https://ukraina.ru/20260717/sever-uvelichivaet-zonu-kontrolya-shturmoviki-zakrepilis-v-kazachey-lopani--alekhin-1081592963.html

"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин

"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин - 17.07.2026 Украина.ру

"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин

На Северном участке фронта группировка "Север" продолжает теснить противника в Сумской и Харьковской областях. Штурмовые отряды занимают новые рубежи в Казачьей Лопани, а стрелковые бои кипят у Уланово и Малой Слободки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-07-17T18:11

2026-07-17T18:11

2026-07-17T18:11

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Описывая обстановку на Северном участке фронта, автор акцентирует внимание на продвижении российских войск в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. "Группировка войск "Север" продолжает продвижение в Сумской и Харьковской областях, увеличивая зону контроля на важных участках фронта", — поясняет Алёхин.По данным эксперта, на Шосткинском направлении стрелковые столкновения не утихают у Уланово и на ближних подступах к Малой Слободке. Особое внимание он уделяет продвижению ВС РФ в Казачьей Лопани. "Согласно кадрам с геолокацией, штурмовые группы продвинулись в жилой застройке поселка Казачья Лопань и заняли ряд новых позиций в южной части населённого пункта", — добавляет Алехин."Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам", — резюмирует автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.

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