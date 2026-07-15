https://ukraina.ru/20260715/rekreatsionnye-zony-khersonschiny-eto-u-nas-semeynoe-15-iyulya-vecherniy-efir-1081511010.html
Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир
Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир - 15.07.2026 Украина.ру
Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.07.2026
2026-07-15T19:12
2026-07-15T19:12
2026-07-15T19:12
украина
донецкая народная республика
рамиль замдыханов
украина.ру
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081510355_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1b318abecbd8ef14ba1b4a0b80ab24f6.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Семья из ДНР взяла награду на конкурсе "Это у нас семейное" Гость: Анна Перкова — победительница всероссийского конкурса "Это у нас семейное"* Важный разговор. О развитии рекреационных зон Херсонщины. Гость: Алексей Фёдоров - начальник отдела архитектурно-градостроительных решений* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0f/1081510355_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_aa9f75b5bd7c8cf6345fb94c2e997bc2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, донецкая народная республика, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Донецкая Народная Республика, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Семья из ДНР взяла награду на конкурсе "Это у нас семейное" Гость: Анна Перкова — победительница всероссийского конкурса "Это у нас семейное"
* Важный разговор. О развитии рекреационных зон Херсонщины. Гость: Алексей Фёдоров - начальник отдела архитектурно-градостроительных решений
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру