кубанской истории.
Шахтёр Никанор увидел Дзержинского и, как водится, обалдел от радости. Запросто усадил гостя с сбой за стол. У горняка в этот день на обед была жареная на сале картошка, которую, как оказалось, Феликс Эдмундович тоже вполне уважал.
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На предложение выпить по случаю знакомства, сопровождавшееся ненавязчивым извлечением из-под стола полупустой (или наполовину полной, это уж кому как) поллитровки, Дзержинский ответил половинчато. В смысле, сам пить отказался наотрез – сослался на неизлечимую болезнь сердца, но хозяину налил всё, что было в бутылке. И предложил проветрить помещение.
Скорый на решения Никанор выбил окно, иначе оно не открывалось. А ради такого почетного гостя и хату развалить не грех, чего уж там.
Выпить у героя Лукьянова, впрочем, толком не получилось. Только пригубил, заготовив для закуски головку лука, а Дзержинский давай ему по ушам кататься, что шахтёры Донбасса живут отвратительно. Разве для этого революция делалась?
© ФотоКадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
© Фото
Кадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
Никанор не соглашался. Вот при "царе Николашке", дескать, хлебали работяги горе полной ложкой. А теперь-то чего жаловаться? Сыты, обуты, одеты, спецовку выдают на шахте, подштанники даже казенные. А что грязновато в хате, так хозяйка в город к сынку уехала. Иначе убрала бы мусорник, понятное дело. Для убедительности повел шахтёр Дзержинского в прежнюю свою землянку.
Там наблюдался полный мрак, даже по сравнению с нынешним жильем горняка. И вот в этой безнадеге, в смысле, в старой землянке, семья Никанора 12 лет прожила – с 1906 по 1918 год. Трех сыновей отсюда на кладбище отнесли.
Пока Никанор Гаврилович с Феликсом Эдмундовичем выбирались из нехорошей землянки на воздух, как раз и стихийный митинг созрел.
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"Помпея, мать её за ногу", – охарактеризовал руинообразное состояние поселка Никанор, показав и некоторую эрудированность, и рабоче-крестьянскую прямоту в выражении эмоции. А главное, он же прозревать начал. Так жить нельзя!
"Недалеко то время, когда Донбасс станет базой коммунизма!" – Дзержинский был более академичен и подчёркнуто интеллигентен. Обрисовал, какие распрекрасные времена наступят, а в шахтных поселках не то, что сады зацветут, а стадионы возникнут и прочие атрибуты красивой и достойной жизни. И пошёл искать виноватого в недоработках.
Проще всего было бы свалить всё на начальника шахты. Но Феликс Эдмундович в начальнике шахты сходу признал честного человека. Просто его оппортунисты Зиновьев и Каменев запутали. Приезжали в Донбасс и смущали умы пролетариата россказнями, мол, шахты отдадут в концессию капиталистам. Не обошлось без пакостного участия и главного инженера с партсекретарём – закоренелых негодяев.
© ФотоКадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
© Фото
Кадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
В фильме был задействован ещё один видный актер актёр донбасского происхождения – Николай Гриценко. Здесь раздолье его отрицательному обаянию дала роль отборного врага по фамилии Шредер. Этот типаж весь фильм гадости творил Советской власти и даже помышлял об убийстве Дзержинского.
Ничего не вышло, как вы сами понимаете. "Рыцарь революции" умер своей смертью, хотя и преждевременной. 48 лет – разве же это возраст? Сыгравший Дзержинского Владимир Емельянов ушел из жизни в 1975 году, ему было 64. Надо же такому случиться, произошло это в Донецке. Сюда актер прибыл на съемки, скорее всего, фильма "Смотреть в глаза".
Изначально фильм должен был называться просто – "Феликс Дзержинский". С рукою на сердце скажем, что в этом варианте было куда больше конкретики, чем в итоговой размытой версии "Вихри враждебные". Да и с точки зрения маркетинга фамилия популярного в народе "Железного Феликса" была привлекательней куцей строчки из песни "Варшавянка".
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Впрочем, начиная работу над картиной, её авторы и помыслить не могли, с какими грандиозными проблемами столкнутся, готовя её в прокат.
Биографический фильм о Дзержинском – охват событий от 1918 до 1926 года – режиссер Михаил Калатозов завершил в 1953 году. Творческая и политическая концепции проекта были вполне очевидны. Проще говоря, фильм делался по устоявшимся канонам своего времени.
Но тут умер Сталин и фильм пришлось отправить на перевёрстку. На экраны он вышел только в феврале 1956 года. Из "Феликса Дзержинского", плавно перетекающего в "Вихри враждебные", были извлечены 100% сцен с участием Михаила Геловани – прописного Сталина советского кинематографа. На экраны картина вышла уже идеологически безупречной.
© ФотоКадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
© Фото
Кадр из фильма "Вихри враждебные", 1953 год
В стране как раз закипала кампания борьбы с "культом личности". "Вихри враждебные" в борьбу не вступали, они просто игнорировали наличие Сталина в истории. Зато и концерт Дзержинского для ВЧК с оркестром получался весомей, что ли.
В любом случае, масштаб деяний Феликса Эдмундовича был таким, что им сложно не восхищаться и сейчас даже. Что ему партия поручала – все спорилось. А бывшего польского дворянина бросали на самые сложные участки. Подавление мятежа эсэров, возрождение искромсанной Гражданской войной и разрухой железной дороги, борьба с беспризорностью…
Это, не говоря о том, что он не забывал наносить точечные, а, когда надо, и массированные удары карающим мечом революции по врагам.
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В 1957 году по мотивам фильма "Вихри враждебные" был выпущен диафильм "Феликс Дзержинский". Сюжетная линия и идеологическая наполненность соответствовали исходному материалу. Над диафильмом трудился творческий коллектив, составлявший и ядро съемочной группы кинокартины, во главе с Михаилом Калатозовым.
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