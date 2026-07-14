https://ukraina.ru/20260714/traktor-sozidatel-i-razrushitel-k-80-letiyu-poyavleniya-termina-traktornaya-revolyutsiya-1081036223.html

Трактор: созидатель и разрушитель. К 80-летию появления термина "тракторная революция"

Трактор: созидатель и разрушитель. К 80-летию появления термина "тракторная революция" - 14.07.2026 Украина.ру

Трактор: созидатель и разрушитель. К 80-летию появления термина "тракторная революция"

В июле 1946 года широкий резонанс в экспертном сообществе США получила статья "Тракторная революция", опубликованная в вышедшем накануне номере влиятельного журнала "The Atlantic Monthly". Её автором был авторитетный чиновник Министерства сельского хозяйства Джеймс Гарри Стрит, впоследствии ставший профессором экономики Рутгерского университета

2026-07-14T16:00

2026-07-14T16:00

2026-07-14T16:00

история

история

сша

латинская америка

ссср

сельское хозяйство

коллективизация

1930-ые

1940-е

фермер

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Вынесенный Стритом в заголовок публикации термин достаточно быстро приобрёл популярность среди американских экономистов: обозначаемый им феномен стал причиной таких масштабных явлений в аграрном комплексе, как коллективизация в СССР и дефарминг на Западе. Однако историческая наука по обе стороны Атлантики сколько-нибудь серьёзного интереса ни к самой тракторной революции, ни к её роли в сведении со сцены единоличного крестьянского хозяйства так и не проявила.Обречённость единоличниковВ начале нашего повествования стоит сказать об авторе словосочетания "тракторная революция". Джеймс Гарри Стрит (годы жизни 1915–1988) являлся влиятельным американским экономистом и был одним из крупнейших представителей такого направления, как институционализм. После завершения карьеры на государственной службе занял кафедру в Рутгерском университете, а также возглавил в Колумбийском университете семинар по Латинской Америке, являвшейся одной из сфер его научных интересов. В своих работах, таких, как монография "Новая революция в хлопковой экономике", он исследовал социально-экономические последствия технологических изменений в развивающихся странах. Один из основателей Ассоциации эволюционной экономики (AFEE), лауреат премии Веблена-Коммонса, в его память учреждена программа стипендий, присуждающихся экономистам, специализирующимся на латиноамериканистике.Причиной, побудившей Джеймса Стрита взяться за изучение данного феномена, стала массовая демобилизация 1945 года и последующих лет: значительную часть призываемых на фронты обоих мировых войн составляли сельские жители и горожане в первом поколении. Социологическое исследование, проведённое Стритом в интересах аграрного ведомства, показало, что до миллиона демобилизуемых хотят заняться земледелием либо вернуться к нему, и ещё полмиллиона хочет обзавестись тем, что у нас в "лихие девяностые" называлось "домиком в деревне" или "фазендой" – дачей с развитым приусадебным хозяйством. Объяснение этому было простое: в эпоху кризисов всегда отмечается тяготение к земле как к фактору выживания на случай утраты основного заработка, а массовые переезды разорившихся горожан в деревню социология называет рурализацией.В то же время опыт Первой Мировой войны показывал одну нелицеприятную вещь: многие возвращавшиеся с фронта сталкивались с тем, что они не нужны на родном ранчо, поскольку их успели заменить машины. А в 1945 году стало понятно, что выходного пособия и гарантируемого государством кредита увольняемому в запас военнослужащему не хватает даже для покупки земельного участка, не говоря уже о приобретении техники. Говоря современным языком возникала ситуация, когда человек вкладывал в стартап всё имеющиеся у него, но не имел достаточных для полноценного развития ресурсов и закономерно прогорал. И Министерство сельского хозяйства США в тот момент серьёзно заботил вопрос о том, как не допустить новой волны безработицы и следующего за ней роста социальной напряжённости.Другой острой проблемой был упадок американской деревни, куда намеревались вернуться демобилизованные: если в 1920 году в сельском хозяйстве США была занята четверть трудоспособного населения, то уже к 1943 году эта доля сократилась до шестой части и только лишь за период с 1940 по 1944 год фермы и ранчо безвозвратно покинули шесть с половиной миллионов человек. В 1939 году Бюро экономики провело перепись, показавшую что от двух третей фермерских хозяйств на американский рынок поступала всего шестая часть продукции: по сути дела это были крестьяне-единоличники, жившие натуральным хозяйством, а главной целью реализации излишков выращенного было приобретение того, что невозможно или невыгодно производить самостоятельно. В 1940 году лишь пятая часть ферм и ранчо имела водопровод и лишь треть была электрифицированной, при этом основная их масса была сконцентрирована в трёх районах: на Тихоокеанском побережье, на Северо-Востоке страны и в Кукурузном поясе. Зато в южных штатах 96% хозяйств осуществляли водоснабжение из колодцев и открытых водоёмов, а подключение к электричеству имели чуть более 10%. А ведь производство и быт в данном случае взаимосвязаны.Между колхозом и латифундиейСтатистика, собранная в послевоенные годы Министерством сельского хозяйства США, показала, что основные пики приобретения машин и механизмов фермерами приходятся на две мировых войны и Великую депрессию. С войнами всё понятно: первыми под мобилизацию всегда подпадают сельские жители – те, на кого меньше всего распространяется бронь. Соответственно предложение на рынке труда падает, а ушедших на фронт надо заменить, поэтому фермеру волей-неволей приходится раскошелиться на высокопроизводительную технику.