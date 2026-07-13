https://ukraina.ru/20260713/oruzheynyy-peredel-borba-za-milliardy-vpk-priblizhaet-vybory-na-ukraine-1081390451.html

Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине

Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине - 13.07.2026 Украина.ру

Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине

Как связаны между собой апгрейд правительства Юлии Свириденко, санкции СНБО против националиста Бореслава Березы, разработки фирменной украинской ракеты "Фламинго" и выборы президента Украины?

2026-07-13T10:05

2026-07-13T10:05

2026-07-13T10:06

эксклюзив

украина

внутри и снаружи

владимир зеленский

пашинский

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На первый взгляд - никак, но если покопаться хорошенько, то можно обнаружить, что вышеназванные события очень даже пересекаются в одной точке. И эта точка называется - распил бюджетов ВПК.Начнем по порядку. Несколько дней назад на Украине разразился громкий скандал вокруг частного оборонного предприятия "Украинская бронетехника", которое связывают со стрелком Майдана и бывшим главой комитета Верховной Рады по обороне Сергеем Пашинским. Девятого июля сотрудники СБУ провели обыски в доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника" Максима Поливяного и избили его. Пресс-служба "Бронетехники" опубликовала фото и видео насилия и исцарапанную физиономию очередного "фунта". Обыски также прошли в офисах "Агентства оборонных закупок", которое в прошлом "прославилось" картельным сговором на поставку обмундирования для ВСУ и было оштрафовано почти на 40 млн грн. Обе структуры находятся под "крышей" Пашинского и его подельника, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова*. Те сразу назвали обыски незаконными, а уголовное производство - сфабрикованным и направленным на оказание давления.Но и СБУ молчать не стала. В спецслужбе сообщили, что "Украинская бронетехника" подозревается в поставке бракованных гранатомётов РПГ-75М. СБУ открыто обвинила частную компанию в том, что она просто переклеила ярлыки с устаревшего военного хлама и выдала его за новенькие ручные гранатометы для ВСУ. По данным спецслужбы, "Украинская бронетехника" получила аванс в 318 млн грн (7 млн долларов) на новые гранатомёты РПГ-75М, но поставила украинским воякам чешское оружие 1980-х годов. ВСУ его не приняли: на гранатомётах обнаружились следы перемаркировки и окисления. Кстати, тот же чешский поставщик пытался продать это оружие Украине еще в начале войны, но контракт расторгли. Теперь его реанимировали при помощи Пашинского, но уже почти в десять раз дороже! Теперь проверяется сговор между должностными лицами государственного закупщика и поставщиком. Можно не сомневаться, что эта проверка приведет еще к одному скандалу с европейским соседом Украины - Чехией. Киев уже побил горшки с Польшей из-за Бандеры и с Венгрией из-за прав этнических меньшинств в Закарпатье. На очереди Чехия, впарившая Украине просроченное и проржавевшее оружие советского образца. К слову, Чехия является главным координатором снарядной инициативы Европы, хотя на сегодняшний день отказалась делать финансовые взносы в этот проект. То есть Прага запустила громкий проект по закупке боеприпасов для ВСУ, собрала под него союзников, но сама деньги не перевела. А сейчас еще выясняется, что втулила "щиту Европы" (так пафосно именуют на Западе армию Украины) советские гранатометы и заработала на этом. Ждем, ждем обвинений Владимира Зеленского в адрес чешского президента Петра Павла и нового конфликта с восточноевропейским государством.Правда, следует признать, что возмутился киевский режим и СБУ вовсе не из-за некачественных поставок оружия на склады ВСУ - эта версия для зрителей "единого телемарафона". На самом же деле власть заинтересовалась заработками "Украинской бронетехники" - речь, между прочим, идет о сумме почти в 100 млрд грн, которую за три года заработала частная контора Пашинского. Эти деньги бенефициары Майдана начали тратить на "сбитие" зенитной ракеты Fire Point. Именно эти ракеты являются гордостью Банковой: нынешним летом они атаковали российские НПЗ и военные корабли. Но одновременно оборонная компания Дениса Штиллермана Fire Point широко привлекает частные инвестиции (например, интерес к покупке доли в 800 