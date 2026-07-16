Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины - 16.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины
Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины - 16.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины
Чтобы лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжения, нужно ударить по трем направлениям, считает директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов
2026-07-16T14:56
2026-07-16T14:56
новости
украина
карпаты
европа
владимир зеленский
юрий кнутов
вооруженные силы украины
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По мнению военного эксперта, в случае принятия решения о применении оружия массового поражения, удары необходимо нанести по командным центрам, аэродрому в Староконстантинове и Бескидскому тоннелю в Карпатах, через который осуществляется снабжение украинской армии.Как он полагает, Владимира Зеленского при этом спрячут в Европе.Кнутов назвал идеальным вариантом, если используемые боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб — они зарываются под землю, где происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и другие объекты.В таком случае, как отметил полковник, на поверхности будет минимум радиации.Об успехах россиян - в материале ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, карпаты, европа, владимир зеленский, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Карпаты, Европа, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины

14:56 16.07.2026
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Чтобы лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжения, нужно ударить по трем направлениям, считает директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов
По мнению военного эксперта, в случае принятия решения о применении оружия массового поражения, удары необходимо нанести по командным центрам, аэродрому в Староконстантинове и Бескидскому тоннелю в Карпатах, через который осуществляется снабжение украинской армии.
Как он полагает, Владимира Зеленского при этом спрячут в Европе.
Кнутов назвал идеальным вариантом, если используемые боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб — они зарываются под землю, где происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и другие объекты.
В таком случае, как отметил полковник, на поверхности будет минимум радиации.
Об успехах россиян - в материале ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаКарпатыЕвропаВладимир ЗеленскийЮрий КнутовВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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