Погибшие в Белгороде, пустеющие полки в Киеве, армия как наказание. Итоги 9 августа - 09.08.2026 Украина.ру
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Погибшие в Белгороде, пустеющие полки в Киеве, армия как наказание. Итоги 9 августа
Погибшие в Белгороде, пустеющие полки в Киеве, армия как наказание. Итоги 9 августа - 09.08.2026 Украина.ру
Погибшие в Белгороде, пустеющие полки в Киеве, армия как наказание. Итоги 9 августа
Количество жертв украинской атаки в Белгороде возросло. Украинские СМИ сообщили о пустеющих полках в продуктовых магазинах Киева. На Украине расправляются с политическими противниками Зеленского
2026-08-09T18:10
2026-08-09T18:14
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
михаил федоров
вооруженные силы украины
следственный комитет
telegram
украина
белгород
киев
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Количество погибших при ночной атаке беспилотников ВСУ на Белгород выросло до пяти, заявили в Оперштабе Белгородской области."Дополнительная информация о ночной массированной атаке беспилотников в Белгороде. При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнём, обнаружено тело погибшего мужчины. Ещё один мужчина, который находился в крайне тяжёлом состоянии, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – указывалось в сообщении.Ранее сообщалось, что жертвами удара стали три человека, еще 25 мирных жителей пострадали, включая детей четырех и девяти лет. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Всего в больницы доставили 12 раненых, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.По информации Оперштаба, из-за атаки повреждены около тридцати домов, три социальных и шесть коммерческих объектов, более трех десятков автомобилей. Для белгородцев организовали пункты временного размещения. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Вооружённые силы Украины вновь продемонстрировали бесчеловечное отношение к мирному населению.Пустеющие полкиУкраинское издание "Страна" опубликовало фотографии и видео пустых полок в киевских продуктовых магазинах."В Киеве пустые полки магазинах "Сильпо" и "Фора", сообщают местные паблики. Ранее владеющая имя компания Fozzy сообщала о возможном дефиците продуктов", – отмечалось в публикации.Ранее, 8 августа, фотографии из магазинов разместил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада"."В торговой сети "Сильпо" появились объявления на фоне пустых полок о том, что в результате атак на инфраструктуру компании для доставки части товаров понадобятся больше времени. Сеть супермаркетов "Фора" также сообщила об ударе по её складам и предупредила о возможном дефиците товаров", – отмечалось в подписи под фото.Примечательно, что Вооружённые силы Украины не раз уличали в использовании инфраструктуры гражданских компаний для военных целей.В тот же день, 8 августа, украинское издание Hromadske сообщило о том, что пользователи соцсетей стали жаловаться на дефицит продуктов в супермаркетах."Пользователи соцсетей начали делиться кадрами пустых полок в некоторых магазинах", - говорилось в публикации.Издание опубликовало фото пустых полок в нескольких супермаркетах, в том числе украинской столицы Киева. Как сообщает издание, на полках стало меньше свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, а в некоторых случаях – мяса.Несогласных в армиюОдин из телеграм-чатов, в котором координировались протесты в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова, прекратил своё существование. Об этом сообщил украинский проект ZMINA.Телеграм-чат "Протест" был удалён после задержания его администратора Виталия Камки. При этом сам Камка утверждает, что перед этим следователь получил доступ к его аккаунту в Telegram, опубликовав от его имени сообщение, которого он не писал.Информация о задержании Камки изначально появилась вечером 7 августа в Threads. Позднее эти новости в комментарии проекту ZMINAподтвердил участник протестов Сергей Мотренко, который поддерживал связь с Камкой.По словам Мотренко, Камка в соцсетях использовал псевдоним Виталий Паук и администрировал телеграм-чат "Протест", участниками которого были около 770 человек. Этот част использовали для координации людей, регулярно участвовавших в протестах.После 18 часов 7 августа в чате "Протест" от имени Паука появилось сообщение, которое насторожило участников."Ночь была без сна. Был час поразмышлять. Поступаем неправильно. Своё решения я принял. Послужу государству в ВСУ! Держим один строй! Украина превыше всего!" – гласило оно.После этого сообщения чат и был удалён.Камка же утверждает, что сам это сообщение не писал и чат не удалял. Об этом он сообщил в ответ на сообщение другого участника протеста. По словам Камки, после задержания следователь получил доступ к его телеграм-каналу, написал последнее сообщение и удалил чат.По словам его друга Мотренко, последнее сообщение в чате показалось ему нетипичным для Камки и его предыдущей манеры общения. В то же время Мотренко подчеркнул, что не может достоверно знать, при каких обстоятельствах было написано сообщение. Также Мотренко передал проекту ZMINA часть переписки с Камкой.По словам последнего, 7 августа его остановили полицейские, когда он ехал на мотоцикле. Правоохранители проверили его данные и установили, что он пребывает в статусе самовольного составления части (СОЧ). После этого мужчину в наручниках доставили в Белую Церковь. По словам Камки, уже в Белоцерковском зональном отделе Военной службы правопорядка (ВСП) его пристегнули наручниками к постели. Фото этого Камка разместил в соцсетях.