млн долларов проявляли инвесторы из ОАЭ). Часть средств на закупку оборудования и масштабирование производства аналогов Patriot поступает в виде финансовой помощи от стран-партнеров. Но самые масштабные контракты - на десятки миллиардов гривен - производители "Фламинго" заключают за счет украинского госбюджета. Проще говоря, доят нещадно "корову ВПК". Правда, лафа может вскоре закончиться: если партнеры из США потребуют назначить новым премьером нынешнего руководителя Минобороны Михаила Федорова, с которым у Зеленского давний конфликт. И тогда - прощай оружие, здравствуй - расследование НАБУ. Недаром же защитники интересов "семьи" Зеленского сейчас вовсю поливают разоблачителей коррупции в окружении главы киевского режима, вводят против них санкции и обвиняют традиционно в "распространении нарративов российской пропаганды". "Нам нечем сбивать баллистику русских. И тут важно помнить, что Пашинский, Фиала, Аваков, Порошенко** и медиаресурсы этих мразей активно занимаются дискредитацией ракетной противобаллистической программы и ее производителей. Издания "Украинская правда", "Новое время", "Цензор.нет", блогеры Николов, Шабунин, Бутусов, Береза и еще пара десятков животных активно работают на то, чтоб нам и дальше не было чем сбивать баллистику", - пишет подконтрольный Офису президента телеграм-канал "Карточный офис". И ловко переводит стрелки с казнокрадства и распила западной помощи шайкой Зеленского-Миндича-Штиллермана на политическую принадлежность критиков власти.Но судя по истеричному тону подобных заявлений, очень похоже, что широкая медийная кампания на деньги "порохоботов" добилась поставленных целей. Во-первых, заставила западных партнеров задуматься и об эффективности производимого на Украине оружия, и о его цене. Во-вторых, внесла свой вклад в ожидаемые правительственные перестановки на Украине. Группе Порошенко и так называемым соросятам практически удалось сместить Кабмин Свириденко, чья некомпетентность служила идеальным прикрытием для крупных денежных махинаций на производстве "Фламинго" и других "вундервафлей", которые Зеленский пытается продавать по всему миру. Создатели "Фламинго" уже застолбили производственные мощности в Дании и запланировали совместные контракты с европейскими странами, которые заинтересованы в получении данных технологий - прежде всего, это Франция (группа Safran) и Германия (корпорация Diehl). Но теперь все летит псу под хвост, и Банковая предпринимает отчаянные меры, чтобы остановить этот "полет". Ввела недавно санкции против экс-спикера "Правого сектора"*** Бореслава Березы, организовала профилактический визит СБУ в офисы "Украинской бронетехники" с показательным избиением руководителя. Готовятся похожие атаки и на главный "сорос-кошелек" Украины - Томаша Фиалу, за которым стоят такие весомые издания, как "Украинская правда" и "Новое время". Может, и там показательно излупят журналистов, чтобы закрыть им рты. Однако взаимные медийные атаки Офиса президента и "Украинской бронетехники" связаны не только с попытками Пашинского усилить финансирование своего частного ВПК и сорвать нынешние объемы ракетной программы Fire Point. Эта схватка бульдогов под ковром имеет не только денежное, но и выраженное предвыборное измерение.Банковая вполне оправданно подозревает группу Порошенко (куда входит и Пашинский) в спонсорстве главного конкурента Зеленского на возможных президентских выборах - Валерия Залужного. И синхронные удары по бизнес-схемам Пашинского и Игоря Коломойского* это только подтверждают. Они являются доказательством скорой остановки конфликта и приближающихся выборов - пока украинцам рассказывают байки о войне на годы и "вечном" Зеленском. Впрочем, как показал случай со смертью лоббиста украинских интересов, республиканца Линдси Грэма*, ничего вечного не бывает. Заканчиваются американские сенаторы, антироссийские санкции и русофобы. И нынешнему главе киевского режима тоже стоит вспомнить цитату Михаила Булгакова о том, что "человек бывает внезапно смертен". Впрочем, Булгакова в Киеве извели, а Зеленский читать не любит…*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о возможном сменщике Свириденко на посту премьера Украины - в материале Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины.

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, внутри и снаружи, владимир зеленский, пашинский