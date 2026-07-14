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Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерии

Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерии - 14.07.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерии

Дональд Трамп заявил, что США будут получать "компенсацию" в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив. При этом США поддерживают восстановление нефтепровода в обход пролива

2026-07-14T07:19

2026-07-14T07:19

2026-07-14T07:19

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Нефть дорожает на заявлениях Трампа и действиях СШАНа вечерних торгах 13 июля на лондонской площадке ICE участники зафиксировали резкий подъем котировок, и фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре впервые с 16 июня превысил отметку в 83 доллара за баррель. По состоянию на 21:12 мск цена подскочила на 9,22% и достигла 83,02 доллара. К 21:31 мск рост ускорился до 9,9%, фьючерсы на Brent торговались по 83,54 доллара за баррель.Выше 81 доллара за баррель котировки Brent не поднимались с 22 июня. Всего с начала июля цены на Brent прибавили более 13%. На рынке американской смеси WTI 13 июля также наблюдалась высокая активность: августовский фьючерс подорожал на 9,79%, до 78,4 доллара за баррель.Нефть дорожает из-за эскалации конфликта США и Ирана. 13 июля Трамп в эфире телеканала Fox News сделал резонансное заявление: вооружённые силы США устанавливают полный оперативный контроль над Ормузским проливом – критически важным морским проходом, соединяющим нефтеносный Персидский залив с Индийским океаном.По словам Трампа, США намерены стать "гарантом безопасности" пролива. "Мы обеспечивали безопасность пролива на протяжении 50 лет и никогда не получали за это денег. Мы охраняли его бесплатно, но теперь будем на этом зарабатывать", – сказал американский президент.Позже Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана. По его словам, свободное судоходство через Ормузский пролив для остальных стран сохранится, но США "с этого момента" будут называться "хранителем Ормузского пролива" и будут получать "компенсацию" в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через пролив, чтобы покрыть расходы на обеспечение безопасности судоходства в этом районе.Агентство Reuters со ссылкой на Объединенный центр морской информации (JMIC) под руководством ВМС США сообщило, что американские военные возобновят блокаду всех иранских портов во вторник, 14 июля, в 23:00 мск."Любое судно, подозреваемое в несанкционированном входе в зону блокады или выходе из неё, подлежит перехвату, отклонению от курса и захвату. Суда, не подчиняющиеся требованиям, могут быть принуждены к подчинению с применением силы на законных основаниях", – говорится в заявлении.Кроме этого, Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране, сообщило 13 июля издание The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо, направленное конгрессменам президентом Соединенных Штатов. В письме Трамп написал, что американские войска 7 июля нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана", что стало первым официальным подтверждением возобновления атак США по Исламской Республике после длительного перерыва.Как известно, после 7 июля США неоднократно наносили удары по объектам в Иране, объяснив это ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинял атакованные суда в нарушении режима судоходства в Ормузском проливе, а США – в подстрекательстве к таким действиям.С того момента последовала целая серия ударов Америки по объектам в Иране и атак Ирана на объекты США в странах Ближнего Востока. 12 июля КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива в ответ на спровоцированный "иностранцами" инцидент. По данным агентства Bloomberg, в тот день количество судов, которые проходят через Ормузский пролив, снизилось до самого низкого уровня за месяц.А 13 июля представитель йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Фарх заявил, что Йемен рассматривает возможность перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, важнейшей морской артерии, соединяющей Красное море с Индийским океаном у юго-западной оконечности Аравийского полуострова. По словам аль-Фарха, блокады Баб-эль-Мандеба и Ормуза связаны, а нефть "взлетит до 200 долларов за баррель".Анонсированы очередные проекты обхода Ормузского проливаВ ОАЭ хотят построить новый порт за пределами Персидского залива, а Багдад и Дамаск работают над проектом восстановления магистрального нефтепровода Киркук – Банияс, который позволит возобновить экспорт иракской нефти через средиземноморское побережье Сирии.Дубайский портовый оператор DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье ОАЭ, чтобы уменьшить зависимость от Ормузского пролива. Об этом 13 июля сообщило британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомлённые источники.DP World ведет переговоры о строительстве нового многофункционального порта в прибрежном районе Фуджейры и нового терминала в уже существующей гавани эмирата, находящейся за пределами Персидского залива. Новые мощности позволят контейнерам прибывать в ОАЭ и покидать страну без прохода через Ормузский пролив, а затем доставлять грузы по суше в Дубай, Абу-Даби и соседние страны Персидского залива.По словам источников, компания уже обсуждает основные условия проекта с представителями правительства, хотя его структура и финансирование еще не согласованы. Высокопоставленный представитель DP World заявил, что строительство нового порта может быть завершено уже через полтора года.Планы компании соответствуют более широкой инициативе ОАЭ по снижению зависимости экономики от Ормузского пролива на фоне конфликта с Ираном, отмечает FT. С начала войны Израиля и США против Ирана по ОАЭ прилетело почти 3 тыс. иранских дронов и ракет – больше, чем по любой другой стране региона.В свою очередь, Ирак, США и Сирия работают над проектом восстановления магистрального нефтепровода Киркук – Банияс, который позволит возобновить экспорт иракской нефти через средиземноморское побережье Сирии в обход Ормузского пролива. Об этом 13 июля сообщило издание Middle East Eye.Официальное объявление о достигнутых договорённостях может состояться уже на предстоящей неделе – в момент визита иракского премьер-министра Али аз-Зейди в Вашингтон, где запланирована его встреча с Трампом.Активную роль в подготовке сделки играет американский дипломат Том Баррак, занимающий должность посла в Турции и одновременно спецпосланника по сирийскому урегулированию. Он лично координировал вопросы с главой иракского правительства и выражает надежду, что этот инфраструктурный проект станет образцом для будущих коммерческих инициатив в ближневосточном регионе.Нефтепровод, который соединяет нефтяное месторождение Киркук (Ирак) с сирийским портом Банияс на средиземноморском побережье, был построен компанией Iraq Petroleum Company и введён в эксплуатацию в 1952 году. Его проектная мощность составляла около 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Поставки были прекращены после того, как Сирия поддержала Иран в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов.После военной кампании США в Ираке в 2003-м инфраструктура получила серьезные повреждения и с тех пор не используется. По словам одного из собеседников издания, состояние трубопровода настолько неудовлетворительное, что его целесообразнее фактически построить заново, а не ремонтировать существующую инфраструктуру. Реализация проекта может занять 2-3 года.Вопрос восстановления нефтепровода уже обсуждался в 2024 году после смены власти в Сирии, однако тогда Багдаду и Дамаску не удалось согласовать параметры проекта. Нынешние переговоры проходят при активном участии США, что существенно повышает вероятность достижения соглашения. Для восстановления уже сформирован консорциум американских компаний, который предполагается привлечь к строительным и восстановительным работам.Восстановление нефтепровода Киркук – Банияс приобрело особую актуальность на фоне сохраняющихся рисков для судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть экспорта нефти стран Персидского залива. Ирак оказался одной из наиболее уязвимых стран региона: по данным государственной компании SOMO, ныне объем экспорта нефти составляет около 330 тысяч баррелей в сутки, что примерно в 10 раз ниже докризисных уровней.Европа наращивает закупки российского СПГВ первой половине текущего года страны Евросоюза установили новый рекорд по объемам импорта сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" компании НОВАТЭК. Рост импорта происходит на фоне подготовки ЕС к введению полного запрета на долгосрочные поставки российского СПГ, сообщила 13 июля FT.Несмотря на планы по отказу от российских энергоресурсов, поставки с крупнейшего российского СПГ-предприятия в ЕС выросли до максимальных значений за весь период наблюдений. Согласно данным аналитической компании Kpler, за январь-июнь 2026 года европейские потребители приобрели около 9,89 млн т СПГ с "Ямал СПГ". Это примерно на 18% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.По оценке немецкой экологической организации Urgewald, стоимость российского СПГ, поставленного в Европу за этот период, могла составить до 6 млрд евро. Основные объемы пришлись на Францию, Бельгию и Испанию – эти страны стали крупнейшими импортерами газа с российского проекта.Ранее FT сообщало, что в первом квартале этого года страны ЕС нарастили импорт газа с "Ямал СПГ" на 17% в годовом выражении. Объем поставок достиг порядка 5 млн т СПГ, а совокупные затраты европейских покупателей составили около 2,9 млрд евро. При этом на страны ЕС пришлось до 97% экспорта проекта.Рост закупок происходит на фоне подготовки ЕС к введению полного запрета на долгосрочные поставки российского СПГ. Ограничения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Ранее европейское законодательство уже ограничило возможность заключения новых краткосрочных контрактов на импорт российского газа.Участники энергетического рынка ЕС предупреждают, что отказ от российского СПГ может усилить зависимость Европы от альтернативных поставщиков, прежде всего от США. В частности, представители европейской энергетической отрасли отмечают риски роста конкуренции за газовые ресурсы и возможного увеличения стоимости поставок.О том, что происходит с Израилем на фоне конфликта с Ираном - в материале Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа.

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эксклюзив, сша, иран, оаэ, дональд трамп, ес