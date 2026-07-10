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Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными

Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными - 10.07.2026 Украина.ру

Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными

Надежды Киева на получение долгосрочной военно-финансовой помощи на саммите НАТО оказались несбыточными, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-07-10T12:28

2026-07-10T12:28

2026-07-10T13:04

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По ее словам, главным разочарованием для Украины стала итоговая декларация саммита, в которой нет даже намека на вероятное вступление в альянс. Захарова отметила, что союзники Киева подтвердили обязательства по выделению 70 миллиардов евро только в 2026 году. В эту сумму, как отмечается, вошли обещанные в феврале на заседании Контактной группы по поставкам оружия Украине в формате "Рамштайн" 35 миллиардов, военный компонент кредита ЕС в 90 миллиардов на 2026-2027 годы, а также иные "пожертвования".Захарова подчеркнула, что перспективы поддержки выглядят сомнительными в свете недавних заявлений Италии, Нидерландов и Болгарии, признавшихся в исчерпании собственных возможностей.Подробнее - в материале Нидерланды исчерпали возможности для поставок оружия Украине - Bloomberg на сайте Украина.ру.

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новости, украина, нидерланды, россия, мария захарова, владимир зеленский, нато, рамштайн, контактная группа, мир без границ