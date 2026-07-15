https://ukraina.ru/20260715/novoe-pravitelstvo-ukrainy-paket-ministrov-sformiruyut-k-vecheru-zavtra--naznacheniya-1081485015.html
Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения
Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения - 15.07.2026 Украина.ру
Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что к вечеру 15 июля будет сформирован пакет министров нового правительства. Об этом он написал в соцсетях
2026-07-15T12:29
2026-07-15T12:29
2026-07-15T12:29
новости
украина
киев
париж
ярослав железняк
сергей корецкий
владимир зеленский
мид
минобороны
мининфраструктуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102446/38/1024463818_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_e55ccea23b7cc52ebb5b6cb69f7229f5.jpg
"Завтра попробуют всех министров назначить, включая МИД и Минобороны", — уточнил Железняк. По его словам, Минресурсов разделят на Министерство экономики и экологии, а также создадут отдельное Министерство аграрной политики. Минвосстановления разделят на Минрегионов и Мининфраструктуры. Возможно появление нового министерства по делам переселенцев.На утреннем заседании фракции "Слуга народа" собралось около 50 депутатов, присутствовал и кандидат в премьеры Сергей Корецкий. На вечер назначена ещё одна фракция — уже с президентом, где, как ожидается, состоится формальное представление кандидата от коалиции.О кадровой чехарде на Украине – в материале Правительство Киева ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции. Итоги 14 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102446/38/1024463818_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_32d1dd4bf411bd47975957d74fbee926.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, париж, ярослав железняк, сергей корецкий, владимир зеленский, мид, минобороны, мининфраструктуры
Новости, Украина, Киев, Париж, Ярослав Железняк, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, МИД, Минобороны, Мининфраструктуры
Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что к вечеру 15 июля будет сформирован пакет министров нового правительства. Об этом он написал в соцсетях