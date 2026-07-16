https://ukraina.ru/20260716/voennyy-ekspert-perechislil-napravleniya-udara-dlya-izolyatsii-ukrainy-1081549442.html

Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины

Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины - 16.07.2026 Украина.ру

Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины

Чтобы лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжения, нужно ударить по трем направлениям, считает директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов

2026-07-16T14:56

2026-07-16T14:56

2026-07-16T14:56

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украина

карпаты

европа

владимир зеленский

юрий кнутов

вооруженные силы украины

украина.ру

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По мнению военного эксперта, в случае принятия решения о применении оружия массового поражения, удары необходимо нанести по командным центрам, аэродрому в Староконстантинове и Бескидскому тоннелю в Карпатах, через который осуществляется снабжение украинской армии.Как он полагает, Владимира Зеленского при этом спрячут в Европе.Кнутов назвал идеальным вариантом, если используемые боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб — они зарываются под землю, где происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и другие объекты.В таком случае, как отметил полковник, на поверхности будет минимум радиации.Об успехах россиян - в материале ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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2026

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новости, украина, карпаты, европа, владимир зеленский, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру