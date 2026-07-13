https://ukraina.ru/20260713/prodolzhaetsya-terror-lyudolovov-na-ukraine-1081422906.html
Продолжается террор людоловов на Украине
Продолжается террор людоловов на Украине - 13.07.2026 Украина.ру
Продолжается террор людоловов на Украине
Новую жуткую историю о насильственной мобилизации на Украине публикуют СМИ. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T19:01
2026-07-13T19:01
2026-07-13T19:01
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52-летний мужчина скончался от удара тупым предметом после пребывания в Кременчугском ТЦК. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, 5 июля ему была проведена операция, 9 июля он умер.Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа и кровоизлияния в мозг. По предварительным выводам, повреждения могли быть нанесены тупым предметом. Ранее на эту тему: Бронь "слетает": на Украине резко ужесточили критерии для отсрочки от призываБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, украина.ру, ес, мобилизация на украине, тцк, криминал, происшествия, ситуация на украине
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, ЕС, мобилизация на Украине, ТЦК, криминал, происшествия, ситуация на Украине
Продолжается террор людоловов на Украине
Новую жуткую историю о насильственной мобилизации на Украине публикуют СМИ. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
52-летний мужчина скончался от удара тупым предметом после пребывания в Кременчугском ТЦК. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, 5 июля ему была проведена операция, 9 июля он умер.
Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа и кровоизлияния в мозг. По предварительным выводам, повреждения могли быть нанесены тупым предметом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.