https://ukraina.ru/20260720/bpla-vsu-ne-doleteli-do-moskvy-gerani-doleteli-do-ukrainskikh-azs-novosti-svo-1081672811.html

БПЛА ВСУ не долетели до Москвы, "Герани" долетели до украинских АЗС. Новости СВО

БПЛА ВСУ не долетели до Москвы, "Герани" долетели до украинских АЗС. Новости СВО - 20.07.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ не долетели до Москвы, "Герани" долетели до украинских АЗС. Новости СВО

Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву, проинформировал столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом сообщает 20 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-20T19:37

2026-07-20T19:37

2026-07-20T19:37

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ГСУ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко;Погиб инспектор ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Луганской Народной Республике лейтенант полиции Владислав Кулинич. Полицейский автомобиль был атакован БПЛА ВСУ накануне, 19 июля, сообщили в МВД ЛНР.Минобороны РФ сообщило о поражении АЗС в Сумской области расчетами ударных БПЛА "Герань". "Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ", - сказано в сообщении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Уволит ли Зеленский Сырского? Киев тасует генералов, ВС РФ срывают наступление на Крым. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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