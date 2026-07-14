https://ukraina.ru/20260714/bolgariya-vyshla-iz-koalitsii-zhelayuschikh-po-ukraine-1081446212.html

Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше

Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше - 14.07.2026 Украина.ру

Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше

Болгария официально покинула так называемую "коалицию желающих" и не была представлена на встрече в Париже 13 июля. Об этом 14 июля заявил премьер-министр республики Румен Радев

2026-07-14T12:20

2026-07-14T12:20

2026-07-14T12:25

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"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение конфликта — не в затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии", — подчеркнул Радев.Отметим, ранее Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что страна прекратит поставлять оружие Украине."Мы уже достаточно отдали. Страна продолжает страдать от социально-экономического ущерба, нанесенного этой кровопролитной войной", — сказал он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" "коалицией подстрекателей войны", поскольку её участники не стремятся к урегулированию конфликта.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля.

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новости, болгария, украина, париж, дмитрий песков