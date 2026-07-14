https://ukraina.ru/20260714/kadrovye-perestanovki-provaly-vsu-istoricheskaya-oshibka-evropy-khronika-sobytiy-na-1300-14-iyulya-1081447600.html

Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля

Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля - 14.07.2026 Украина.ру

Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля

Нардепы обсуждают кадровые перестановки в кабмине и силовом блоке Украины. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европа совершает серьезную историческую ошибку

2026-07-14T13:00

2026-07-14T13:00

2026-07-14T13:01

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Верховная Рада уже во вторник может отправить Юлию Свириденко в отставку с поста премьер-министра Украины, что автоматически повлечет за собой смену всего кабмина страны.По информации депутата Рады Ярослава Железняка, отставку Свириденко парламент рассмотрит во вторник. Назначения нового премьера, а также министров скорее всего перенесут на четверг.Позже нардеп проинформировал, что комитет Рады поддержал отставку Свириденко."За – 16, воздержались – 4. Следующий этап - голосование в Раде", - написал Железняк в своем телеграм-канале о результатах голосования.По его словам, на заседании комитета Свириденко объяснила причину отставки тем, что Владимир Зеленский дал понять, что хочет обновления и перезагрузки правительства.При этом, он утверждает, что она может отказался от должности посла страны в США.Одним из основных кандидатов на пост нового премьера страны является глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий. Он с ноября 2022 года возглавлял нефтедобывающую компанию "Укрнафта", которая была национализирована по решению киевского режима. "Нафтогазом Украины" Корецкий руководит с мая прошлого года. По информации украинских СМИ, Корецкий является человеком соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.Железняк считает, что после смены правительства свои кресла могут сохранить министр энергетики Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава МИД Андрей Сибига, министр спорта Матвей Бедный, министр социальной политики Денис Улютин, вице-премьер Украины по культуре Татьяна Бережная.Сменить, по мнению депутата, могут Оксена Лисового на посту министра образования, а также Тараса Качку на должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Министром юстиции может стать глава комитета Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов. Сейчас обязанности главы ведомства временно исполняет Людмила Сугак.Наибольшая интрига сохраняется вокруг кресла министра обороны, которое с января этого года занимает Михаил Федоров. Как пишут украинские СМИ, в последнее время вокруг него "сохраняется политическое напряжение", а также ходят слухи об ухудшении отношений с Зеленским и его окружением из-за борьбы за бюджетные потоки в оборонной сфере.The Economist отмечает, что активность Федорова вызвала недовольство части высшего военного руководства: на июльском совещании генералы критиковали приоритетное финансирование закупок беспилотников вместо ракет и боеприпасов. Издание пишет, что Федоров, ранее руководивший цифровой трансформацией Украины, рассчитывает модернизировать армию с помощью технологических решений. Однако часть генералов считает, что у него недостаточно военного опыта для управления вооруженными силами, а некоторые реформы называют скорее PR-проектами. После назначения Федоров инициировал масштабный аудит Минобороны, кадровые проверки и реформу системы военных закупок, что также усилило напряженность в отношениях с военным командованием. По информации журнала, у министра также возникли разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.Наиболее вероятным кандидатом вместо Федорова на пост главы минобороны украинские СМИ называют нынешнего главу МВД Игоря Клименко.Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем телеграм-канале также назвала Клименко главным кандидатом на должность."Иван Выговский, действующий глава Нацполиции, рассматривается как преемник Клименко на посту главы МВД", - добавила Василевская-Смаглюк.По ее же мнению, самого Федорова могут перевести на должность вице-премьера.При этом депутат Рады Дмитрий Разумков убежден, что смена правительства ни на что не повлияет, а также не поможет снизить общественное напряжение. По его словам, разговоры об обновлении кабмина ходили давно."Кто бы ни стал новым премьером, кардинально ничего не изменится. Потому что проблема не в фамилиях. А в том, что сегодня кабинет министров не является самостоятельным и субъектным. Он не определяет государственную политику, не принимает стратегических решений, а лишь выполняет те, которые спускаются с Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского – ред.)", - написал Разумков в своем телеграм-канале.В свою очередь вице-премьер страны Тарас Качка на полях конференции ЕС, посвященной вступлению Украины в объединение заверил, якобы обновление состава кабмина Украины не помешает переговорам по процессу вступления в Евросоюз.В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера.Нынешний состав правительства продержался без малого лишь год. Верховная рада 16 июля 2025 года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а уже на следующий день утвердила новый состав правительства во главе с Юлией Свириденко.Провалы ВСУНочью и утром во вторник взрывы гремели в украинской столице, Чернигове, Харькове, Сумах, Одессе.