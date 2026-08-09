"Настоящее лицо Зеленского": экс-пресс-секретарь Мендель обвинила нелегитимного президента в хищениях
© Фото : Youtube-канал Такера Карлсона
© Фото : Youtube-канал Такера Карлсона
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в хищениях из бюджета. Об этом 9 августа она написала в соцсети X
Поводом стало видео инцидента в Одессе, где девушка пыталась спасти своего молодого человека от сотрудников военкомата.
"Вот настоящее лицо Зеленского. Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил красть из бюджета. Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи", — написала Мендель.
Экс-чиновница неоднократно критиковала нелегитимного президента, указывая на просчёты руководства в военной сфере, из-за которых Украина несёт несравнимые потери.
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