https://ukraina.ru/20260715/pochemu-otstavka-ministra-oborony-fedorova-mozhet-pokachnut-kreslo-zelenskogo-1081486694.html

Почему отставка министра обороны Федорова может покачнуть кресло Зеленского?

Почему отставка министра обороны Федорова может покачнуть кресло Зеленского? - 15.07.2026 Украина.ру

Почему отставка министра обороны Федорова может покачнуть кресло Зеленского?

На Украине снова политический кризис. Как и всегда — главная причина в перераспределении коррупционных потоков

2026-07-15T12:48

2026-07-15T12:48

2026-07-15T12:48

эксклюзив

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михаил федоров

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Отставка правительства Юлии Свириденко, которую многие эксперты изначально списали на "плановую ротацию", на поверку оказалась вершиной айсберга в острейшем противостоянии между Владимиром Зеленским и его бывшим протеже, министром обороны Михаилом Федоровым. Главной причиной, по которой фигура Федорова стала "токсичной" для Офиса президента, называют элементарную политическую ревность. Федоров, сумевший выстроить имидж "технократа-реформатора" и эффективно пиарить успехи в сфере беспилотных систем, за последние полгода продемонстрировал опасный для Зеленского рост популярности.Тщеславие бывшего актёра отмечают многие эксперты, которые хорошо знают его лично. Поэтому Зеленский всегда убирает из своего окружения ярких политиков. Так было с Валерием Залужным, так было с Андреем Ермаком, так было с бывшим министром обороны Алексеем Резниковым.На Банковой всерьез воспринимают Федорова как потенциального конкурента на следующих выборах, чей электоральный потенциал подпитывается не административным ресурсом, а личной харизмой. Но есть ещё одна причина, по которой возник непубличный конфликт главы режима с министром обороны. Это деньги. Вокруг военного ведомства при Федорове сформировался круг поставщиков, через которых проходили значительные суммы на закупку оборудования и средств связи. По некоторым данным, давление на министра усилилось после его отказа перераспределять эти потоки в пользу определённых структур, лояльных Офису президента. Кроме того, Федоров делал ставку на технологичную войну, что вызвало жесткий клинч с военной верхушкой — в частности, с главнокомандующим Александром Сырским, который придерживается более консервативных, традиционных методов ведения войны. Федоров даже лоббировал отставку Сырского, критикуя его. Зеленский публично поддержал главкома. Чем закончится конфликт Зеленского и министра обороны — анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаМинистр обороны Украины Михаил Федоров добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако он не смог заручиться поддержкой Владимира Зеленского или найти иной способ осуществить это, пишет журнал The Economist.По его информации, Федоров подвергается критике за отсутствие военного опыта, из-за чего у него нет необходимых знаний, чтобы планировать боевые действия. Основные реформы нынешнего главы Минобороны называются лишь "пиар-переупаковкой" работы, которая началась ещё до его прихода, а самого Федорова обвиняют в присвоении чужих идей и наград за коллективные достижения."Для того чтобы что-то реформировать, вы должны отдавать себе отчёт в том, как это работает. Вы хотели бы оказаться в самолете, если бы увидели, что за штурвалом сидит лавочник?" — задался вопросом один из украинских генералов. Со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в разведслужбах издание сообщает, что у Федорова "есть мало шансов в серьёзном противостоянии с генералами". Ну вот и пусть грызутся.Политолог Максим ЖаровКадровый "лохотрон" в Киеве сопровождается интенсивным "наведением тени на плетень" через подконтрольных Банковой депутатов Рады, западные мейнстримные и украинские как бы оппозиционные Банковой СМИ.Из наиболее выпуклых вбросов, которые заставляют задуматься о возможной кампании по дезинформации Кремля относительно внутренних "проблем" в Киеве, можно выделить следующие:Зеленский меняет премьера Свириденко якобы из-за того, что нынешний украинский посол в США Стефанишина одновременно а) слишком сильно сблизилась с командой Трампа и поэтому рассматривается как возможный сменщик самого Зеленского, и б) находится под угрозой преследования со стороны НАБУ за относительно уже давнюю (и по украинским меркам, весьма невеликую) коррупцию.Глава "Нафтогаза" Корецкий якобы нужен Зеленскому в качестве премьера для того, чтобы "лучше подготовить страну к зиме" в ожидании усиления российских ударов по критической инфраструктуре.Глава Минобороны Федоров якобы оказался настолько эффективен по части насаждения "беспилотия" и публичного открытия госзакупок вооружений для ВСУ, что против него точит зубы "сухопутная" часть ВСУ во главе с Сырским.