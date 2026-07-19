Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт - 19.07.2026 Украина.ру
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Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт
Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт - 19.07.2026 Украина.ру
Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что киевский режим намеренно затягивает боевые действия ради непрекращающегося потока западных траншей. Об этом 19 июля он сказал в интервью РИА Новости
2026-07-19T17:56
2026-07-19T17:56
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"Их задача — сделать всё, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт", — подчеркнул Константинов.По его словам, киевский режим уничтожает украинский народ ради собственных интересов. В МИД РФ с этой оценкой согласны: официальный представитель Мария Захарова ранее отмечала, что происходящее на Украине свидетельствует о неготовности Зеленского к миру. Подробнее – в материале Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточнымиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Крым, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАТО

Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт

17:56 19.07.2026
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что киевский режим намеренно затягивает боевые действия ради непрекращающегося потока западных траншей. Об этом 19 июля он сказал в интервью РИА Новости
"Их задача — сделать всё, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт", — подчеркнул Константинов.
По его словам, киевский режим уничтожает украинский народ ради собственных интересов.
В МИД РФ с этой оценкой согласны: официальный представитель Мария Захарова ранее отмечала, что происходящее на Украине свидетельствует о неготовности Зеленского к миру. Подробнее – в материале Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными
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