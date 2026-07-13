Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля - 13.07.2026 Украина.ру
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Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля - 13.07.2026 Украина.ру
Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
На Украине произошли серьезные кадровые перестановки: своих постов лишились премьер-министр и посол в США. Параллельно Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако утвердил ограничения против российских IT-компаний. Ключевые события 13 июля — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-07-13T18:04
2026-07-13T18:15
эксклюзив
украина
сша
харьков
владимир зеленский
сергей корецкий
ес
верховная рада
украина.ру
ольга стефанишина
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Вчера Владимир Зеленский снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. А сегодня стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении "по личным обстоятельствам" — Зеленский его уже удовлетворил. Однако "личные обстоятельства" оказались старым добрым украинским коррупционным скандалом. Financial Times сообщает: в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в элитном ЖК "Львовская площадь" всего за 3,04 миллиона гривен — около 83 тысяч долларов. При этом минимальная цена аналогичного жилья у застройщика составляла около 12 миллионов гривен, или 300 тысяч долларов. Риелторы назвали такую стоимость "нереалистичной". В декларации дипломата эта квартира не указана. Сама Стефанишина все отрицает, но нардеп Алексей Гончаренко* уже пообещал: "Причина — вы скоро всё увидите". Кроме того, по данным источников, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны НАБУ. Тем временем СМИ гадают, кто возглавит правительство. Среди кандидатов — глава "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов. Наиболее вероятным называют именно Корецкого — человека Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского. После коррупционного скандала "миндичгейт" Корецкий пытался дистанцироваться от патрона, но его все равно считают полностью управляемым Банковой. Решение об увольнении Свириденко источники "РБК-Украина" связывают с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. "Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа". ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России Послы Евросоюза так и не смогли согласовать 21-й пакет санкций ко встрече министров иностранных дел. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Что касается 21-го пакета, здесь еще остаются некоторые открытые вопросы", — признала она. Проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальными предложениями. Из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Изначально авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в СВО. Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов. В результате запрет сузили до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. "Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что утверждение пакета может быть отложено до осени. Отдельной мерой 14 июля может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть. Зато Брюссель оперативно ввел санкции против российских IT-компаний. Под удар попали VK и мессенджер "Макс". В Совете Европы объяснили: VK — материнская компания ООО "Коммуникационная платформа", разработавшего мессенджер. В документе утверждается, что VK сотрудничала с российскими властями и "оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества". Ранее Apple уже удалила из App Store основные приложения VK. Сейчас ранее скачанные приложения работают, но их нельзя обновлять, а push-уведомления не приходят. Зеленский в 20-й раз продлил военное положениеГлава киевского режима внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток — до конца октября 2026 года. Это уже 20-е продление с 24 февраля 2022 года. Напомним, режим военного положения действует на Украине с первого дня СВО. Уже на следующий день, 25 февраля 2022 года, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор каждые 90 дней Верховная Рада послушно штампует очередное продление. В конце апреля 2026 года очередной законопроект поддержали 315 депутатов.*признан террористом и экстремистом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, харьков, владимир зеленский, сергей корецкий, ес, верховная рада, украина.ру, ольга стефанишина, хроники, россия
Эксклюзив, Украина, США, Харьков, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, ЕС, Верховная Рада, Украина.ру, Ольга Стефанишина, Хроники, Россия

Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля

18:04 13.07.2026 (обновлено: 18:15 13.07.2026)
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский и Юлия Свириденко
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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На Украине произошли серьезные кадровые перестановки: своих постов лишились премьер-министр и посол в США. Параллельно Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако утвердил ограничения против российских IT-компаний. Ключевые события 13 июля — в итоговой сводке "Украина.ру"
Вчера Владимир Зеленский снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. А сегодня стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении "по личным обстоятельствам" — Зеленский его уже удовлетворил.
Однако "личные обстоятельства" оказались старым добрым украинским коррупционным скандалом.
Financial Times сообщает: в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в элитном ЖК "Львовская площадь" всего за 3,04 миллиона гривен — около 83 тысяч долларов.
При этом минимальная цена аналогичного жилья у застройщика составляла около 12 миллионов гривен, или 300 тысяч долларов. Риелторы назвали такую стоимость "нереалистичной". В декларации дипломата эта квартира не указана.
Сама Стефанишина все отрицает, но нардеп Алексей Гончаренко* уже пообещал: "Причина — вы скоро всё увидите".
Кроме того, по данным источников, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны НАБУ. Тем временем СМИ гадают, кто возглавит правительство. Среди кандидатов — глава "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов.
Наиболее вероятным называют именно Корецкого — человека Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского. После коррупционного скандала "миндичгейт" Корецкий пытался дистанцироваться от патрона, но его все равно считают полностью управляемым Банковой.
Решение об увольнении Свириденко источники "РБК-Украина" связывают с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре.
"Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа".
ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России
Послы Евросоюза так и не смогли согласовать 21-й пакет санкций ко встрече министров иностранных дел. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Что касается 21-го пакета, здесь еще остаются некоторые открытые вопросы", — признала она.
Проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальными предложениями. Из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа.
Изначально авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в СВО.
Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов. В результате запрет сузили до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.
"Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что утверждение пакета может быть отложено до осени. Отдельной мерой 14 июля может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть.
Зато Брюссель оперативно ввел санкции против российских IT-компаний.
Под удар попали VK и мессенджер "Макс". В Совете Европы объяснили: VK — материнская компания ООО "Коммуникационная платформа", разработавшего мессенджер.
В документе утверждается, что VK сотрудничала с российскими властями и "оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества".
Ранее Apple уже удалила из App Store основные приложения VK. Сейчас ранее скачанные приложения работают, но их нельзя обновлять, а push-уведомления не приходят.
Зеленский в 20-й раз продлил военное положение
Глава киевского режима внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток — до конца октября 2026 года. Это уже 20-е продление с 24 февраля 2022 года.
Напомним, режим военного положения действует на Украине с первого дня СВО. Уже на следующий день, 25 февраля 2022 года, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор каждые 90 дней Верховная Рада послушно штампует очередное продление.
В конце апреля 2026 года очередной законопроект поддержали 315 депутатов.
*признан террористом и экстремистом
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