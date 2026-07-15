https://ukraina.ru/20260715/rekreatsionnye-zony-khersonschiny-eto-u-nas-semeynoe-15-iyulya-vecherniy-efir-1081511010.html

Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир

Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир - 15.07.2026 Украина.ру

Рекреационные зоны Херсонщины, "Это у нас семейное". 15 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 15.07.2026

2026-07-15T19:12

2026-07-15T19:12

2026-07-15T19:12

украина

донецкая народная республика

рамиль замдыханов

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Семья из ДНР взяла награду на конкурсе "Это у нас семейное" Гость: Анна Перкова — победительница всероссийского конкурса "Это у нас семейное"* Важный разговор. О развитии рекреационных зон Херсонщины. Гость: Алексей Фёдоров - начальник отдела архитектурно-градостроительных решений* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру

украина

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, донецкая народная республика, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео