https://ukraina.ru/20260713/ukrainskiy-ministropad-sanktsii-es-protiv-maksa-i-vk-20-e-prodlenie-voennogo-polozheniya-itogi-13-iyulya-1081421720.html

Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля

Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля - 13.07.2026 Украина.ру

Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля

На Украине произошли серьезные кадровые перестановки: своих постов лишились премьер-министр и посол в США. Параллельно Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако утвердил ограничения против российских IT-компаний. Ключевые события 13 июля — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-07-13T18:04

2026-07-13T18:04

2026-07-13T18:15

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ольга стефанишина

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Вчера Владимир Зеленский снял с должности премьер-министра Юлию Свириденко. А сегодня стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении "по личным обстоятельствам" — Зеленский его уже удовлетворил. Однако "личные обстоятельства" оказались старым добрым украинским коррупционным скандалом. Financial Times сообщает: в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров в элитном ЖК "Львовская площадь" всего за 3,04 миллиона гривен — около 83 тысяч долларов. При этом минимальная цена аналогичного жилья у застройщика составляла около 12 миллионов гривен, или 300 тысяч долларов. Риелторы назвали такую стоимость "нереалистичной". В декларации дипломата эта квартира не указана. Сама Стефанишина все отрицает, но нардеп Алексей Гончаренко* уже пообещал: "Причина — вы скоро всё увидите". Кроме того, по данным источников, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны НАБУ. Тем временем СМИ гадают, кто возглавит правительство. Среди кандидатов — глава "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов. Наиболее вероятным называют именно Корецкого — человека Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского. После коррупционного скандала "миндичгейт" Корецкий пытался дистанцироваться от патрона, но его все равно считают полностью управляемым Банковой. Решение об увольнении Свириденко источники "РБК-Украина" связывают с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. "Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа". ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против России Послы Евросоюза так и не смогли согласовать 21-й пакет санкций ко встрече министров иностранных дел. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Что касается 21-го пакета, здесь еще остаются некоторые открытые вопросы", — признала она. Проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальными предложениями. Из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа. Изначально авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в СВО. Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов. В результате запрет сузили до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. "Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что утверждение пакета может быть отложено до осени. Отдельной мерой 14 июля может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть. Зато Брюссель оперативно ввел санкции против российских IT-компаний. Под удар попали VK и мессенджер "Макс". В Совете Европы объяснили: VK — материнская компания ООО "Коммуникационная платформа", разработавшего мессенджер. В документе утверждается, что VK сотрудничала с российскими властями и "оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества". Ранее Apple уже удалила из App Store основные приложения VK. Сейчас ранее скачанные приложения работают, но их нельзя обновлять, а push-уведомления не приходят. Зеленский в 20-й раз продлил военное положениеГлава киевского режима внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток — до конца октября 2026 года. Это уже 20-е продление с 24 февраля 2022 года. Напомним, режим военного положения действует на Украине с первого дня СВО. Уже на следующий день, 25 февраля 2022 года, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор каждые 90 дней Верховная Рада послушно штампует очередное продление. В конце апреля 2026 года очередной законопроект поддержали 315 депутатов.*признан террористом и экстремистом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, украина, сша, харьков, владимир зеленский, сергей корецкий, ес, верховная рада, украина.ру, ольга стефанишина, хроники, россия