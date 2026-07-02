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Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет - 02.07.2026 Украина.ру
Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Японская пресса регулярно называет Владивосток в числе целей для ударов при обсуждении размещения в стране дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков. Об этом заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов
2026-07-02T10:14
2026-07-02T10:14
2026-07-02T10:14
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В Японии продолжается обсуждение военных угроз, и Владивосток всё чаще упоминается в этом контексте. Как рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов, японские СМИ практически в каждой публикации о появлении дальнобойных ракет или бомбардировщиков США на местных базах сопровождают это заявлением, что отныне для ударов становятся доступны Пекин, Пхеньян и Владивосток."Сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно", — подчеркнул дипломат.В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что Япония активно милитаризуется, и речь уже идёт о наличии у неё ракет средней и меньшей дальности. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием военного потенциала в регионе.2 июля исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что недружественные государства активизировали усилия по установлению контактов с Приморским краем. Подробнее в материале "Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с ПриморьемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, владивосток, сергей шойгу, совбез, ес, вооруженные силы украины, россия, япония
Новости, Владивосток, Сергей Шойгу, Совбез, ЕС, Вооруженные силы Украины, Россия, Япония
Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Японская пресса регулярно называет Владивосток в числе целей для ударов при обсуждении размещения в стране дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков. Об этом заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов
В Японии продолжается обсуждение военных угроз, и Владивосток всё чаще упоминается в этом контексте.
Как рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов, японские СМИ практически в каждой публикации о появлении дальнобойных ракет или бомбардировщиков США на местных базах сопровождают это заявлением, что отныне для ударов становятся доступны Пекин, Пхеньян и Владивосток.
"Сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно", — подчеркнул дипломат.
В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что Япония активно милитаризуется, и речь уже идёт о наличии у неё ракет средней и меньшей дальности. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием военного потенциала в регионе.
2 июля исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что недружественные государства активизировали усилия по установлению контактов с Приморским краем. Подробнее в материале "Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем
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