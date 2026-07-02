Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет - 02.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260702/yaponskie-smi-otkryto-pishut-o-vladivostoke-kak-o-tseli-dlya-raket-1080938264.html
Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет - 02.07.2026 Украина.ру
Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
Японская пресса регулярно называет Владивосток в числе целей для ударов при обсуждении размещения в стране дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков. Об этом заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов
2026-07-02T10:14
2026-07-02T10:14
новости
владивосток
сергей шойгу
совбез
ес
вооруженные силы украины
россия
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101496/40/1014964076_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_b72f5f8a60d59bb5c973f6c1f52b511d.jpg
В Японии продолжается обсуждение военных угроз, и Владивосток всё чаще упоминается в этом контексте. Как рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов, японские СМИ практически в каждой публикации о появлении дальнобойных ракет или бомбардировщиков США на местных базах сопровождают это заявлением, что отныне для ударов становятся доступны Пекин, Пхеньян и Владивосток."Сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно", — подчеркнул дипломат.В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что Япония активно милитаризуется, и речь уже идёт о наличии у неё ракет средней и меньшей дальности. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием военного потенциала в регионе.2 июля исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что недружественные государства активизировали усилия по установлению контактов с Приморским краем. Подробнее в материале "Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с ПриморьемБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
владивосток
россия
япония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101496/40/1014964076_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_74207b700f87e1367f244fd3f4701b60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владивосток, сергей шойгу, совбез, ес, вооруженные силы украины, россия, япония
Новости, Владивосток, Сергей Шойгу, Совбез, ЕС, Вооруженные силы Украины, Россия, Япония

Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет

10:14 02.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Владивостока и острова Русский
Виды Владивостока и острова Русский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Японская пресса регулярно называет Владивосток в числе целей для ударов при обсуждении размещения в стране дальнобойных ракет или американских бомбардировщиков. Об этом заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов
В Японии продолжается обсуждение военных угроз, и Владивосток всё чаще упоминается в этом контексте.
Как рассказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов, японские СМИ практически в каждой публикации о появлении дальнобойных ракет или бомбардировщиков США на местных базах сопровождают это заявлением, что отныне для ударов становятся доступны Пекин, Пхеньян и Владивосток.
"Сложно сказать, идёт ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ по шаблону, спущенному сверху. Однако не замечать такие комментарии невозможно", — подчеркнул дипломат.
В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что Япония активно милитаризуется, и речь уже идёт о наличии у неё ракет средней и меньшей дальности. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием военного потенциала в регионе.
2 июля исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов заявил, что недружественные государства активизировали усилия по установлению контактов с Приморским краем. Подробнее в материале "Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВладивостокСергей ШойгуСовбезЕСВооруженные силы УкраиныРоссияЯпония
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:33Раскрыты новые детали покушения на олигарха Ермолаева в Монако
11:30ФСБ задержала агентов Киева, передававших данные о Крымском мосте
11:17Казахстан готов поставить топливо в Россию в случае официального запроса
11:09В России заявили о безвыходном положении Зеленского на фоне ультиматумов Белоруссии
11:03"С ним что-то не так": губернатор Иллинойса заподозрил у Трампа деменцию
10:58Попытка запугать. Посольство России в Швеции подверглось нападению дронов
10:44В Минобороны РФ раскрыли цели ночного удара по Киеву
10:29Это не мелочи: что происходит в новых регионах России на 2 июля
10:14Японские СМИ открыто пишут о Владивостоке как о цели для ракет
10:00Тающие шансы на вступление в ЕС, провалы ВСУ, врунья фон дер Ляйен. Хроника событий на утро 2 июля
09:51В Киеве задействовали вертолёт для тушения пожаров. Новости СВО
09:30"Хоть какие-то связи": недружественные страны пытаются восстановить контакты с Приморьем
09:09"Герани" в рекордном количестве: украинский эксперт рассказал о ночной атаке на Киев
09:00ПВО отражает атаки, удары по Украине, жертвы в Нижегородской области. Новости СВО
08:34На Украине за месяц мобилизовали не менее десяти священников УПЦ. Главное к этому часу
08:21ПВО за ночь сбила сотни вражеских дронов над Россией
08:00Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане
07:52ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
07:30Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина
07:27Кличко пожаловался на пожары в Киеве. Новости СВО
Лента новостейМолния