Так что спешить с выводами о причинах, по которым Зеленский так экстренно меняет премьера, не стоит. И так же обращает на себя внимание соседство этих медийных манипуляций Киева с пресловутой статьей от имени одного российского олигарха (Андрея Мельниченко - ред.) в The Economist. Всё это может быть между собою связано.Украинский политик Даниил ГетманцевМне кажется, что попытки Михаила Федорова разогнать через сети тезис о нём, Михаиле, как строгом борце с коррупционными схемами, которого "сливают" коррупционеры, несколько диссонируют с тем, что Федоров и его Борняков (нынешний министр цифровой трансформации - ред.) устроили на игорном рынке. Согласитесь, нельзя ожидать от автора схемы, которая ежегодно направляет мимо государственного бюджета более 20 млрд грн, борьбы, а не перераспределения коррупционных потоков в другую отрасль. По крайней мере, мы не слышали ни о каком заявлении новоявленного борца с коррупцией к правоохранителям о каких-либо нарушениях в Минобороны. Это опять же диссонирует с четырьмя уголовными делами, которые по моим заявлениям расследуются правоохранителями по команде Михаила в Минцифры. Может, Михаил назовет фамилии тех коррупционеров, с которыми он так отчаянно борется, и кто его так дерзко сливает? Ну хоть одного…Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБританский The Economist продолжает разбирать тонкости внутриукраинских политических игр — на этот раз расписав достоинства министра обороны Михаила Федорова. Статья появилась 13 июля — ровно тогда, когда украинские СМИ сообщили, что Зеленский рассматривает снятие Федорова с заменой на главу МВД Игоря Клименко.По данным тех же СМИ, которым кто-то слил фактуру, Федоров отказался от предложения возглавить кабмин, поскольку "хотел продолжить реформы". Если вкратце пересказывать материал The Economist, то западной аудитории предлагается готовая схема: молодой, "эффективный в войне с Россией" антикоррупционный реформатор Федоров борется с закрытой постсоветской генеральской корпорацией во главе с главкомом Сырским. Если Федорова уберут, значит, Зеленский уступил старой системе. То есть The Economist не просто решил рассказать о любопытном конфликте. Публикация вышла в момент кадрового торга и решает как минимум несколько задач.1. Повысить цену увольнения Федорова. После такой публикации снятие министра перестаёт быть обычной перестановкой. Оно начинает выглядеть как отказ Киева от цифровизации, прозрачных закупок и технологической войны. Особенно показателен финальный тезис статьи: перевод Федорова в премьеры, который формально является повышением, предлагается понимать как поражение его военного проекта. Это прямая попытка заранее ограничить пространство решений Зеленского.2. Создать Федорову внешнеполитическую страховку. Внутри Украины Федоров слабее Сырского: у главкома есть военная вертикаль, аппаратный опыт и собственные связи. Зато у Федорова есть то, чего меньше у генералов, — репутация прозападного технократа, связи с технологическим сектором и понятный иностранным донорам язык: аудит, KPI, открытые тендеры, цифровизация, борьба с коррупцией.3. Перевести внутренний конфликт на уровень западных столиц. Теперь вопрос звучит не "Кто из украинских начальников прав?", а "Хорошо ли Киев проводит реформу армии, за которую Запад продолжает платить десятки миллиардов?" Федоров таким образом компенсирует недостаток внутреннего аппаратного веса внешней легитимностью.4. Заранее нейтрализовать возможный компромат. Украинские ТГ-каналы, аффилированные с офисом Зеленского и СБУ, начали уделять повышенное внимание коррупции в дроновых закупках. Само расследование ещё не вышло, доказательства не представлены, но The Economist уже задаёт интерпретацию: это, вероятно, политическая атака на Федорова. Публикация создаёт выгодную Федорову конструкцию при любом исходе. Если реформы окажутся успешными — это победа прозападного министра-технократа над косной системой. Если Федорова снимут — виноваты генералитет и Зеленский, не решившийся поддержать реформатора. Если реформы провалятся — в тексте предусмотрена страховка в виде сравнения с Робертом Макнамарой: талантливый менеджер добросовестно пытался модернизировать войну, но корпоративные методы оказались неприменимы к армии.Таким образом, статья не только защищает Федорова сегодня, но и заранее конструирует его политическую биографию на случай ухода. С учётом уже заявленных президентских амбиций экс-главкома Валерия Залужного, обретающегося в должности посла в Британии, на фоне активности британского The Economist по внутриполитическому украинскому направлению, можно говорить о формировании на Украине "политической коалиции военных". Под опекой Лондона.О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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эксклюзив, на площадях и площадках, украина, александр сырский, владимир зеленский, михаил федоров