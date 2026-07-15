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Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения

Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения - 15.07.2026 Украина.ру

Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что к вечеру 15 июля будет сформирован пакет министров нового правительства. Об этом он написал в соцсетях

2026-07-15T12:29

2026-07-15T12:29

2026-07-15T12:29

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"Завтра попробуют всех министров назначить, включая МИД и Минобороны", — уточнил Железняк. По его словам, Минресурсов разделят на Министерство экономики и экологии, а также создадут отдельное Министерство аграрной политики. Минвосстановления разделят на Минрегионов и Мининфраструктуры. Возможно появление нового министерства по делам переселенцев.На утреннем заседании фракции "Слуга народа" собралось около 50 депутатов, присутствовал и кандидат в премьеры Сергей Корецкий. На вечер назначена ещё одна фракция — уже с президентом, где, как ожидается, состоится формальное представление кандидата от коалиции.О кадровой чехарде на Украине – в материале Правительство Киева ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции. Итоги 14 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, париж, ярослав железняк, сергей корецкий, владимир зеленский, мид, минобороны, мининфраструктуры