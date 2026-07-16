https://ukraina.ru/20260716/skr-rassleduet-prestupleniya-v-otnoshenii-mirnykh-zhiteley-dnr-bryanskoy-i-belgorodskoy-oblastey--1081559729.html
СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей
СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей - 16.07.2026 Украина.ру
СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей
Будут расследованы новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей. Об этом 16 июля заявили в Следственном комитете РФ
2026-07-16T20:31
2026-07-16T20:31
2026-07-16T20:31
новости
россия
донецкая народная республика
белгородская область
ск рф
мирные жители
военные преступления
расследование
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
В следственном ведомстве сооьщили:🟥 По сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель.🟥 На автодороге в Брянской области гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, водитель получил ранение.🟥 В Белгородской области вследствие вооруженной агрессии ВФУ пострадали два человека."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили представители СК РФ. Актуальное интервью: Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправитьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, ск рф, мирные жители, военные преступления, расследование, всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, СК РФ, мирные жители, Военные преступления, Расследование, ВСУ
СКР расследует преступления в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей
Будут расследованы новые преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей. Об этом 16 июля заявили в Следственном комитете РФ