По состоянию на 8 августа он сообщал, что находится в Белой Церкви и его должны были перевезти в Черкассы для возвращения к воинской службе.Позднее в этот же день Мотренко передал проекту ZMINA запись своего разговора с Камкой, в котором тот сообщал, что уже доставлен в Черкассы и находится в в/ч А7017. По словам Камки, к нему относились адекватно и физического насилия к нему не применяли. При этом на предварительных этапах доставки и нахождения под стражей Камка долгое время был в наручниках.Проекту ZMINA не удалось установить, как долго участник протестов против кадровой политики Владимира Зеленского находился в наручниках. При этом авторы проекта отметили, что законодательство разрешает сотрудникам ВСП применять наручники во время задержания или конвоирования при определённых обстоятельствах, например, в случае противодействия, попытки побега, нападения или риска нанесения вреда себе или другим."Поэтому для оценки этого эпизода принципиальными остаются конкретная причина применения наручников и длительность такого ограничения", – указали авторы проекта.Им не удалось получить комментарий от представителей ВСП: как от белоцерковских сотрудников, так и от сотрудников Главного управления ВСП для работы с медиа и журналистами.Тем временем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец пожаловался на то, что при попытке навести порядок в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (аналог российских военкоматов – Ред.), он и его сотрудники подвергаются нападкам."В последнее время наблюдаю очень показательную закономерность… Только правоохранительные органы задерживают чиновников или сообщают им о подозрении за нарушение прав человека или возможные уголовные правонарушения, которые были выявлены во время наших мониторинговых визитов, вместо ответов по сути начинается другое. Не опровержение фактов. Не устранение нарушений. А информационные атаки на институт уполномоченного [Верховной Рады Украины по правам человека], на меня лично и моих региональных представителей", – заявил Лубинец.Он пожаловался на конкретный регион – Закарпатье, завив, что срочно обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверки по всему региону.Ранее, 7 августа, ряд украинских телеграм-каналов сообщил о смерти украинца Максима Кирка, которого при задержании избили сотрудники ТЦК и СП. Полученные им ранения и привели к его смерти.О негативных последствиях помощи Украине для Запада – в статье Татьяны Стоянович "Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру"О протесте Лубинца против творящего в ТЦК – "Мобилизуют с инсультом и прямо с пожара. Омбудсмен Украины – против людоловов из ТЦК".
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, михаил федоров, вооруженные силы украины, следственный комитет, telegram, украина, белгород, киев
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Telegram, Украина, Белгород, Киев

Погибшие в Белгороде, пустеющие полки в Киеве, армия как наказание. Итоги 9 августа

18:10 09.08.2026 (обновлено: 18:14 09.08.2026)
 
© Фото : ЗеРада / Telegramпустые полки в "Сільпо"
пустые полки в Сільпо - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© Фото : ЗеРада / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Количество жертв украинской атаки в Белгороде возросло. Украинские СМИ сообщили о пустеющих полках в продуктовых магазинах Киева. На Украине расправляются с политическими противниками Зеленского
Количество погибших при ночной атаке беспилотников ВСУ на Белгород выросло до пяти, заявили в Оперштабе Белгородской области.
"Дополнительная информация о ночной массированной атаке беспилотников в Белгороде. При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнём, обнаружено тело погибшего мужчины. Ещё один мужчина, который находился в крайне тяжёлом состоянии, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – указывалось в сообщении.
Ранее сообщалось, что жертвами удара стали три человека, еще 25 мирных жителей пострадали, включая детей четырех и девяти лет. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Всего в больницы доставили 12 раненых, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
По информации Оперштаба, из-за атаки повреждены около тридцати домов, три социальных и шесть коммерческих объектов, более трех десятков автомобилей. Для белгородцев организовали пункты временного размещения. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Вооружённые силы Украины вновь продемонстрировали бесчеловечное отношение к мирному населению.
Пустеющие полки
Украинское издание "Страна" опубликовало фотографии и видео пустых полок в киевских продуктовых магазинах.
"В Киеве пустые полки магазинах "Сильпо" и "Фора", сообщают местные паблики. Ранее владеющая имя компания Fozzy сообщала о возможном дефиците продуктов", – отмечалось в публикации.
Ранее, 8 августа, фотографии из магазинов разместил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
"В торговой сети "Сильпо" появились объявления на фоне пустых полок о том, что в результате атак на инфраструктуру компании для доставки части товаров понадобятся больше времени. Сеть супермаркетов "Фора" также сообщила об ударе по её складам и предупредила о возможном дефиците товаров", – отмечалось в подписи под фото.
Примечательно, что Вооружённые силы Украины не раз уличали в использовании инфраструктуры гражданских компаний для военных целей.
В тот же день, 8 августа, украинское издание Hromadske сообщило о том, что пользователи соцсетей стали жаловаться на дефицит продуктов в супермаркетах.
