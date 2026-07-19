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МИД РФ: Япония стала соучастником убийств мирных граждан из-за дронов для Украины
МИД РФ: Япония стала соучастником убийств мирных граждан из-за дронов для Украины - 19.07.2026 Украина.ру
МИД РФ: Япония стала соучастником убийств мирных граждан из-за дронов для Украины
Россия расценивает военное взаимодействие Японии с Украиной как враждебное действие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко
2026-07-19T08:10
2026-07-19T08:10
2026-07-19T08:10
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Российские дипломаты жёстко оценили сотрудничество Японии с Украиной в военной сфере. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Токио, поддерживая Киев, становится соучастником убийства мирных граждан.По словам дипломата, Москва отслеживает взаимодействие японских производителей с украинскими разработчиками боевых дронов. Учитывая систематические удары Киева по гражданским объектам на российской территории, такие действия, как подчеркнул дипломат, расцениваются как откровенно враждебные."Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие", — сказал Руденко.Он также отметил, что Япония, оказывая поддержку Киеву, всё глубже втягивается в конфликт, что ведёт к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.В начале июля исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что японские СМИ регулярно упоминали Владивосток в числе возможных целей для ударов в контексте размещения в Японии дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков. Подробнее в материале Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Япония, Украина, Украина.ру
МИД РФ: Япония стала соучастником убийств мирных граждан из-за дронов для Украины
Россия расценивает военное взаимодействие Японии с Украиной как враждебное действие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко
Российские дипломаты жёстко оценили сотрудничество Японии с Украиной в военной сфере. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Токио, поддерживая Киев, становится соучастником убийства мирных граждан.
По словам дипломата, Москва отслеживает взаимодействие японских производителей с украинскими разработчиками боевых дронов. Учитывая систематические удары Киева по гражданским объектам на российской территории, такие действия, как подчеркнул дипломат, расцениваются как откровенно враждебные.
"Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие", — сказал Руденко.
Он также отметил, что Япония, оказывая поддержку Киеву, всё глубже втягивается в конфликт, что ведёт к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.
В начале июля исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что японские СМИ регулярно упоминали Владивосток в числе возможных целей для ударов в контексте размещения в Японии дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков. Подробнее в материале Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
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