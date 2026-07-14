https://ukraina.ru/20260714/pust-snachala-amerikantsy-kazakov-rasskazal-kak-ssha-zastavili-evropu-voevat-s-rossiey-1081457477.html

"Пусть сначала американцы": Казаков рассказал, как США "заставили" Европу воевать с Россией

"Пусть сначала американцы": Казаков рассказал, как США "заставили" Европу воевать с Россией - 14.07.2026 Украина.ру

"Пусть сначала американцы": Казаков рассказал, как США "заставили" Европу воевать с Россией

Европа изначально не хотела ввязываться в конфликт с Россией, и США силой заставляли ее это делать. Европейцы боялись оказаться "в российском прицеле", и теперь их страхи сбылись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-07-14T16:01

2026-07-14T16:01

2026-07-14T16:01

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Отвечая на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп не смог справиться с ролью посредника, Казаков заявил, что Европа изначально не хотела воевать с Россией на Украине, и США силой заставили ее это делать.Собеседник Украина.ру отметил, что многие уже забыли, как в 2022 году США "заставляли" Европу включиться в конфликт. "[Госсекретарь США Энтони] Блинкен и [советник президента США по нацбезопасности Джейк] Салливан палками били европейцев, чтобы заставить их включиться в этот конфликт. Вспомните историю с танками для контрнаступа. "Нет, нет, нет. Пусть сначала американцы. Мы свои "Леопарды" за "Абрамсами" спрячем", — пояснил он.По словам эксперта, европейцы не хотели связываться с Россией. "Они боялись ровно того же, что получили сейчас. Трамп ушел, а они остались в нашем прицеле. Думаете, им уютно от этого? Ни разу", — отметил Казаков.Он также указал, что за спиной у европейцев стоят их главные хозяева, которые говорят им: "Воюйте. Деньги — не проблема". "Понятно, что война — это деньги, деньги и еще раз деньги. Но деньгами не воюют. У них для войны нет ни людей, ни оружия", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.

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