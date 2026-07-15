Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы - 15.07.2026 Украина.ру
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Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы
Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы - 15.07.2026 Украина.ру
Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы
В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. На континенте развернулась реальная борьба за влияние, в которой участвуют Франция, Россия и Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-15T05:15
2026-07-15T05:15
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ростислав ищенко
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Продолжая тему глобальных амбиций Британии, Ищенко заявил, что Британия активно работает в разных регионах мира, пытаясь установить контроль над ресурсами."Она ведь еще активно суетится в Азии, Африке и Латинской Америке. Пытается устанавливать контроль над ресурсами, необходимыми для любой экономики", — заявил политолог.По словам эксперта, туда, откуда уходят американцы, приходят французы, Россия и китайцы. "В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. Это фактически война между французами, нами и китайцами. Французы пытаются уцепиться за свои бывшие колонии", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что Россия делает ставку на политические силы, пришедшие к власти через военные перевороты последних десятилетий, тогда как французы поддерживают группировки, которые уходят в исламистский террор. "При этом в этих странах активно работает и британская разведка", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Дональд Трамп заявил, что США будут получать "компенсацию" в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив. Подробнее об этом — в материале "Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерии" на сайте Украина.ру.
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новости, африка, россия, франция, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, азия, ресурсы, латинская америка, главные новости, главное, экономика, война, мали, буркина-фасо, мир без границ
Новости, Африка, Россия, Франция, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Азия, ресурсы, Латинская Америка, Главные новости, главное, экономика, война, Мали, Буркина-Фасо, Мир без границ

Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы

05:15 15.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
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В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. На континенте развернулась реальная борьба за влияние, в которой участвуют Франция, Россия и Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая тему глобальных амбиций Британии, Ищенко заявил, что Британия активно работает в разных регионах мира, пытаясь установить контроль над ресурсами.
"Она ведь еще активно суетится в Азии, Африке и Латинской Америке. Пытается устанавливать контроль над ресурсами, необходимыми для любой экономики", — заявил политолог.
По словам эксперта, туда, откуда уходят американцы, приходят французы, Россия и китайцы. "В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. Это фактически война между французами, нами и китайцами. Французы пытаются уцепиться за свои бывшие колонии", — отметил Ищенко.
Он подчеркнул, что Россия делает ставку на политические силы, пришедшие к власти через военные перевороты последних десятилетий, тогда как французы поддерживают группировки, которые уходят в исламистский террор. "При этом в этих странах активно работает и британская разведка", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп заявил, что США будут получать "компенсацию" в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив. Подробнее об этом — в материале "Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерии" на сайте Украина.ру.
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