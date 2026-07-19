"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике - 19.07.2026 Украина.ру
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"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике
"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике - 19.07.2026 Украина.ру
"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике
Правительство изменило механизм демпфера и разрешило производство бензина с изменёнными нормами — это не признак нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для стабилизации рынка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2026-07-19T04:30
2026-07-19T04:30
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нпз
топливо
кризис
бензин
экономика
российская экономика
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Правительство РФ и Госдума ранее приняли беспрецедентное решение — до конца 2026 года в России разрешено производство бензина "Евро-5" с изменёнными нормами по содержанию серы. Одновременно скорректирован механизм демпфера для стимулирования импорта топлива и поддержания стабильности на внутреннем рынке. Для стран ЕАЭС повышены компенсационные коэффициенты, а для поставок из Индии и других государств вне союза введён расчёт по импортному паритету.Отвечая на вопрос о корректировке демпфера и разрешении на производство бензина "Евро-5" с изменёнными показателями, Гусев заявил, что это не признание нехватки мощностей, а превентивная мера. "Корректировка механизма демпфера — это не признание нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для нейтрализации возможного дефицита. Наша ключевая задача — стабилизировать рынок, используя импорт как балансирующий фактор", — пояснил эксперт.По словам Гусева, сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешнего воздействия. "Сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешних воздействий такого типа. Поэтому Россия формирует механизмы, которые позволят оперативно закрывать локальный спрос при любых непредвиденных обстоятельствах", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что текущий объём импорта полностью покрывает потребности населения. "Несмотря на закрытость части данных, можно констатировать: текущий объем импорта (в том числе из Белоруссии) полностью покрывает запросы населения России", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, индия, украина.ру, нпз, топливо, кризис, бензин, экономика, российская экономика, главные новости, главное, новости россии, импорт, белоруссия, украина.ру дзен, новости украина ру
Новости, Россия, Индия, Украина.ру, НПЗ, топливо, кризис, Бензин, экономика, российская экономика, Главные новости, главное, новости России, импорт, Белоруссия, Украина.ру Дзен, новости Украина ру

"Ключевая задача — стабилизировать рынок": Гусев о превентивных мерах в энергетике

04:30 19.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоставка топлива на московские АЗС
Поставка топлива на московские АЗС - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Правительство изменило механизм демпфера и разрешило производство бензина с изменёнными нормами — это не признак нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для стабилизации рынка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Правительство РФ и Госдума ранее приняли беспрецедентное решение — до конца 2026 года в России разрешено производство бензина "Евро-5" с изменёнными нормами по содержанию серы. Одновременно скорректирован механизм демпфера для стимулирования импорта топлива и поддержания стабильности на внутреннем рынке. Для стран ЕАЭС повышены компенсационные коэффициенты, а для поставок из Индии и других государств вне союза введён расчёт по импортному паритету.
Отвечая на вопрос о корректировке демпфера и разрешении на производство бензина "Евро-5" с изменёнными показателями, Гусев заявил, что это не признание нехватки мощностей, а превентивная мера.
"Корректировка механизма демпфера — это не признание нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для нейтрализации возможного дефицита. Наша ключевая задача — стабилизировать рынок, используя импорт как балансирующий фактор", — пояснил эксперт.
По словам Гусева, сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешнего воздействия.
"Сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешних воздействий такого типа. Поэтому Россия формирует механизмы, которые позволят оперативно закрывать локальный спрос при любых непредвиденных обстоятельствах", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что текущий объём импорта полностью покрывает потребности населения. "Несмотря на закрытость части данных, можно констатировать: текущий объем импорта (в том числе из Белоруссии) полностью покрывает запросы населения России", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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