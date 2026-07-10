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Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными
Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными - 10.07.2026 Украина.ру
Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными
Надежды Киева на получение долгосрочной военно-финансовой помощи на саммите НАТО оказались несбыточными, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-07-10T12:28
2026-07-10T12:28
2026-07-10T13:04
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По ее словам, главным разочарованием для Украины стала итоговая декларация саммита, в которой нет даже намека на вероятное вступление в альянс. Захарова отметила, что союзники Киева подтвердили обязательства по выделению 70 миллиардов евро только в 2026 году. В эту сумму, как отмечается, вошли обещанные в феврале на заседании Контактной группы по поставкам оружия Украине в формате "Рамштайн" 35 миллиардов, военный компонент кредита ЕС в 90 миллиардов на 2026-2027 годы, а также иные "пожертвования".Захарова подчеркнула, что перспективы поддержки выглядят сомнительными в свете недавних заявлений Италии, Нидерландов и Болгарии, признавшихся в исчерпании собственных возможностей.Подробнее - в материале Нидерланды исчерпали возможности для поставок оружия Украине - Bloomberg на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нидерланды, россия, мария захарова, владимир зеленский, нато, рамштайн, контактная группа, мир без границ
Новости, Украина, Нидерланды, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Рамштайн, Контактная группа, Мир без границ
Захарова назвала надежды Зеленского на помощь от НАТО несбыточными
12:28 10.07.2026 (обновлено: 13:04 10.07.2026)
Надежды Киева на получение долгосрочной военно-финансовой помощи на саммите НАТО оказались несбыточными, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, главным разочарованием для Украины стала итоговая декларация саммита, в которой нет даже намека на вероятное вступление в альянс.
Захарова отметила, что союзники Киева подтвердили обязательства по выделению 70 миллиардов евро только в 2026 году. В эту сумму, как отмечается, вошли обещанные в феврале на заседании Контактной группы по поставкам оружия Украине в формате "Рамштайн" 35 миллиардов, военный компонент кредита ЕС в 90 миллиардов на 2026-2027 годы, а также иные "пожертвования".
Захарова подчеркнула, что перспективы поддержки выглядят сомнительными в свете недавних заявлений Италии, Нидерландов и Болгарии, признавшихся в исчерпании собственных возможностей.