https://ukraina.ru/20260714/tsena-voyny-dlya-rusofobov-krovavaya-bukhgalteriya-1081457692.html

Цена войны для русофобов. Кровавая бухгалтерия

Цена войны для русофобов. Кровавая бухгалтерия - 14.07.2026 Украина.ру

Цена войны для русофобов. Кровавая бухгалтерия

После каждой крупной атаки украинских беспилотников по российским объектам публичное обсуждение в украинских и западных медиа обычно развивается по давно знакомому сценарию

2026-07-14T16:07

2026-07-14T16:07

2026-07-14T16:07

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Сначала появляется карта, затем кадры пожара, потом сообщения о взрывах, после чего следуют бодрые формулировки в духе "долетело", "попало", "горит", "восстанавливать будут долго". Ликования и чепчики в воздухе.Логика понятная. Дым всегда выглядит убедительнее любой таблицы расходов. Особенно если саму таблицу никто не показывает. Но у любой дальнобойной кампании есть не только точка поражения на карте, но и вполне конкретная цена. И в украинском случае именно эта сторона вопроса почти всегда остается за кадром как не самая фотогеничная часть успешной операции.Поэтому возникает вполне закономерный вопрос. Во сколько Украине обходится сама возможность регулярно наносить удары по территории РФ? И за чей счет этот банкет? А главное, как долго они смогут этим заниматься?Нет, в глянцевой версии вся эта история зачастую выглядит почти романтично. Украина словно воюет стартапом против огромной имперской машины. Недорогие беспилотники, гибкие технические решения, талантливые инженеры, народная оборонная промышленность, немного смекалки — и вот уже в тысяче километров от линии фронта снова что-то горит. Брехня, конечно! История красивая, удобная, отлично вписывается в телеграм-повестку, западные аналитические отчеты и выступления политиков, которым необходимо объяснять собственным налогоплательщикам, почему очередной пакет финансовой помощи следует рассматривать как инвестицию, а не грабеж собственного народа.Однако есть одна проблема. Даже самая технологичная и самая эффективная война никогда не бывает бесплатной. Если опираться на открытые данные, то один из наиболее массовых украинских дальнобойных ударных беспилотников ФП-1 оценивается примерно в 53–55 тыс. долларов за единицу. Дрон АН-196 "Лютый", по данным The Washington Post, обходится приблизительно в 150 тыс. долларов. Реактивный беспилотник "Паляниця" обычно фигурирует в открытых источниках как изделие стоимостью около 500 тыс. долларов. Если же говорить о ракете FP-5 "Фламинго" компании Firepoint, то ее ориентировочная стоимость оценивается примерно в 1-1,1 млн долларов за единицу. Поэтому это уже совсем не история про "собрали в гараже из деталей с AliExpress, запустили и забыли". Это полноценная промышленная война. Просто очень грамотно упакованная в бренд под названием "асимметричный ответ".Теперь посмотрим на официальные данные российского Генштаба по количеству украинских беспилотников. Согласно опубликованной информации, к марту 2026 года число зафиксированных над территорией РФ украинских БПЛА превысило 7 тыс. единиц в месяц. За первые шесть месяцев нынешнего года, по официальным данным, было обнаружено 63 933 украинских беспилотных летательных аппарата. Только в мае их насчитали 14 195, а в июне — уже 17 832. То есть налицо тенденция к резкому росту количества – европейский военпром включился всерьез! И именно на этом этапе легенда о "копеечном ответе" начинает звучать уже не столь убедительно. Даже если взять максимально осторожную модель расчета, полностью исключив оценку стоимости разведки, логистики, связи, подготовки операторов и всей остальной дорогостоящей инфраструктуры, получается весьма внушительная сумма. Для 2025 года подобная оценка находится в диапазоне примерно от 1,1 до 3,4 млрд долларов. За первое же полугодие нынешнего года речь уже идет о суммах радикально больше. Причем май–июнь — это уже до 2 млрд в месяц. При сохранении объемов это не менее 12 млрд долларов до конца года. Без сопутствующих расходов. С ними — и все 15 млрд.