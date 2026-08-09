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"Настоящее лицо Зеленского": экс-пресс-секретарь Мендель обвинила нелегитимного президента в хищениях

"Настоящее лицо Зеленского": экс-пресс-секретарь Мендель обвинила нелегитимного президента в хищениях - 09.08.2026 Украина.ру

"Настоящее лицо Зеленского": экс-пресс-секретарь Мендель обвинила нелегитимного президента в хищениях

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в хищениях из бюджета. Об этом 9 августа она написала в соцсети X

2026-08-09T17:56

2026-08-09T17:56

2026-08-09T17:56

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белгород

юлия мендель

владимир зеленский

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Поводом стало видео инцидента в Одессе, где девушка пыталась спасти своего молодого человека от сотрудников военкомата. "Вот настоящее лицо Зеленского. Который мог бы выделить деньги на финансовую мотивацию, но вместо этого решил красть из бюджета. Цена — многочисленные жизни и разрушенные семьи", — написала Мендель.Экс-чиновница неоднократно критиковала нелегитимного президента, указывая на просчёты руководства в военной сфере, из-за которых Украина несёт несравнимые потери. Об этом – в материале Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о "мафиозном государстве" на УкраинеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Спор о Patriot, атака на Белгород. Хроники событий на утро 9 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, одесса, белгород, юлия мендель, владимир зеленский