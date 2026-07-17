"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений - 17.07.2026 Украина.ру
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"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений
"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений - 17.07.2026 Украина.ру
"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений
Беспилотные системы пройдут тот же путь, что и танки в Первую мировую — от шока и непонимания к системному применению и прорыву обороны. Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-07-17T04:45
2026-07-17T04:45
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Отвечая на вопрос о будущем технических средств ведения войны, Мягков заявил, что любой новый род войск проходит определенные стадии развития."Сначала это всегда шок. Когда в Первую мировую войну только-только стали применять танки, никто не понимал, как с этим бороться. Потом стали появляться противотанковые орудия. Все решили, что противоядие найдено. Но затем танки стали развиваться еще сильнее", — пояснил он.Мягков подчеркнул, что глубокие танковые вклинения при поддержке авиации и пехоты стали основой Второй мировой войны. По его мнению, то же самое будет с беспилотными системами: будут найдены способы наиболее эффективно их применять. "Рои дронов и искусственный интеллект — в этом плане мы уже много сделали и будем делать еще больше. Мы превзойдем киевский режим, несмотря на то что его поддерживает вся Европа", — подчеркнул Мягков.Он выразил уверенность, что в полосе наступления российских войск не останется ни одного украинского пулеметного гнезда, которое не было бы уничтожено. Одновременно с этим будет развиваться российская система РЭБ для подавления вражеских систем.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, будущее прифронтовых регионов — за малой энергетикой. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, михаил мягков, украина.ру, бпла, дроны, беспилотники, ии (искусственный интеллект), сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
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"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений

04:45 17.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Беспилотные системы пройдут тот же путь, что и танки в Первую мировую — от шока и непонимания к системному применению и прорыву обороны. Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос о будущем технических средств ведения войны, Мягков заявил, что любой новый род войск проходит определенные стадии развития.
"Сначала это всегда шок. Когда в Первую мировую войну только-только стали применять танки, никто не понимал, как с этим бороться. Потом стали появляться противотанковые орудия. Все решили, что противоядие найдено. Но затем танки стали развиваться еще сильнее", — пояснил он.
Мягков подчеркнул, что глубокие танковые вклинения при поддержке авиации и пехоты стали основой Второй мировой войны. По его мнению, то же самое будет с беспилотными системами: будут найдены способы наиболее эффективно их применять.
"Рои дронов и искусственный интеллект — в этом плане мы уже много сделали и будем делать еще больше. Мы превзойдем киевский режим, несмотря на то что его поддерживает вся Европа", — подчеркнул Мягков.
Он выразил уверенность, что в полосе наступления российских войск не останется ни одного украинского пулеметного гнезда, которое не было бы уничтожено. Одновременно с этим будет развиваться российская система РЭБ для подавления вражеских систем.
Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, будущее прифронтовых регионов — за малой энергетикой. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.
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