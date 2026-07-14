https://ukraina.ru/20260714/ii-podkralsya-nezametno-gazmanov-o-svo-vernosti-sebe-i-lovushkakh-neyrosetey-1081458505.html
"ИИ подкрался незаметно": Газманов о СВО, верности себе и ловушках нейросетей
"ИИ подкрался незаметно": Газманов о СВО, верности себе и ловушках нейросетей - 14.07.2026 Украина.ру
"ИИ подкрался незаметно": Газманов о СВО, верности себе и ловушках нейросетей
Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о друзьях на СВО и отношении к нейросетям, которые... Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T16:18
2026-07-14T16:18
2026-07-14T16:18
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музыкант
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Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о друзьях на СВО и отношении к нейросетям, которые пишут музыку.На творческой встрече в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", посвященной его 75-летию, эстрадный певец также рассказал о творческом пути, роли музыки в формировании патриотических и нравственных ценностей, работе с молодыми артистами, юбилейном туре и подготовке к масштабному стадионному концерту, который состоится 29 ноября в Москве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, москва, олег газманов, украина.ру, эстрада, певец, российские артисты, музыка, музыкант, концерт, шоу, видео
Видео, Россия, Москва, Олег Газманов, Украина.ру, эстрада, певец, российские артисты, музыка, музыкант, концерт, шоу
Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о друзьях на СВО и отношении к нейросетям, которые пишут музыку.
На творческой встрече в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", посвященной его 75-летию, эстрадный певец также рассказал о творческом пути, роли музыки в формировании патриотических и нравственных ценностей, работе с молодыми артистами, юбилейном туре и подготовке к масштабному стадионному концерту, который состоится 29 ноября в Москве.