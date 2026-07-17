https://ukraina.ru/20260717/nelzya-poddavatsya-panike-myagkov-pro-udary-po-npz-i-metody-vrazheskoy-propagandy-1081586336.html

"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды

"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды - 17.07.2026 Украина.ру

"Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды

Российская оборонная промышленность завелась и входит в привычный ритм, даже не находясь на военном положении. У России есть все возможности закончить СВО победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-07-17T16:19

2026-07-17T16:19

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Отвечая на вопрос об украинских ударах по российским НПЗ, Мягков заявил, что проблемы есть, но они не критичны."Но обратите внимание, что каждый прилет по НПЗ сопровождается воем вражеской пропаганды: "Бензина [якобы] нигде нет и не будет. Экономика России [якобы] рушится", — пояснил эксперт методы украинской пропаганды.По словам эксперта, это запрограммированная информационно-психологическая операция Запада и киевского режима. "Это запрограммированная информационно-психологическая операция, чтобы посеять здесь такую же панику, какая была в Москве 16 октября 1941 года", — отметил Мягков.Он подчеркнул, что тогда в столице было осадное положение, и призвал не поддаваться панике сегодня. "Мы помним, что тогда делали с паникерами. Понятно, что сегодня это не нужно. И я лишь призываю этой панике не поддаваться", — добавил эксперт.Мягков подчеркнул, что российская оборонная промышленность уже "завелась" и входит в привычный ритм. "Посмотрите на наш общий потенциал. Посмотрите на количество и качество нашего вооружения. У нас есть все возможности закончить СВО победой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.

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