В Киеве после прилетов разгорелись пожары.Россияне ударили дронами по объекту в Полтаве, атаковали цели в Аккермане Одесской области, на окраинах Николаева, в Белгороде-Днестровском, в Богодухове Харьковской области, а также в оккупированной части Запорожской области.Помимо этого, Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовые удары по целям в Запорожской области и других регионах.Минобороны России позже уточнило, что ВС РФ нанесли серию ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры на Украине, в результате которой были поражены: агрегатно-детальное предприятие ГП "Радиоизмеритель" в Киеве, поставляющее компоненты для ракет "Нептун-МД"; киевское предприятие "Укр армо тех", одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА; танкер, следовавший из порта Черноморск в порт Одесса; объекты в порту Южный Одесской области, использовавшиеся для разгрузки ГСМ, а также семь резервуаров; сухогруз на территории контейнерного терминала порта Южный, который, по данным МО РФ, доставлял военные грузы.Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском.ВСУ за сутки потеряли до 65 военных, 16 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 475 военных, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.Противник потерял до 160 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 330 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станцию радиоэлектронной разведки и станцию радиоэлектронной борьбы.Российская группировка войск "Запад" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 210 военных, 15 автомобилей, 155-миллиматровую гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Помимо прочего, ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии в зоне действий российской группировки войск "Южная".Учения "коалиции желающих" — серьезная ошибка ЕвропыНакануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал военные учения "коалиции желающих" в соседних с Украиной странах.Президент Финляндии Александр Стубб во вторник уточнил, что эти учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии.Морская часть учений, по словам финского президента, запланирована в Турции.В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск назвал важным событием "совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск пройдут в Польше этой осенью"."Замысел учений предполагает, что они станут совместным международным мероприятием, в котором главными участниками, прибывающими сюда, будут французы и британцы. Польша участвует в этом с самого начала; мы не просто принимаем участие, но и — в полном смысле этого слова — выступаем в качестве принимающей стороны", — пояснил глава правительства.Он также сообщил, что Варшава обеспечит логистическую и финансовую подготовку постоянного присутствия в Европе войск не только США, но и союзников."Ключевая роль Польши полностью признана. Наша позиция — не только в рамках этой коалиции, но и во всей Европе — действительно значима", — добавил Туск.Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заверил, что страна примет участие в совместных с Украиной военных учениях.Как заявил Йеттен агентству ANP, "большое количество стран" примут участие в этих учениях, которые будут охватывать различные области, включая логистику и противовоздушную оборону с целью определить, что необходимо для "фактического поддержания мирного соглашения"."Мы в кратчайшие сроки определим, какой именно вклад мы сможем внести в эти учения", - сказал глава нидерландского правительства.При этом Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих", пишет газета Repubblica со ссылкой на источники."Страна не присоединится к "многонациональным силам для Украины", которые уже готовят учения в Польше в ожидании прекращения огня. При этом в высших эшелонах итальянского правительства вращается дополнение, которое выглядит как позиция о дистанцировании: "Лучше избегать инициатив, которые могут привести к риску эскалации", - говорится в материале.Болгария также не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил болгарский премьер Румен Радев."Я лично получил приглашение от президента (Франции Эммануэля - ред.) Макрона на участие Болгарии в "Коалиции желающих", но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", - объяснил Радев журналистам в Париже, его слова приводит Болгарское национальное радио (БНР).По его словам, решение украинского конфликта заключается "не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец-то положит конец эскалации".В то же время бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте предупредил, что Европа, опосредованно участвуя в украинском конфликте, совершает серьезную ошибку и отдаляет возможность его урегулирования путем переговоров.По словам Конте, начало создания рядом государств коалиции против баллистических ракет может нести в себе желание стран-участниц оказывать более решительную военную поддержку Киеву. Он отметил, что такое развитие событий может привести к вступлению Украины в НАТО, что, в свою очередь, может повлечь за собой опасные последствия."Важно, чтобы все понимали, что будущее Европы заключается не в отправке ракет, а в отправке посланников мира", - подчеркнул политик.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, европа, россия, владимир зеленский, михаил федоров, ярослав железняк, рада, вооруженные силы украины, ес, кадровые перестановки, вс рф, взрыв, кабмин, коалиция