"Пользователи соцсетей начали делиться кадрами пустых полок в некоторых магазинах", - говорилось в публикации.
Издание опубликовало фото пустых полок в нескольких супермаркетах, в том числе украинской столицы Киева. Как сообщает издание, на полках стало меньше свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, а в некоторых случаях – мяса.
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Несогласных в армию
Один из телеграм-чатов, в котором координировались протесты в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова, прекратил своё существование. Об этом сообщил украинский проект ZMINA.
Телеграм-чат "Протест" был удалён после задержания его администратора Виталия Камки. При этом сам Камка утверждает, что перед этим следователь получил доступ к его аккаунту в Telegram, опубликовав от его имени сообщение, которого он не писал.
Информация о задержании Камки изначально появилась вечером 7 августа в Threads. Позднее эти новости в комментарии проекту ZMINAподтвердил участник протестов Сергей Мотренко, который поддерживал связь с Камкой.
По словам Мотренко, Камка в соцсетях использовал псевдоним Виталий Паук и администрировал телеграм-чат "Протест", участниками которого были около 770 человек. Этот част использовали для координации людей, регулярно участвовавших в протестах.
После 18 часов 7 августа в чате "Протест" от имени Паука появилось сообщение, которое насторожило участников.
"Ночь была без сна. Был час поразмышлять. Поступаем неправильно. Своё решения я принял. Послужу государству в ВСУ! Держим один строй! Украина превыше всего!" – гласило оно.
После этого сообщения чат и был удалён.
Камка же утверждает, что сам это сообщение не писал и чат не удалял. Об этом он сообщил в ответ на сообщение другого участника протеста. По словам Камки, после задержания следователь получил доступ к его телеграм-каналу, написал последнее сообщение и удалил чат.
По словам его друга Мотренко, последнее сообщение в чате показалось ему нетипичным для Камки и его предыдущей манеры общения. В то же время Мотренко подчеркнул, что не может достоверно знать, при каких обстоятельствах было написано сообщение. Также Мотренко передал проекту ZMINA часть переписки с Камкой.
Владимир Зеленский Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.08.2026
8 августа, 19:00
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По словам последнего, 7 августа его остановили полицейские, когда он ехал на мотоцикле. Правоохранители проверили его данные и установили, что он пребывает в статусе самовольного составления части (СОЧ). После этого мужчину в наручниках доставили в Белую Церковь. По словам Камки, уже в Белоцерковском зональном отделе Военной службы правопорядка (ВСП) его пристегнули наручниками к постели. Фото этого Камка разместил в соцсетях.
По состоянию на 8 августа он сообщал, что находится в Белой Церкви и его должны были перевезти в Черкассы для возвращения к воинской службе.
Позднее в этот же день Мотренко передал проекту ZMINA запись своего разговора с Камкой, в котором тот сообщал, что уже доставлен в Черкассы и находится в в/ч А7017. По словам Камки, к нему относились адекватно и физического насилия к нему не применяли. При этом на предварительных этапах доставки и нахождения под стражей Камка долгое время был в наручниках.
Проекту ZMINA не удалось установить, как долго участник протестов против кадровой политики Владимира Зеленского находился в наручниках. При этом авторы проекта отметили, что законодательство разрешает сотрудникам ВСП применять наручники во время задержания или конвоирования при определённых обстоятельствах, например, в случае противодействия, попытки побега, нападения или риска нанесения вреда себе или другим.
"Поэтому для оценки этого эпизода принципиальными остаются конкретная причина применения наручников и длительность такого ограничения", – указали авторы проекта.
Им не удалось получить комментарий от представителей ВСП: как от белоцерковских сотрудников, так и от сотрудников Главного управления ВСП для работы с медиа и журналистами.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2026
8 августа, 10:38
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Тем временем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец пожаловался на то, что при попытке навести порядок в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (аналог российских военкоматов – Ред.), он и его сотрудники подвергаются нападкам.
"В последнее время наблюдаю очень показательную закономерность… Только правоохранительные органы задерживают чиновников или сообщают им о подозрении за нарушение прав человека или возможные уголовные правонарушения, которые были выявлены во время наших мониторинговых визитов, вместо ответов по сути начинается другое. Не опровержение фактов. Не устранение нарушений. А информационные атаки на институт уполномоченного [Верховной Рады Украины по правам человека], на меня лично и моих региональных представителей", – заявил Лубинец.
Он пожаловался на конкретный регион – Закарпатье, завив, что срочно обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверки по всему региону.
Ранее, 7 августа, ряд украинских телеграм-каналов сообщил о смерти украинца Максима Кирка, которого при задержании избили сотрудники ТЦК и СП. Полученные им ранения и привели к его смерти.
О негативных последствиях помощи Украине для Запада – в статье Татьяны Стоянович "Запад вырастил монстра: дроны, оружие и "дикие гуси" с Украины расползаются по миру"
О протесте Лубинца против творящего в ТЦК – "Мобилизуют с инсультом и прямо с пожара. Омбудсмен Украины – против людоловов из ТЦК".
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