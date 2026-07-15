https://ukraina.ru/20260715/britaniya-suetitsya-frantsiya-tseplyaetsya-za-byvshie-kolonii--ischenko-pro-voynu-za-resursy-1081469697.html

Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы

Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы - 15.07.2026 Украина.ру

Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы

В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. На континенте развернулась реальная борьба за влияние, в которой участвуют Франция, Россия и Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-15T05:15

2026-07-15T05:15

2026-07-15T05:15

новости

африка

россия

франция

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

азия

ресурсы

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_711d4ed437ef4a0690463cc33950434d.jpg

Продолжая тему глобальных амбиций Британии, Ищенко заявил, что Британия активно работает в разных регионах мира, пытаясь установить контроль над ресурсами."Она ведь еще активно суетится в Азии, Африке и Латинской Америке. Пытается устанавливать контроль над ресурсами, необходимыми для любой экономики", — заявил политолог.По словам эксперта, туда, откуда уходят американцы, приходят французы, Россия и китайцы. "В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. Это фактически война между французами, нами и китайцами. Французы пытаются уцепиться за свои бывшие колонии", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что Россия делает ставку на политические силы, пришедшие к власти через военные перевороты последних десятилетий, тогда как французы поддерживают группировки, которые уходят в исламистский террор. "При этом в этих странах активно работает и британская разведка", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Дональд Трамп заявил, что США будут получать "компенсацию" в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив. Подробнее об этом — в материале "Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерии" на сайте Украина.ру.

африка

россия

франция

азия

латинская америка

мали

буркина-фасо

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, африка, россия, франция, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, азия, ресурсы, латинская америка, главные новости, главное, экономика, война, мали, буркина-фасо, мир без границ