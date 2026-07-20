https://ukraina.ru/20260720/mir-ili-voyna-germaniya-namekaet-na-dialog-i-aktiviziruet-yadernye-issledovaniya-1081656334.html

Мир или война? Германия намекает на диалог и активизирует ядерные исследования

Мир или война? Германия намекает на диалог и активизирует ядерные исследования - 20.07.2026 Украина.ру

Мир или война? Германия намекает на диалог и активизирует ядерные исследования

По данным Службы внешней разведки Российской Федерации, государства НАТО серьезно обеспокоены масштабом научно-исследовательских разработок в Федеративной Республике Германия, которые имеют отношение к созданию ядерного оружия

2026-07-20T15:03

2026-07-20T15:03

2026-07-20T15:04

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Аналитики Североатлантического альянса считают, что Германия потенциально способна разработать действующее ядерное взрывное устройство в самые короткие сроки. Берлин может самостоятельно накопить необходимый расщепляющийся материал в течение одного-трех месяцев, чтобы сконструировать действующее ядерное взрывное устройство в срок до одного года – без проведения его натурных испытаний на полигоне.На это указывает активизация исследовательских работ в сфере специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики. В НАТО отмечают, что к этим научным исследованиям привлечены как минимум 30 немецких университетов и ведущие военно‑промышленные корпорации – включая Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.Таким образом, в потенциальной ядерной программе ФРГ задействованы все основные промышленные и интеллектуальные ресурсы, которые имеются в распоряжении ее руководства. "Это вызывает особую тревогу с учетом богатого милитаристского прошлого Германии и планов правительства Фридриха Мерца "вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе". Не исключается, что в воспаленных умах чиновников ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика". Намерение нынешних германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность – с учетом реваншистских настроений в Берлине. Однако хорошо известен итог опыта создания "вундерваффе" гитлеровской Германией. Неужели история по-прежнему ничему не учит?!", – комментирует данную ситуацию распространенное сегодня заявление СВР.Попытки создать ядерное оружие, которые предпринимали лидеры нацистского Рейха, несли огромную угрозу для всего человечества. Немецкие ученые не смогли создать ядерное оружие, но сегодня считается, что они довольно близко подошли к достижению этого результата.В 1939 году – после того, как немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман осуществили искусственное расщепление уранового ядра – немецкие военные санкционировали начало работ над самым смертоносным оружием в истории человечества. Немецкую ядерную программу курировал имперский министр вооружений Альберт Шпеер – один из приближенных Адольфа Гитлера. И в ней также были задействованы основные промышленные корпорации германского государства – включая концерн ИГ Фарбениндустри.У Германии не хватало достаточного количества графита и тяжелой воды, необходимых для успешного завершения ядерного проекта, однако нацисты ускорили производство этих материалов. В июне 1942 года немецкие ученые отчитались рейхсминистру Шпееру об успешном продвижении работ над ядерной бомбой, рассчитывая передать ее вермахту в 1944-1945 годах. Успешное наступление Красной Армии лишило их критически важных ресурсов, поставив крест на немецкой атомной авантюре. Но если бы Гитлер получил в свои руки такое разрушительное оружие, он без колебаний уничтожил бы с его помощью половину Европы.Информация об активизации немецкой ядерной программы может свидетельствовать о том, что некоторые немецкие политики собираются в третий раз инициировать мировую войну, не задумываясь о ее возможных последствиях для своей родины. Однако в Германии все еще звучат здравомыслящие голоса, которые призывают к немедленной разрядке в отношениях с россиянами.Как сообщила сегодня британская газета The Times, группа влиятельных немцев поддерживает неофициальные контакты с Россией. Британские журналисты утверждают, что к ним относятся Рональд Пофалла – глава канцелярии Ангелы Меркель, а также бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек и глава Германо-Российского форума Мартин Хоффманн."Немецкие лоббисты и бывшие политики встречаются с соратниками Путина – и это беспокоит европейских союзников", – возмущенно пишет The Times, настаивая на том, что любая попытка мирного диалога с Москвой "должна быть согласована как минимум с Украиной, Великобританией, Францией и Еврокомиссией".Энергетический кризис, который охватил сегодня Европу, усиливает позиции немецкой партии мира. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Германии снова выросли цены на автомобильное топливо. Цена литра бензина достигла сейчас 2,328 евро, а дизельное топливо стоит 2,305 евро за литр. "Поездка на заправку снова вызывает шок", – пишет об этом газета Bild, отмечая, что стоимость полной заправки автомобиля отныне сопоставима с расходами на недельную продуктовую корзину. И неудивительно, что немцы снова озвучивают предложения возобновить поставки российских энергоресурсов."В пользу коммуникации с Москвой выступают как оппозиционные, так и часть мейнстримовых политических сил, представители бизнеса, общественность. Опросы показывают, что более половины респондентов в Германии выступают за нормализацию российско-германского диалога. В дискуссии тема утратила табуированный характер. Низкие рейтинги канцлера и правящих партий приобрели характер затянувшегося политического явления. Выход из социально-экономического кризиса не может быть решен для ФРГ только за счет внутренних резервов. Возобновление поставок российских энергоносителей и даже предметные разговоры о такой перспективе будут встречены значительной частью немецкого бизнеса и общества с воодушевлением", – пишет в своем канале эксперт-германист Артем Соколов.В то же время он отмечает – влиятельные представители немецкого политического истеблишмента, связанные с военно-промышленным комплексом и идеологизированными "некоммерческими организациями", по-прежнему находятся на непримиримых милитаристских позициях. И эта партия войны стремится сейчас к тому, чтобы максимально обострить эскалацию между Германией и Россией.Ястребы стараются навредить Москве буквально повсюду. Сегодня стало известно, что Германия отказалась допустить российских спортсменов на Европейские юношеские игры глухих в Ганновере. Причем это абсурдное и негуманное решение, которое противоречит принципам Олимпийской хартии, было принято местными спортивными чиновниками по согласованию с правительством ФРГ.Берлин остается глухим к любым призывам проявить здравый смысл и восстановить полноценные дипломатические контакты с Россией. А попытки активизировать ядерные исследования, которые фиксируются сегодня в Германии, вызывают в этой связи понятную тревогу у всего мира – в контексте печально известного прошлого этого государства.Читайте подробности в статье Истощение во имя идеалов. К чему Европу приводит дефицит газа

https://ukraina.ru/20260720/slozhnaya-situatsiya-merts-priznal-chto-germaniya-ne-spravlyaetsya-bez-rossiyskogo-gaza-1081645092.html

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Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, мир без границ, германия, берлин, европа, фридрих мерц, владимир путин, нато, the times