https://ukraina.ru/20260716/skr-rassleduet-prestupleniya-v-otnoshenii-mirnykh-zhiteley-dnr-bryanskoy-i-belgorodskoy-oblastey--1081559729.html

СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей

СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей - 16.07.2026 Украина.ру

СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей

Будут расследованы новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей. Об этом 16 июля заявили в Следственном комитете РФ

2026-07-16T20:31

2026-07-16T20:31

2026-07-16T20:31

новости

россия

донецкая народная республика

белгородская область

ск рф

мирные жители

военные преступления

расследование

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg

В следственном ведомстве сооьщили:🟥 По сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель.🟥 На автодороге в Брянской области гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, водитель получил ранение.🟥 В Белгородской области вследствие вооруженной агрессии ВФУ пострадали два человека."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили представители СК РФ. Актуальное интервью: Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправитьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, ск рф, мирные жители, военные преступления, расследование, всу