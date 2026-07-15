Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир - 15.07.2026 Украина.ру
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Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир
Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир - 15.07.2026 Украина.ру
Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.07.2026
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Семья из ДНР взяла награду на конкурсе "Это у нас семейное" Гость: Анна Перкова — победительница всероссийского конкурса "Это у нас семейное"* Важный разговор. О развитии рекреационных зон Херсонщины. Гость: Алексей Фёдоров - начальник отдела архитектурно-градостроительных решений* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Донецкая Народная Республика, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня

Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир

19:12 15.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. Семья из ДНР взяла награду на конкурсе "Это у нас семейное" Гость: Анна Перкова — победительница всероссийского конкурса "Это у нас семейное"

* Важный разговор. О развитии рекреационных зон Херсонщины. Гость: Алексей Фёдоров - начальник отдела архитектурно-градостроительных решений

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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