Разумеется, это не финансовая отчетность Министерства обороны Украины, а расчетная оценка, основанная на открытых данных. Именно так ее и следует воспринимать. Причем главная неопределенность заключается вовсе не в том, стоит ли один FP-1 ровно 55 тыс. долларов или немного дешевле либо дороже. Основной вопрос заключается в составе каждого ударного пакета. Сколько в нем было дешевых ложных целей, а сколько тяжелых дальнобойных аппаратов? Какое количество составляли "Лютые", сколько применялось FP-1, сколько использовалось ракетно-дроновых комплексов, сколько аппаратов вообще достигли своих целей и не попали в российскую статистику? Именно поэтому диапазон оценки остается достаточно широким. Но даже его нижняя граница уже плохо сочетается с утверждением, что подобная кампания обходится в сущие копейки.И здесь возникает главный вопрос. Способна ли была украинская экономика самостоятельно, без масштабной внешней поддержки, финансировать столь интенсивную дальнобойную кампанию? Вопрос, как понимаете, риторический. Ответ выглядит вполне однозначным. Нет. По крайней мере не в подобных масштабах и не на протяжении столь длительного времени.Страна, которая одновременно финансирует боевые действия, мобилизационные мероприятия, закрывает бюджетный дефицит, обеспечивает соцвыплаты, восстанавливает разрушенную инфраструктуру и оплачивает импорт вооружений, объективно не может просто достать из собственного бюджета еще полтора десятка миллиардов долларов ежегодно исключительно на программу дальнобойных ударов.Следовательно, эти средства поступают извне. Либо напрямую в виде финансирования отдельных программ, либо косвенно через бюджетную помощь, которая высвобождает внутренние ресурсы. Либо растворяются в сложной конструкции из грантов, кредитов, военных пакетов, донорских программ и централизованных закупок. Никакой магии здесь нет. Есть конкретные бюджеты, конкретные спонсоры и конкретные счета, которые в конечном итоге кем-то оплачиваются. Но это и так секрет полишинеля. Украина — труп, гальванизированный западной военной и макрофинансовой помощью.Именно поэтому враньё киевской верхушки о полностью самодостаточной украинской оборонной модели звучит убедительно лишь до тех пор, пока не открываешь калькулятор. Это очень дорогостоящая война. Война на выживание. Просто значительная часть ее реальной стоимости аккуратно вынесена за пределы публичной картинки. Хотя как сказать. Скрывают все это, по-видимому, только в печально известном марафоне. А вот какой будет расплата для простых украинцев — вот об этом точно предпочитают молчать все.И самое ироничное во всей этой истории заключается в том, что сама технология действительно изменила характер войны. Дешевый беспилотник против дорогостоящей системы противовоздушной обороны — это действительно сильная асимметрия. Но когда таких "дешевых" аппаратов используются уже десятки тысяч, когда часть из них стоит как квартира, а часть — как небольшой бизнес, вся эта асимметрия постепенно превращается в самую обычную промышленную экономику. Просто вместо станков и конвейеров здесь работают беспилотники с пропеллерами. Война будущего действительно наступила. Но, как выясняется, счета за нее по-прежнему приходится оплачивать вполне настоящими деньгами уже сегодня. И будущим своим, и своих детей, и внуков.Ну и завершая: с учетом совершенно диких расходов антироссийской коалиции, где расходы на эти самые дип- и мидл-страйки лишь малая часть, пожалуй, можно осторожно предположить, что надолго их не хватит. Выделение траншей и из того самого недорепарационного кредита на 90 млрд евро, и поиск средств под увещевания о 70 млрд, прозвучавшие на саммите НАТО, идут не просто со скрипом, а как в той самой песенке: "два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад". А тут еще война в Персидском заливе возобновилась, и конца-края ей не видно, а значит, кризису на энергетическом рынке со всеми вытекающими быть. Нет, не хватит их надолго. Но пока — сжать зубы и потерпеть!О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, россия, нато, всу, дроны