https://ukraina.ru/20260714/ii-podkralsya-nezametno-gazmanov-o-svo-vernosti-sebe-i-lovushkakh-neyrosetey-1081458505.html

"ИИ подкрался незаметно": Газманов о СВО, верности себе и ловушках нейросетей

"ИИ подкрался незаметно": Газманов о СВО, верности себе и ловушках нейросетей - 14.07.2026 Украина.ру

"ИИ подкрался незаметно": Газманов о СВО, верности себе и ловушках нейросетей

Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о друзьях на СВО и отношении к нейросетям, которые... Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T16:18

2026-07-14T16:18

2026-07-14T16:18

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россия

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музыкант

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Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о друзьях на СВО и отношении к нейросетям, которые пишут музыку.На творческой встрече в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", посвященной его 75-летию, эстрадный певец также рассказал о творческом пути, роли музыки в формировании патриотических и нравственных ценностей, работе с молодыми артистами, юбилейном туре и подготовке к масштабному стадионному концерту, который состоится 29 ноября в Москве.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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