А вот в Великую депрессию для фермерского хозяйства трактор становился средством самосохранения и для его приобретения часто закладывали даже землю: в условиях перепроизводства товаров конкурентоспособным окажется тот, у кого ниже себестоимость. И здесь для обработки угодий купить трактор и нанять тракториста обходится дешевле, чем пользоваться услугами местных подёнщиков или прибывающих на заработки хобо – странствующих сезонных рабочих.О том, к каким социальным последствиям приводило внедрение техники, просто процитирую Джеймса Стрита:"Хорас Гамильтон, специалист по экономике сельской жизни из Техасского аграрного и механического колледжа, который тщательно изучил последствия механизации сельского хозяйства для людей, сдержанно предположил, что каждый новый трактор означал, что по крайней мере одна семья лишится средств к существованию. Он привёл пример, когда из-за одного трактора лишились средств к существованию целых девять семей".Это к тому, что всё, о чём писал Джон Стейнбек в романах "О мышах и людях" и "Гроздья гнева" – типичные американские реалии 1930-х годов.Столь же распространённым явлением того времени стала чересполосица: владельцы небольших участков просто предпочитали продавать или сдавать в аренду свои земельные наделы более успешным фермерам, чей машинный парк позволял управляться со столь громоздким хозяйством. Последним же в большинстве случаев было просто выгоднее арендовать участки у мелких собственников, чем приобретать их.Всё это создавало предпосылки для концентрации земли в руках тех, кто мог её обработать.С одной стороны, разбогатевшие фермеры пополняли класс буржуазии, становясь владельцами обширных латифундий: в этом случае гарантией урожая становился не сам по себе земельный участок, а вложения в него в виде машинного парка, мелиоративных сооружений, высококачественных сортовых семян, а также удобрений и пестицидов. Побочным результатом такой концентрации становилось разорение и исчезновение единоличного крестьянства, которое уже не могло быть конкурентоспособным в новых условиях.Другой стороной стало появление интегрированных в бизнес-вертикаль крупных агрохолдингов на базе промышленного и финансового капитала. Например, банки, принимавшие в залог землю, часто оказывались вынужденными создавать дочерние компании по управлению тем имуществом, что изымалось за неуплату кредитов. А промышленные корпорации специально скупали земли под плантации, и этим занимались не только производители продовольствия: последние уже давно не мыслили себя без дававшего сырьевую независимость аграрного дивизиона. В непродовольственной сфере тем же выращиванием хлопчатника для покрытия потребностей активно занялись химические компании, нуждавшиеся в целлюлозе лучшего качества, чем получается из древесины, а также производители резины: нить и ткань использовались для армирования автомобильных шин, конвейерной ленты и прочих изделий.Джеймс Стрит в своих работах высоко отзывался о советском опыте преобразований в сельском хозяйстве. В частности, он отмечал высокую эффективность колхозной системы как формы концентрации средств производства. Более того, появление коллективных хозяйств, основанных на советских наработках, в 1940-е годы было достаточно частым явлением в странах Латинской Америки, где для снижения социального напряжения правительство проводило работу по перераспределению помещичьих земель среди крестьян: полученный надел без средств его обработки становился мёртвым капиталом, а приобрести технику и прочие средства повышения урожайности можно было только всей общиной вскладчину.Урбанизация по-ковбойскиМеханизация и прочие сельскохозяйственные инновации к середине ХХ века окончательно сделали несостоятельной мальтузианскую концепцию об ограниченности продовольственных ресурсов: стало понятно, что даже при имевшемся уровне технологии наличные земельные угодья были способны прокормить гораздо большее население, чем проживало тогда на земном шаре. Но все эти новшества одновременно оказались достаточно серьёзным вызовом социального и экономического характера.Прежде всего требовалось регулирование аграрного сектора во избежание возникновения кризисов перепроизводства. Также возникал вопрос поисков внешних рынков сбыта при затоваривании рынка внутреннего.И, наконец, возникал вопрос о том, что делать с высвобождавшимися рабочими руками. Ведь в новых реалиях выживание в случае кризиса за счёт обращения к элементам натурального хозяйства становилось невозможным, а следовательно – создавало угрозу люмпенизации таких людей.Впрочем, выход был найден: в послевоенных США собственный дом в пригороде стал одновременно и апеллировавшей к деревенским корням своеобразной городской заменой семейного ранчо, и элементом той самой широко разрекламированной "американской мечты".

https://ukraina.ru/20231007/1049733293.html

https://ukraina.ru/20240302/1043957995.html

https://ukraina.ru/20260608/trudoden-rastvorivshiysya-v-buduschem-atribut-naturalnogo-khozyaystva-1079612535.html

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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история, сша, латинская америка, ссср, сельское хозяйство, коллективизация, 1930-ые, 1940-е, фермер, агросектор, индустриализация, экономика