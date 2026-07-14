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"Чилит" и засылает дроны в Россию: как рэпер Киевстонер превратился в террориста

"Чилит" и засылает дроны в Россию: как рэпер Киевстонер превратился в террориста - 14.07.2026 Украина.ру

"Чилит" и засылает дроны в Россию: как рэпер Киевстонер превратился в террориста

Во вторник 14 июля ФСБ РФ заявила о предотвращении масштабного теракта в Подмосковье, который должны были совершить по заданию украинских спецслужб. Сообщается, что к его организации был причастен киевский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев)

2026-07-14T16:08

2026-07-14T16:08

2026-07-14T16:08

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По данным ФСБ, Украина завезла в Россию 35 FPV-дронов через Словакию, где живет Киевстонер, а тот помог с организацией этого процесса.Дроны были собраны в Киеве и имели канадские системы управления, а доставка через Словакию, Польшу и Белоруссию проходила при содействии европейских спецслужб.Дроны доставили в Подмосковье, чтобы атаковать стратегические предприятия. Для этого был арендован склад поблизости, куда завозили взрывчатку под видом испанской керамической плитки. В ходе операции арендовавший ангар гражданин России (завербованный Украиной) при задержании оказал вооруженное сопротивление, после чего был убит. Кроме того, задействованы были еще двое граждан Молдавии, но они успели выехать из РФ. Сообщается также, что СБУ привлекла детей 13–16 лет для активации незаконно приобретенных сим-карт, использованных в дронах для атаки.Об участии в преступной схеме Киевстонера рассказал один из задержанных, который является знакомым музыканта. "Он (Киевстонер - ред.) попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке. Сфотографировал и отправил ему в Telegram. Он попросил меня встретить молодого человека и отвезти. При этом, он перевел мне на банковскую карту не только оплату текущих расходов, но и деньги, которые я должен был передать", - сообщил один из террористов. ФСБ также обнародовала отрывки телефонных переговоров украинского рэпера с исполнителями теракта.Сам Киевстонер вскоре попытался опровергнуть обвинения, заявив, что он просто отдыхает ("чилит") и играет в компьютерную игру "Доту".Альберт Васильев, он же Киевстонер, – рэпер, актер и видеоблогер украинского происхождения, бывший участник группы "Грибы", проживающий ныне в Словакии. Псевдоним "Киевстонер" можно условно перевести как "киевский травокур", но сам он отрицает употребление наркотических веществ.Несколько лет он жил в США, где получил гражданство, но по другому имени – Слевин Дадян. Его канал "Бюджетный Гай Ричи" быстро набрал популярность благодаря абсурдным сюжетам и ненормативной лексике, привлекавшей подростков. В 2021 году он сыграл роль в российском фильме "Майор Гром: Чумной доктор".Рэпер до сих пор остается активным: в 2026 году выходят новые синглы, а клубное турне ALL STARS TOUR охватывает Польшу, Румынию, Германию и Израиль.В феврале 2022 года он вместе с женой Алиной Боул и сыном выехал с Украины, воспользовавшись американским паспортом. Сначала он вернулся в Лос-Анджелес, но там, по его словам, сложилась слишком уж криминальная атмосфера, поэтому он предпочел более спокойную Словакию. После прекращения всех его украинских проектов доходы у него, по собственному признанию, упали на 90%.В сентябре 2025 года Киевстонер дал большое интервью российскому блогеру Юрию Дудю*. В нём рэпер признался, что скучает по Москве, где ему было "проще жить", назвал россиян братьями и поделился мыслями о войне. Он подчеркнул, что не интересуется политикой, мечтает о том, чтобы люди перестали погибать, и заявил, что может вернуться на Украину "хоть завтра", но сталкивается с людьми, которые желают ему зла.В интервью музыкант также раскритиковал методы работы ТЦК и выступил с идеей о том, что украинское государство должно больше мотивировать мужчин, а не принуждать их. "Как бы это грустно и непорядочно ни звучало, но делайте, как русские, – мотивируйте деньгами", - говорил рэпер.Несмотря на то что ранее Киевстонер называл себя патриотом Украины, в интервью он сетовал на репрессии ТЦК, коррупцию и отсутствие свободы слова на Украине. Владимир Зеленский, по его словам, ему никогда не импонировал ни как политик, ни как президент. Вместе с тем нелестного мнения он был и о российском президенте. Своими братьями в интервью он назвал Максима Галкина* и Басту.Украинские националисты его сразу же окрестили врагом народа. Неонацист и советник министра обороны Сергей Стерненко вступил с ним в перепалку в сети. Киевстонер напомнил Стерненко, что когда-то тот сам щеголял с "колорадской ленточкой" и был "барыгой". Киевстонер заявил в комментариях Стерненко, что лучше будет "зрадныком", чем будет зарабатывать на костях собственного народа. Рэпер упрекнул оппонента в сбыте дронов, на котором он и его кураторы зарабатывают по 5–10 млн долларов ежемесячно.В то же время его оппоненты усматривали в его комментариях попытки потихоньку "прорубить себе окно" обратно в РФ и вернуться на московскую сцену. После недавних обвинений ФСБ ему это вряд ли удастся.Киевстонер пытался усидеть на двух стульях, чтобы иметь возможность зарабатывать и реализовывать проекты как на Украине, так и в РФ, Европе и США. Однако сейчас это трудно представить, а в результате это ведет к падению заработков, что признал и сам рэпер. С другой стороны, известно, что масса украинских исполнителей сотрудничают с СБУ, легально выезжают на концерты за границу, чтобы их можно было использовать затем в своих целях, которые подчас далеки от шоу-бизнеса."Киевстонер - это тот тип людей, который не имеет собственного мнения... такими СБУ легко управлять", - прокомментировал РИА Новости бывший продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш. Самое страшное, по его словам, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в условных "киевстонеров".*Иностранный агент

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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