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Продолжается террор людоловов на Украине

Продолжается террор людоловов на Украине - 13.07.2026 Украина.ру

Продолжается террор людоловов на Украине

Новую жуткую историю о насильственной мобилизации на Украине публикуют СМИ. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T19:01

2026-07-13T19:01

2026-07-13T19:01

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52-летний мужчина скончался от удара тупым предметом после пребывания в Кременчугском ТЦК. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, 5 июля ему была проведена операция, 9 июля он умер.Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа и кровоизлияния в мозг. По предварительным выводам, повреждения могли быть нанесены тупым предметом. Ранее на эту тему: Бронь "слетает": на Украине резко ужесточили критерии для отсрочки от призываБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, украина.ру, ес, мобилизация на украине, тцк, криминал, происшествия, ситуация на украине