"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин - 17.07.2026 Украина.ру
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"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин
"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин - 17.07.2026 Украина.ру
"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин
На Северном участке фронта группировка "Север" продолжает теснить противника в Сумской и Харьковской областях. Штурмовые отряды занимают новые рубежи в Казачьей Лопани, а стрелковые бои кипят у Уланово и Малой Слободки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-07-17T18:11
2026-07-17T18:11
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Описывая обстановку на Северном участке фронта, автор акцентирует внимание на продвижении российских войск в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. "Группировка войск "Север" продолжает продвижение в Сумской и Харьковской областях, увеличивая зону контроля на важных участках фронта", — поясняет Алёхин.По данным эксперта, на Шосткинском направлении стрелковые столкновения не утихают у Уланово и на ближних подступах к Малой Слободке. Особое внимание он уделяет продвижению ВС РФ в Казачьей Лопани. "Согласно кадрам с геолокацией, штурмовые группы продвинулись в жилой застройке поселка Казачья Лопань и заняли ряд новых позиций в южной части населённого пункта", — добавляет Алехин."Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам", — резюмирует автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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"Север" увеличивает зону контроля: штурмовики закрепились в Казачьей Лопани — Алехин

18:11 17.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Северном участке фронта группировка "Север" продолжает теснить противника в Сумской и Харьковской областях. Штурмовые отряды занимают новые рубежи в Казачьей Лопани, а стрелковые бои кипят у Уланово и Малой Слободки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Описывая обстановку на Северном участке фронта, автор акцентирует внимание на продвижении российских войск в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
"Группировка войск "Север" продолжает продвижение в Сумской и Харьковской областях, увеличивая зону контроля на важных участках фронта", — поясняет Алёхин.
По данным эксперта, на Шосткинском направлении стрелковые столкновения не утихают у Уланово и на ближних подступах к Малой Слободке. Особое внимание он уделяет продвижению ВС РФ в Казачьей Лопани.
"Согласно кадрам с геолокацией, штурмовые группы продвинулись в жилой застройке поселка Казачья Лопань и заняли ряд новых позиций в южной части населённого пункта", — добавляет Алехин.
"Подразделения группировки "Запад" усилили активность на своем направлении. Враг отчаянно пытается восстановить переправы в Маяках, важной логистической ветви противника к Красному Лиману, Зеленому Клину, Голубым озерам", — резюмирует автор материала.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.
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