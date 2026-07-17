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"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений

"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений - 17.07.2026 Украина.ру

"Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход войны": Мягков о новой эре вооружений

Беспилотные системы пройдут тот же путь, что и танки в Первую мировую — от шока и непонимания к системному применению и прорыву обороны. Рои дронов и искусственный интеллект изменят ход боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-07-17T04:45

2026-07-17T04:45

2026-07-17T04:45

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Отвечая на вопрос о будущем технических средств ведения войны, Мягков заявил, что любой новый род войск проходит определенные стадии развития."Сначала это всегда шок. Когда в Первую мировую войну только-только стали применять танки, никто не понимал, как с этим бороться. Потом стали появляться противотанковые орудия. Все решили, что противоядие найдено. Но затем танки стали развиваться еще сильнее", — пояснил он.Мягков подчеркнул, что глубокие танковые вклинения при поддержке авиации и пехоты стали основой Второй мировой войны. По его мнению, то же самое будет с беспилотными системами: будут найдены способы наиболее эффективно их применять. "Рои дронов и искусственный интеллект — в этом плане мы уже много сделали и будем делать еще больше. Мы превзойдем киевский режим, несмотря на то что его поддерживает вся Европа", — подчеркнул Мягков.Он выразил уверенность, что в полосе наступления российских войск не останется ни одного украинского пулеметного гнезда, которое не было бы уничтожено. Одновременно с этим будет развиваться российская система РЭБ для подавления вражеских систем.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, будущее прифронтовых регионов — за малой энергетикой. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.

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