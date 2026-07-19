https://ukraina.ru/20260719/klyuchevaya-zadacha--stabilizirovat-rynok-gusev-o-preventivnykh-merakh-v-energetike-1081618082.html

"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике

"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике - 19.07.2026 Украина.ру

"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике

Правительство изменило механизм демпфера и разрешило производство бензина с изменёнными нормами — это не признак нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для стабилизации рынка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

2026-07-19T04:30

2026-07-19T04:30

2026-07-19T04:30

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Правительство РФ и Госдума ранее приняли беспрецедентное решение — до конца 2026 года в России разрешено производство бензина "Евро-5" с изменёнными нормами по содержанию серы. Одновременно скорректирован механизм демпфера для стимулирования импорта топлива и поддержания стабильности на внутреннем рынке. Для стран ЕАЭС повышены компенсационные коэффициенты, а для поставок из Индии и других государств вне союза введён расчёт по импортному паритету.Отвечая на вопрос о корректировке демпфера и разрешении на производство бензина "Евро-5" с изменёнными показателями, Гусев заявил, что это не признание нехватки мощностей, а превентивная мера. "Корректировка механизма демпфера — это не признание нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для нейтрализации возможного дефицита. Наша ключевая задача — стабилизировать рынок, используя импорт как балансирующий фактор", — пояснил эксперт.По словам Гусева, сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешнего воздействия. "Сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешних воздействий такого типа. Поэтому Россия формирует механизмы, которые позволят оперативно закрывать локальный спрос при любых непредвиденных обстоятельствах", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что текущий объём импорта полностью покрывает потребности населения. "Несмотря на закрытость части данных, можно констатировать: текущий объем импорта (в том числе из Белоруссии) полностью покрывает запросы населения России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.

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