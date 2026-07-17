https://ukraina.ru/20260717/dmitriy-danilov-ssha-boyatsya-proigrysha-v-irane--eto-razrushit-ikh-strategiyu-1081588170.html

Данилов: США боятся проигрыша в Иране — это разрушит их стратегию

Данилов: США боятся проигрыша в Иране — это разрушит их стратегию - 17.07.2026 Украина.ру

Данилов: США боятся проигрыша в Иране — это разрушит их стратегию

Проигрыш США в Иране или признание неспособности вести боевые действия разрушит их стратегические установки. На карту поставлено политическое лидерство и способность быть доминирующей силой в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-07-17T16:40

2026-07-17T16:40

2026-07-17T16:43

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Продолжая тему ближневосточной кампании США, Данилов заявил, что для Вашингтона ставки крайне высоки. "Здесь на карту поставлено многое. Длительные кампании истощают ресурсы. Обеспеченность США военными ресурсами, чтобы долго вести войну против Ирана, недостаточна", — пояснил эксперт.По его мнению, администрация президента США сталкивается с проблемами. "Трамп и его администрация помимо политических дилемм, связанных с электоральной кампанией и отношениях с партнерами, в том числе на Ближнем Востоке, сталкиваются с проблемами возрастания напряженности с точки зрения ведения длительной военной кампании", — отметил Данилов.Эксперт подчеркнул, что для США проигрыш или признание неспособности вести длительные боевые действия после Афганистана означало бы разрушение всех стратегических установок и идеологем американцев за длительный период времени. Речь идет не только о политическом лидерстве, но и о способности выдерживать стратегическую конкуренцию и быть доминирующей силой в глобальном масштабе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты мировой политики и военной эскалации — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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