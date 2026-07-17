"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды - 17.07.2026 Украина.ру
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"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды
"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды - 17.07.2026 Украина.ру
"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды
Российская оборонная промышленность завелась и входит в привычный ритм, даже не находясь на военном положении. У России есть все возможности закончить СВО победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-07-17T16:19
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Отвечая на вопрос об украинских ударах по российским НПЗ, Мягков заявил, что проблемы есть, но они не критичны."Но обратите внимание, что каждый прилет по НПЗ сопровождается воем вражеской пропаганды: "Бензина [якобы] нигде нет и не будет. Экономика России [якобы] рушится", — пояснил эксперт методы украинской пропаганды.По словам эксперта, это запрограммированная информационно-психологическая операция Запада и киевского режима. "Это запрограммированная информационно-психологическая операция, чтобы посеять здесь такую же панику, какая была в Москве 16 октября 1941 года", — отметил Мягков.Он подчеркнул, что тогда в столице было осадное положение, и призвал не поддаваться панике сегодня. "Мы помним, что тогда делали с паникерами. Понятно, что сегодня это не нужно. И я лишь призываю этой панике не поддаваться", — добавил эксперт.Мягков подчеркнул, что российская оборонная промышленность уже "завелась" и входит в привычный ритм. "Посмотрите на наш общий потенциал. Посмотрите на количество и качество нашего вооружения. У нас есть все возможности закончить СВО победой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, москва, михаил мягков, нпз, украина.ру, главные новости, главное, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, вооружения, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
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"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды

16:19 17.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российская оборонная промышленность завелась и входит в привычный ритм, даже не находясь на военном положении. У России есть все возможности закончить СВО победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос об украинских ударах по российским НПЗ, Мягков заявил, что проблемы есть, но они не критичны.
"Но обратите внимание, что каждый прилет по НПЗ сопровождается воем вражеской пропаганды: "Бензина [якобы] нигде нет и не будет. Экономика России [якобы] рушится", — пояснил эксперт методы украинской пропаганды.
По словам эксперта, это запрограммированная информационно-психологическая операция Запада и киевского режима. "Это запрограммированная информационно-психологическая операция, чтобы посеять здесь такую же панику, какая была в Москве 16 октября 1941 года", — отметил Мягков.
Он подчеркнул, что тогда в столице было осадное положение, и призвал не поддаваться панике сегодня. "Мы помним, что тогда делали с паникерами. Понятно, что сегодня это не нужно. И я лишь призываю этой панике не поддаваться", — добавил эксперт.
Мягков подчеркнул, что российская оборонная промышленность уже "завелась" и входит в привычный ритм. "Посмотрите на наш общий потенциал. Посмотрите на количество и качество нашего вооружения. У нас есть все возможности закончить СВО победой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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